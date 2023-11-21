碧豐於民國 70 年代開始經營，由紙箱及藥盒產業起家，歷經三代傳承，逐漸轉型為農、漁產及工業外盒製作精美包裝。

如今，隨著數位時代以及電商興起，改變了產業結構，當此浪潮推湧而來，碧豐紙品再次轉型，服務項目從生產製造擴展至設計服務，不只提供專業的包裝及品牌設計服務，更能搭配印刷紙業的專業知識，呈現出獨特的設計。

在追求精緻設計與實用性的同時，也跟上環保浪潮，希望以設計能量讓客戶得到跨層次的品牌加值。