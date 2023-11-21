碧豐紙品包裝設計有限公司
Bee Fun Paper Packaging Design Co., Ltd.
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碧豐紙品包裝設計有限公司
Bee Fun Paper Packaging Design Co., Ltd.
簡介
碧豐於民國 70 年代開始經營，由紙箱及藥盒產業起家，歷經三代傳承，逐漸轉型為農、漁產及工業外盒製作精美包裝。
如今，隨著數位時代以及電商興起，改變了產業結構，當此浪潮推湧而來，碧豐紙品再次轉型，服務項目從生產製造擴展至設計服務，不只提供專業的包裝及品牌設計服務，更能搭配印刷紙業的專業知識，呈現出獨特的設計。
在追求精緻設計與實用性的同時，也跟上環保浪潮，希望以設計能量讓客戶得到跨層次的品牌加值。
服務項目
品牌規劃、商標設計、型錄文宣、包裝設計、紙盒印刷、紙製品加工、印刷業務諮詢
設計標籤
DE2 視覺傳達設計
聯絡資訊
作品/專案
益生元科技CIS暨包裝設計
益生元科技為台灣新創保健品品牌，期望設計融入益生菌元素，並有科技感。因此色彩上選擇顯眼的對比色，融入漸層的方式增加細節，並將益生菌融入LOGO造型，也作為CIS的輔助圖形。
SEC 速易康商標暨包裝設計
本此設計案希望呈現簡約、自然的風格，兩款LOGO設計上精緻而保有溫度感。包裝設計上選用了不同調性的綠色，做為不同產品的區別，整體於貨架陳列時，彷彿植物一般綠意盎然，帶給消費者最自然舒適的感受。
旭嶺農場 CIS 設計
旭嶺農場在一日之晨就已經開始一天的作業，因此LOGO也結合陽光，將Good Morning之意，傳達給所有客戶。配色上選用代表木耳的深紫色、象徵土地的咖啡色以及陽光意象的暖黃色，將旭嶺農場的優質、樸實、正向傳達給客戶。
漾咖啡品牌暨包裝設計
漾咖啡結合民宿本身之高雅、舒適的環境，並融合客戶年輕化、文輕感的需求，因此設計以簡約、綻放的感覺呈現LOGO，並搭配咖啡枝葉、不同層次的咖啡色，完成這次的設計。
金獅莊園包裝設計
「金獅莊園」期望能把在地好茶與茶藝介紹給更多人認識，以味覺與視覺品嘗阿里山茶的魅力，培育的金萱素有「全台海拔最高金萱」之譽，融合了奶香與花果香氣，少苦少澀，清香淡雅。