邀請全民參與想像力運動！2023點子松徵件7月起跑，主題特展同步啟動

點子松徵件已於112年7月1日正式開跑，徵件至7月31日為止，為募集更多創意點子，特別規劃高達170萬的總獎金，完成投件還可獲得數位發展部發行的專屬NFT虛擬獎章作為紀念，希望能幫助民眾在發想未來的同時，引導其踏入WEB3.0的領域，透過NFT（非同質化代幣）的取得，初探區塊鍊與去中心化技術等未來趨勢。投件不分年齡、國籍、教育背景，個人或團體皆可投件。投件者須以新聞報導的第三方視角描述2040年可能發生的生活情境，可以透過純文字描繪，或者以圖（影像）文等方式表達，題材不限，無論是對未來生活方式的想像，還是對解決全球問題的創新方案，「點子松」期待各界的精采投稿。更多詳細徵件資訊，請上「點子松」官方網站：ideathon.tw。