邀請全民參與想像力運動！2023點子松徵件7月起跑，主題特展同步啟動

「2023點子松徵件暨策展記者會」於本（6）日假台灣設計研究院創意劇場辦理，由數位發展部唐鳳部長、泰國商務處處長李凱莉、沖繩縣產業振興公社台北事務所所長上江洲辰德、經濟部工業局陳佩利副局長、國科會工程處郭箐副處長，共同啟動點子松徵件計畫，點子松計畫由數位發展部主辦台灣設計研究院執行，邀請HOUTH操刀主視覺、顧廣義擔任策展人，以「WeWe Futures：2040多元共融 (Diversity & Inclusion)」為年度主題，邀請全球一起參與打造眾人的未來！
廣納全民新點子，跟AI一起激盪無限可能
數位發展部為蒐集全民對2040年未來生活的想像與期待，辦理「點子松」徵件活動，希望達到全民參與，共同探討未來展望，進而影響政策推動與產業發展，一同塑造未來的世界。今年「點子松」邁入第二屆，延續首屆「WeWe Futures」的精神，廣納全民創意，以「WeWe Futures ：2040多元共融 (Diversity & Inclusion)」為主題，不論在生活、社群、職場、環境，我們更能夠享受友善包容及共融存在的未來，也期待在生成式AI盛行的潮流下，人類的想像力能與AI一起激盪出精彩無限的可能。
數位發展部為蒐集全民對2040年未來生活的想像與期待，辦理「點子松」徵件活動，希望達到全民參與，共同探討未來展望，進而影響政策推動與產業發展，一同塑造未來的世界。今年「點子松」邁入第二屆，延續首屆「WeWe Futures」的精神，廣納全民創意，以「WeWe Futures ：2040多元共融 (Diversity & Inclusion)」為主題，不論在生活、社群、職場、環境，我們更能夠享受友善包容及共融存在的未來，也期待在生成式AI盛行的潮流下，人類的想像力能與AI一起激盪出精彩無限的可能。
▲ 數位發展部唐鳳部長致詞。
▲ 2023 點子松徵件暨策展記者會與會貴賓大合照。
WeWe Futures不分性別國籍，全球徵件中
2023點子松已從５月起陸續辦理４場徵件說明會，活動遍及北、中、南、東，除了邀請前屆獲獎者做經驗分享，更有在地的產業參訪、未來情境專家講座與實戰工作坊，聚集老中少全年齡層踴躍參與，且在2040多元共融願景下，本屆首次啟動全球徵件，以促進跨國參與共創未來，已於5~6月前往泰國及日本辦理國際徵件說明會，逾400位當地學生、設計師等與會，顯見不管是男女老幼，不分年齡與國籍，已有非常多民眾蓄勢待發，準備加入這場未來想像力的運動。
投件就送專屬NFT虛擬紀念章，啟動未來虛擬世界門檻
點子松徵件已於112年7月1日正式開跑，徵件至7月31日為止，為募集更多創意點子，特別規劃高達170萬的總獎金，完成投件還可獲得數位發展部發行的專屬NFT虛擬獎章作為紀念，希望能幫助民眾在發想未來的同時，引導其踏入WEB3.0的領域，透過NFT（非同質化代幣）的取得，初探區塊鍊與去中心化技術等未來趨勢。投件不分年齡、國籍、教育背景，個人或團體皆可投件。投件者須以新聞報導的第三方視角描述2040年可能發生的生活情境，可以透過純文字描繪，或者以圖（影像）文等方式表達，題材不限，無論是對未來生活方式的想像，還是對解決全球問題的創新方案，「點子松」期待各界的精采投稿。更多詳細徵件資訊，請上「點子松」官方網站：ideathon.tw。
▲ 「WeWe Futures：投你的未來」於台灣設計館01+02展間展出。
主題展在松菸同步開展，邀請9個國家，14件未來情境作品等你來體驗！
2040的我們，會是什麼樣子？「WeWe Futures：投你的未來」，策展人顧廣義與其團隊表示，展覽期望透過人工智慧、生物科技、可永續發展、智慧城市和數位藝術等構面，探討「後人類世」的未來樣貌，反思科技與多元文化對我們的生活帶來怎樣的樣貌，從9個不同國家（台灣、荷蘭、英國、拉脫維亞、德國、瑞士、法國、美國、中國）、14組藝術家眼中發現未來的各種可能性！透過互動展示、全息投影技術與混合實境體驗，深入了解未來可能帶來的變革和影響。
▲ 唐鳳部長至點子松主題展觀展。
▲ 觀眾可透過智慧型手機以點按「Emoji」進行互動。
「WeWe Futures：投你的未來」於台灣設計館01+02展間展出，展覽以為四大主軸，觀眾可透過智慧型手機以點按「Emoji」進行互動，策展團隊透過表情符號作為未來的情緒語言，帶領大家從初探摸索、創意取材進而到構建未來想像。其中01展區未來情境中心的「買一朵雲」與「環境證交所」將自然資源轉換為經濟市場，以虛擬構建方式，讓觀眾可實際操作交易，甚至可躺臥觀賞自己購買的「資源」，透過互動讓觀眾反思未來自然與市場經濟的交互共存；同時展覽更與「荷蘭馬斯垂克藝術書店 (Limestone Books)」共同合作展出系列精選書籍，每本都是從未來情境案例中延伸的相關議題；幫助觀眾更多元的了解並啟發更多創意想像！
點子松主題展覽「WeWe Futures：投你的未來 」
邀請大家一起透過表情符號emoji，來探索、反思未來世界中，科技與人類文化的多元樣貌，一同發現未來的各種可能性！
- 展覽期間｜2023/7/1 – 10/22（週⼀休館） 10:00–18:00
- 展覽地點｜台灣設計館01與02展間，免費入場。
- 徵件時間｜2023/7/1 (六) 10:00 – 7/31 (一) 17:00 止
- 投件方式｜至點子松官網上傳文字或作品
- 投件獎勵｜洞見獎獎金新臺幣1萬元頒發20件、特別獎獎金新臺幣10萬元頒發5件、點子獎獎金新台幣20萬元頒發5件
- 徵件辦法｜詳細內容請至網站查看 https://ideathon.tw/tw/introduction
點子松臉書 chatbot「未來大劇透」
跟著六位目擊者，怪奇事物所、小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu粉絲團、法律白話文運動、 融融歷險記、 UG is HOT、雪力的心理學筆記，前往2040年。立即至點子松臉書 https://www.facebook.com/ideathon.tw 搶先看見2040年的獨家畫面。
點子松論壇「啟動未來-數位民主與公民參與」
一起深化數位科技與民主社會，啟動亞洲與國際社會的共創未來。
- 活動時間｜2023年7月12日(三) 13:30 – 16:30
- 活動地點｜政大公企中心6樓 A646演講廳
- 報名方式｜至點子松官網報名，免費報名
- 論壇講者｜
【數位時代下的公民參與】蔡玉玲 理慈國際科技法律事務所共同創辦人
【多元年齡的共創共融】李崇僖 臺北醫學大學人文暨社會科學院副院長
【民主化AI的展望與實驗】黃彥霖 數位發展部民主網絡司資安制度工程師
*9月21日國際論壇，敬請關注官網！
點子松邀請全民共創未來，系列活動陸續展開，請隨時關注官網：ideathon.tw