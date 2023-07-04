一起來+1！「改變的1000+1：這個也能設計」台灣設計館盛大開展

經濟部2020年成立「台灣設計研究院」（前身為台灣創意設計中心），以設計價值為核心，推動產業創新、公共服務創新、社會創新等多項政策工作，使設計美學及設計思考擴散至政府公部門及社會各個領域。歷經三年多的努力，其成果已逐漸受到各界矚目。在三年接近1000個日子之際，由經濟部工業局主辦、台灣設計研究院規劃執行，推出「改變的1000+1：這個也能設計」展覽，希望對外分享這段日子與多領域合作完成的設計導入成果。
▲ 經濟部次長暨設研院董事長林全能（左三）、立法委員蘇巧慧（右三）、工業局林碧郁組長（右二）出席7月4日舉辦之開展記者會暨新書發表會表達支持。
橫跨三年，一次飽覽5大主題，20組專案，超過100件展品
本次展覽內容以５大主題分區，14項子議題分類，囊括過去2020-2022三年間，超過20組具代表性的設計專案精華，從每個計畫背景、執行策略到百件實體展品，展出案例包括大型會展獎項「台灣設計展」、「台灣文博會」、「台北城市博覽會」、「金點設計獎」、「新一代設計展／產學合作」等；與中央或地方單位合作計畫之「衛生所再設計」、「公共消防設備再設計」、「學美美學」、「國民法官法庭設計」、「火車站微改造」、「台北捷運再設計」、「T22設計振興地方產業計畫」、「TGA品牌好農」、「循環設計產品」等，同時展出平時難得一見的示範設計書、空間使用手冊等，以及各項設計趨勢研究內容如「世界設計力指標」、「設計X科技共創及未來情境探索」，及國際鏈結成果如「倫敦設計雙年展」等內容，邀請民眾一同來體驗與認識多種設計專案的前中後歷程，包括專案背後的思考過程、執行細節及成果展現。
展覽脈絡除了回顧台灣設計研究院過去1000天所促成各項專案計畫之「改變的時候」——包含「看不見的設計思考」、「看得見的設計創新」，也希望凸顯每項專案的合作力量的重要性。
▲ 展場由草原市務所規劃整體空間及互動設計。
本次展場規劃與草原市務所合作，整體空間及民眾互動設計，也別具巧思，除了在空間中央廊道打造創意匯聚光景的設計思維意象，代表設研院所扮演的關鍵角色；展場中更開發一組限定數位互動遊戲「你有一場會議邀請」，帶領民眾透過遊戲互動，認識設計介入公共議題。本展視覺設計更與一步設計／田修銓設計師合作，從主視覺延伸限定互動紀念貼紙，以特殊色印製，搭配展場內的設計６大提問，及隱藏版展場投票點，帶領觀眾進行+1投票的觀展過程互動。
▲ 由一步設計田修銓設計師操刀主視覺，並延伸出限定互動紀念貼紙，讓民眾可以「+1」投票。
《設計改變台灣1000 Days of Design》專書出版及世界工業設計日響應
除了展覽，本次設研院也將豐富的專案成果集結成冊，希望透過平面出版的加乘，讓設計影響力傳遞給更多人社會大眾認識。作為一個國家級的設計單位，設研院希望持續推廣設計不僅是一種美學的追求，更是促進社會進步和創新的重要手段理念。期許設計力能更完善融入各個領域，包括社會創新、教育、城市美學和循環設計等，不僅作為推動產業升級和提升公共服務品質，更能推動社會環境的永續發展。
▲ 《設計改變台灣1000 Days of Design》
本專書出版透過各關係人的觀點訪談，刻劃出設計作為戰略的設計實證，並彰顯設計在國家發展和社會進步中扮演著重要的角色。《設計改變台灣1000 Days Of Design》將以五個章節：以設計「形塑城市文化」、「促進公共創新」、「驅動價值升級」、「培育與壯大設計力」、「設計如何引領價值」，對外呈現這一千天的設計力成果。書中也向大家展示設計在各個面向的應用，希望能夠引起更多人對設計的關注和重視，一同為台灣設計產業的發展注入更多的動力。專書將於7月28日 於全台通路上架。
▲ 《設計改變台灣1000 Days of Design》以標竿案例及關係人訪談，紀錄設計力創造的改變軌跡。
展覽時逢629世界工業設計日，設研院作為WDO世界設計組織會員之一，也透過此「改變的1000+1：這個也能設計」展覽及專書的發表，回應WDO於2023今年主題「THE FUTURE WE WANT」對未來設計影響世界的共好盼望，期待展覽開啟的不只是成果，更多的是引領未來之創造能量。
「改變的1000+1：這個也能設計」展覽，將於6月27日至10月10日於台灣設計館03展間展出，歡迎民眾前往參觀，一同來展場+1！認識台灣的設計影響力。
改變的1000+1：這個也能設計
▌ 展覽期間｜2023.6.27-10.10（週⼀及9/29中秋節當日休館）
▌ 開放時間｜10:00–18:00 最後售票時間17:30（6月開館時間為9:30-17:30，最後售票時間17:00)
▌ 展覽地點｜台灣設計館03展間
▌ 展覽票價｜50元／40元 (10⼈以上團體票)／符合優待票資格者免費
▌ 主辦單位｜經濟部工業局
▌ 執行單位｜台灣設計研究院
▌ 策展單位｜草原市務所
▌ 空間及展示設計｜草原市務所
▌ 專案企劃與文案統籌｜陳柏均
▌ 執行企劃｜吳亭筠
▌ 視覺設計統籌｜一步工作室
▌ 視覺製作協力｜廖筱涵
▌ 數位互動設計統籌｜蔡佳礽
▌ 數位互動UI設計｜梁巨璟
▌ 數位互動腳本企劃｜葉家瑜
▌ 企劃協力｜只要有人社群顧問
▌ 特別感謝｜滕孟哲、陳思傑、王瑋蔞、張櫻馨、余韋達、Verse