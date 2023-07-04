一起來+1！「改變的1000+1：這個也能設計」台灣設計館盛大開展

本次展覽內容以５大主題分區，14項子議題分類，囊括過去2020-2022三年間，超過20組具代表性的設計專案精華，從每個計畫背景、執行策略到百件實體展品，展出案例包括大型會展獎項「台灣設計展」、「台灣文博會」、「台北城市博覽會」、「金點設計獎」、「新一代設計展／產學合作」等；與中央或地方單位合作計畫之「衛生所再設計」、「公共消防設備再設計」、「學美美學」、「國民法官法庭設計」、「火車站微改造」、「台北捷運再設計」、「T22設計振興地方產業計畫」、「TGA品牌好農」、「循環設計產品」等，同時展出平時難得一見的示範設計書、空間使用手冊等，以及各項設計趨勢研究內容如「世界設計力指標」、「設計X科技共創及未來情境探索」，及國際鏈結成果如「倫敦設計雙年展」等內容，邀請民眾一同來體驗與認識多種設計專案的前中後歷程，包括專案背後的思考過程、執行細節及成果展現。

展覽脈絡除了回顧台灣設計研究院過去1000天所促成各項專案計畫之「改變的時候」——包含「看不見的設計思考」、「看得見的設計創新」，也希望凸顯每項專案的合作力量的重要性。