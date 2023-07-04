2023第六屆中華設計獎設計大賽競賽報名即日起至2023年7月20日截止！

中華設計獎(CDA)與台灣設計聯盟(TdA)長期合作舉辦競賽，每年的競賽類別皆會因應全球的趨勢去因應改變及調整，以期發掘各領域創意人才的優秀作品，並促進海峽兩岸設計界的開放交流。

今年中華設計獎邁入第六屆，本屆主題設定為「應變而進」，響應近年來全球走向人工智慧生活。

有鑒於諸多新技術帶來的生活改變，以及帶給產業深遠的影響與衝擊，面對多樣的全球化變革，設計師們是否能在新技術的時代之下發揮創意與智慧突破重圍，從而做到隨機應變，成為所有創作者應面臨的議題。

本屆中華設計獎也導入智能的概念，期望更多的創意被看見，只要你對設計、科技、文化有志趣並且擁有完整的創意作品，歡迎提送作品報名參與中華設計獎，讓我們一起用設計來形塑人文為體、科技為用的嶄新世界。

本屆競賽徵件類別包括：「智慧生活」、「文化創意」、「地球設計」、「鄉村振興」、「寧波鎮海專題設計」等七大類別，例如：視覺傳達設計作品、人文化推廣相關商品設計、人工智慧互動相關設計企劃、產品包裝設計、建築作品以及地方創生專題等優秀作品皆包含在內，詳情請參考公告簡章。

”第六屆中華設計獎“競賽分為「產品組」及「概念組」，將由台灣設計聯盟邀請業界菁英辦理初審，取得入圍資格的作品將送至中國寧波進行決賽，最高獎金高達20萬人民幣的榮譽，請舉薦您的優秀作品報名、獲獎實至名歸。

競賽報名即日起至2023年7月20日截止，歡迎大家踴躍報名！更多參賽辦法請上官網 http://www.tda.com.tw/cda2023/ 查詢。