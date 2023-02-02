未來情境探索：元宇宙應用機會Shaping the future scenario on metaverse

編輯｜設計研究組 陳郁真、林雁淳、林莞婷、黃柏倫
元宇宙概念大爆發
數位科技 (digital technology) 大幅改變了現今的人類社會，帶領多元的技術創新變革，然而產業若僅專注技術規格的發展，將難以對接社會的真實需求或帶動產業的多元投入。近年來元宇宙一詞已然成為未來科技發展趨勢，其可意旨一個由數位科技所打造的虛擬環境，並在這個多維時空裡存在著互動的可能性 （崔亨旭，2022）。然而元宇宙到底是甚麼？未來的使用者行為及與之互動的形式又是如何? 截至目前為止尚未有一個清楚且被公認的定義，他可以是一個遊戲平台、一個訓練工具、一個資訊傳遞管道、一個展演空間、一種數位體驗方式、一種新穎的交易手法、更可以是另一個截然不同的想像世界，從於生活場景中疊加虛擬元件，到創造一個意想不到的虛擬空間。
以設計方法共創探討科技發展的未來情境
台灣設計研究院（TDRI）與工研院（ITRI）合作，以情境分析方式，研析在元宇宙科技與6G相關技術發展逐漸成熟下，其將為大眾未來的生活帶來什麼樣的改變，而產業又該如何去應對新興的需求與變化。有別於傳統的預測模式，情境分析法擴張了思考的範疇，其最大的價值便在於把各項複雜的元素，以一個一致的 (coherent)、有系統的 (systematic)、廣泛綜合的 (comprehensive)、合理的 (plausible) 故事 (劇本) 連起來，同時將未來的不確定性及趨勢納入策略考量 (李宜映、林海珍，2009)。故本研究鎖定「購物消費」 與 「數位社會」 兩大議題中元宇宙技術應用的可能性，擘劃5年後的元宇宙發展情境，同時亦盤點相關技術模組，並結合應用場景的描繪以整合成「元宇宙未來情境藍圖」。
前期以盤點國內外發展趨勢以及使用者需求調查，同時輔以多個國際案例對應，包含從市場行銷、商品販售、參與場域等3大面向，蒐集元宇宙應用於「購物消費」的案例；以及從政治與經濟、醫療與衛生、教育與訓練、辦公與協作、藝術與文化等5大面向，觀察「數位社會」議題的創新導入機會，進行元宇宙應用機會點的分析，接著藉由跨領域專家共創來拓展情境發展的可能性，並透過使用者與產業專家訪談針對應用情境提供多元的回饋，加深元宇宙未來發展的可行性。
▲ 購物消費情境藍圖—虛實購物體驗無界線
本書透過導入設計研究方法，轉化過去由技術主導應用開發方向的模式，從未來情境進行探索，並嘗試推測未來使用者樣貌與需求的變化，提出「虛實購物體驗無界線」、「實體購物服務體驗」、「元世代的親子溝通」、「政府與民眾的共創平台」共4大應用情境、16個對應之產品/服務功能描述。進而對焦元宇宙相關技術應用發展，作為產業投入相關研發之參考依據，亦期許前瞻科技發展更加以人為本、為大眾帶來更多創新應用機會。
參考文獻：
- 金學民、黃莞婷（譯）(2 0 2 2 )。元宇宙：科技巨頭爭相投入、無限商機崛起，你準備好了嗎？。英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司。（최형욱，2021）
- 李宜映、林海珍 (2009) 。以情境分析建構台灣農業未來願景。 農業科技前瞻大未來系列, 4-9。