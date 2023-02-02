未來情境探索：元宇宙應用機會Shaping the future scenario on metaverse

以設計方法共創探討科技發展的未來情境

台灣設計研究院（TDRI）與工研院（ITRI）合作，以情境分析方式，研析在元宇宙科技與6G相關技術發展逐漸成熟下，其將為大眾未來的生活帶來什麼樣的改變，而產業又該如何去應對新興的需求與變化。有別於傳統的預測模式，情境分析法擴張了思考的範疇，其最大的價值便在於把各項複雜的元素，以一個一致的 (coherent)、有系統的 (systematic)、廣泛綜合的 (comprehensive)、合理的 (plausible) 故事 (劇本) 連起來，同時將未來的不確定性及趨勢納入策略考量 (李宜映、林海珍，2009)。故本研究鎖定「購物消費」 與 「數位社會」 兩大議題中元宇宙技術應用的可能性，擘劃5年後的元宇宙發展情境，同時亦盤點相關技術模組，並結合應用場景的描繪以整合成「元宇宙未來情境藍圖」。

前期以盤點國內外發展趨勢以及使用者需求調查，同時輔以多個國際案例對應，包含從市場行銷、商品販售、參與場域等3大面向，蒐集元宇宙應用於「購物消費」的案例；以及從政治與經濟、醫療與衛生、教育與訓練、辦公與協作、藝術與文化等5大面向，觀察「數位社會」議題的創新導入機會，進行元宇宙應用機會點的分析，接著藉由跨領域專家共創來拓展情境發展的可能性，並透過使用者與產業專家訪談針對應用情境提供多元的回饋，加深元宇宙未來發展的可行性。