點子松決選評審團大獎公告

點子松2023/03/07公布「未來原型決選評審團大獎名單」，邀請各入圍團隊透過共創設計，獲得跨領域專家和元宇宙技術專業團隊協助，進行概念討論、設計虛擬展間，以深化未來情境內容，拓展呈現手法。完成共創後，入選團隊透過元宇宙情境完整呈現未來原型內容，以數位方式邀請民眾共同體驗入圍作品。經評審團評分、民眾平方投票，以及最終評審會議討論後選出未來原型獲獎作品。
擔任本次決審評審分別有：Verse張鐵志社長、台大創新設計學院宋玫玫副教授、台北藝術大學鍾永豐主任秘書、薩巴卡瑪設計宋安東尼總監、文化內容策進院張文櫻副院長，由台灣設計研究院劉世南研發長主持，在設研院創意劇場進行。
決審評審Verse張鐵志社長表示，點子松是想像力的競賽，但想像力不能只是天馬行空，尤其2040並不遙遠，所以必須要有現實基礎，這也是許多參賽者忽視的。可喜的是，最後入圍者，都針對重要議題提出思考。台大創新設計學院宋玫玫副教授則表示，本屆整體的作品著重於物件或系統概念的設計，在使用者生活上的想像則較為侷限。如果能在設計概念上更加穿透到未來，而非僅停留在「現在」與「科技」的框架裡，則各組的設計無論在深度或廣度的層面，都可以做更豐富的擴展，從而使作品在創意、及對未來的實際影響力，都可以有更跳躍式的突破。研究創意表現的劉世南研發長指出，這次點子松的投件類型，分別有談到問題或解法，以及關注現在或未來，也就是有人比較關注現在的問題（或解法），或者是未來的問題（或解法）。而不同的年齡，也關注不同的議題，表現議題的創作方式也不同。
綜觀今年晉級決審作品，台北藝術大學鍾永豐主任秘書認為，部分作品因少了對現況的了解，提出電影式的想像，若能更細緻參考現有的發展成果，並考慮臺灣的在地特性，當有更周到的設想。薩巴卡瑪設計宋安東尼總監觀察，點子松旨在鼓勵民眾提出未來想像雛形，引起更多的思辨，作品的思考若能使人針對隱私與道德倫理的困境與潛在影響開啟討論，將使得作品更加有趣。並提到應該將點子的形成和點子的表現分開；點子松應該強調點子的原創，而點子的表現可以有更多專業的共創。 而引起社會的創意擴散。另外，好的點子也具爭議性，能夠引起更多元的討論與關注。文化內容策進院張文櫻副院長表示，考量點子松不同於著重可行性的黑客松，點子的創意度尤為重要，作品後續可能被拍成影片或是策展，需發展有機會應用在生活層面、讓人容易產生共鳴的未來情境。
因最終考量得獎作品具示範及啟發下一屆點子松的參與者的作用，最終選出5件評審團大獎作品。為鼓勵獲獎與入圍團隊思考未來精進方向，以下為評審對於每件作品的肯定與建議內容。
｜評審團大獎作品｜
「智慧健康管家-下個世代的醫療方針」
透過大數據進行分析，從環境、行為與遺傳進行診療，內容提到「器官晶片來降低實驗風險成本」在現實的基礎下建立，不僅可行性高，而且想法上也具有突破性貢獻。未來可延伸發展的方向有很多，例如：可針對器官晶片進行更深入描述，以及加入台灣環境地方性調查研析作為背景。在呈現方面上，鼓勵更進一步以說故事、使用者角度表達，使人更容易連結未來生活樣貌。
「記憶應用裝置｜M.A.D」
可運用科技重現懷念的人事物，或在未來透過更全面的感知裝置來獲得各種經驗傳承，不論作為體驗或學習都會是有利的工具。本議題發想有趣，也是人們想要保存記憶的渴望。呈現上也很有前瞻未來感，雖技術挑戰性高，可能的影響力也極大。未來應用層面亦非常廣泛，包含解決失智、教育學習等等。建議可以先描述MAD記憶應用裝置實際應用到教育、工作、消費…等等層面上的情景，再反過來展現在產品功能描述中。最後鼓勵將隱私人權等問題納入考慮，這是本作品最不可忽略部分。
「Let trees make things」
利用「InForest-未來森林智慧管理系統」，讓樹木淨碳價值提升的最重要角色，次森林的利用問題近幾年逐漸受到關注，本作品抓住此議題，令人驚喜。然而台灣高山的森林要做監控，要克服的難度很高，建議先從平地造林做為設計的發想，並嘗試翻轉政府與當地民眾對次森林的既定看法，創造更具未來性的解法。目前的方案看起來可行性高，未來能將平台如何運作，以及將地方性資訊內容等整合納入，甚至進一步與政府合作。
「DNA×DATA 未來譯世界」
從議題發想上，將數據印記到 DNA 上是一個有趣的概念，作品考慮到文化記憶的存取，對於圖書館與博物館的未來具參考價值。但以2040年為來說，可能是難以達成的技術，因此實際執行面可以再加強描述。後續可強化將數據編碼到 DNA 上的目的，例如博物館對周變的人的影響，以及這些人有哪些行為上的改變等，值得持續探索。
「牽伴 Hand in Hand」
運用虛擬分身進行24小時心靈諮詢。此作品完整呈現的元宇宙情境品質很好，相較於其他作品，此作品的原型設計有稍多層次的想像，並挑戰目前的諮詢方。目前諮商人員的負擔大，如果作品的構想都能完全實現， 對我們未來精神生活的健康會有很大的幫助，因此影響力意義重大。然而目前所提的構想， 已有類似的虛擬展間產品或系統在研發中，建議可針對人類與AI密切互動下所衍生之道德和隱私問題做加強論述。
｜入圍元宇宙作品｜
「MARINE CITY.TW」
因應在全球海平面持續上升問題，以臺灣環境做為設計參考，建造一個具有彈性和可持續的浮動社區。本作品呈現手法完整，簡報及影片說明完整詳細。建議可針對經歷過海平面上升、海洋嚴重污染後的人類生活進行更突破性的想像，例如：人們在經歷海平面上升之後，生活層面是否有改變、是否用不一樣的方式看待海洋、海洋環境是否有變化…等。另外，也建議可進一步考慮臺灣的特性，例如哪些沿海漁港適合發展浮動社區、是否有翻轉台灣人對居住地和房屋財產的價值觀，發展出更符合台灣在地特色的未來。
「nuPlant」
對未來生活的想像較為多面向，涵蓋到未來社會的老人生活。呈現以及演示文稿都很精彩。然而此作品用現有技術就可達成，在目前架構下反而框限了居住的可能性，建議可從使用者面進行研析，找到居住者對於未來生活需求的真正痛點。另外，從缺乏營養到採收蔬菜，需加強對於現況的了解，並將臺灣的在地特性考量進去，才能找到突破點。
作品連結｜https://reurl.cc/4QMVa3
「ASAMITO—AI磁浮沐浴艙」
考慮並試圖解決老人的日常危險，在議題訂定上值得肯定。然而建議可以從一般中老年人脫衣服至淋浴的所需經歷的整體流程來思考使用者需求，例如他們會想要安全的完成這個步驟。另外，此作品可視為對於現有淋浴產品的優化功能，預計在未來不久即可達成，以2040年來說，可進一步思考未來的洗澡方式是否與現在截然不同，才能有更突破性的想像。呈現方面，若能加強描述使用者如何使用沐浴艙，將有助於與觀眾溝通ASAMITO的使用方式。
「增加工作效率的睡眠好夥伴—Jofi」
#人類睡眠 #工作效率 #感官夢境
2040年，上班時未完成工作，可透過JOFI抱枕做夢去完成。利用觸覺、溫度、嗅覺創造心理暗示，激發「清醒夢」提供大腦工作時所需夢境，最終達工作效率。
「瞽者的福祉」
#人工智慧 #視障安全
未來盲人不需要導盲犬，打開手機app即可開始安全導航。兩個震動環、一個360°攝影鏡頭與導盲app，具備判斷前方障礙、距離、紅綠燈顏色等直覺功能。
數位部推出點子松目的在邀請公民參與未來想像，期待這樣的未來原型能夠啟發想像體驗創作，並作為討論的起點，吸引更多不同年齡層的公民針對未來的想像有更多的思辨與交流；另外，在活動辦理的過程中，不論是講座、工作坊、展覽，用實體與線上兼具的方式進行，賦能公民具備未來思考的能力，以準備好迎接多元的未來，深化數位新民主的可能性。後續這些由公民創造的未來情境，期望能夠對政府科研、政策發展方向有進一步的啟發，並且開啟雙向對話溝通，最終建立台灣在數位時代下的創新民主治理模式。
第一屆點子松主題從多元的元宇宙出發，探討在未來2040年，不同世代、地區、國籍對生活情境的想像與期望，下一屆點子松將持續接納所有可能性並賦予每個選擇意義，結合今年的期望持續深化擴大，邀請全民一同打造屬於我們的WeWe Futures！