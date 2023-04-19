點子松決選評審團大獎公告

決審評審Verse張鐵志社長表示，點子松是想像力的競賽，但想像力不能只是天馬行空，尤其2040並不遙遠，所以必須要有現實基礎，這也是許多參賽者忽視的。可喜的是，最後入圍者，都針對重要議題提出思考。台大創新設計學院宋玫玫副教授則表示，本屆整體的作品著重於物件或系統概念的設計，在使用者生活上的想像則較為侷限。如果能在設計概念上更加穿透到未來，而非僅停留在「現在」與「科技」的框架裡，則各組的設計無論在深度或廣度的層面，都可以做更豐富的擴展，從而使作品在創意、及對未來的實際影響力，都可以有更跳躍式的突破。研究創意表現的劉世南研發長指出，這次點子松的投件類型，分別有談到問題或解法，以及關注現在或未來，也就是有人比較關注現在的問題（或解法），或者是未來的問題（或解法）。而不同的年齡，也關注不同的議題，表現議題的創作方式也不同。

綜觀今年晉級決審作品，台北藝術大學鍾永豐主任秘書認為，部分作品因少了對現況的了解，提出電影式的想像，若能更細緻參考現有的發展成果，並考慮臺灣的在地特性，當有更周到的設想。薩巴卡瑪設計宋安東尼總監觀察，點子松旨在鼓勵民眾提出未來想像雛形，引起更多的思辨，作品的思考若能使人針對隱私與道德倫理的困境與潛在影響開啟討論，將使得作品更加有趣。並提到應該將點子的形成和點子的表現分開；點子松應該強調點子的原創，而點子的表現可以有更多專業的共創。 而引起社會的創意擴散。另外，好的點子也具爭議性，能夠引起更多元的討論與關注。文化內容策進院張文櫻副院長表示，考量點子松不同於著重可行性的黑客松，點子的創意度尤為重要，作品後續可能被拍成影片或是策展，需發展有機會應用在生活層面、讓人容易產生共鳴的未來情境。

因最終考量得獎作品具示範及啟發下一屆點子松的參與者的作用，最終選出5件評審團大獎作品。為鼓勵獲獎與入圍團隊思考未來精進方向，以下為評審對於每件作品的肯定與建議內容。