聿熙品牌形象策劃有限公司
Dūco Design Studio
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聿熙品牌形象策劃有限公司
Dūco Design Studio
簡介
專業服務商業地產、餐飲娛樂、飯店/ 酒店、科技新創、高端洋酒、奢侈品、高定珠寶禮服、醫美、美妝日用化工品等產業，執行品牌設計、平面識別系統設計、品牌廣告、空間設計、展示陳列、數位媒體設計等品牌形象塑造。
透過形象策劃專業及品質控管經驗，為客戶提供切身的設計解決方案及預期性價比的打樣、量產、工程管理。
有效率的在三次以內確認設計概念，為客戶提供即時且精准的設計解決方案。嚴格的控管制作及工程項目的產出品質及時間，使客戶安心的委託專案任務。運用客戶所在地的各種製作廠商豐富資源，為客戶提供價格合理的貼心服務。
服務項目
廣告設計、品牌及企業識別形象規劃設計、商業包裝設計、美術編輯設計、網頁設計、環境識別設計、插畫設計、室內設計
設計標籤
DE2 視覺傳達設計、DE4 空間設計
聯絡資訊
公司地址：104 台北市中山區松江路 87 號 11 樓
連絡電話：0903-600530
公司網址：http://duco-design.co/
E-mail：thomas@duco-design.co
作品/專案
倉街
位於蘇州平江古鎮的仁恆倉街項目。
倉街 2
我們探索蘇州過去歷史與未來發展的鏈結，將平江路視為蘇州的”城市之心”。
倉街 3
代表著蘇州形而上的”靈魂/自然/創造力” ，與形而下的”人文/園林/建築 ”互相呼應。
倉街 4
提煉出代表蘇州倉街項目的核心視覺。
倉街 5
並延伸至品牌象徵符號與品牌輔助圖騰之中。
恒伊匯
零售進入穩定成長之際，人、貨 、場也逐漸在解構與重塑，仁恒與伊勢丹合作的起始點，將賦予人、貨、場新的定義與可能性，透過緊密的鏈結與合作，將各自的優點極大化，創造 1+1 大於 ２ 的里程碑。
恒伊匯 2
借助伊勢丹對品牌的把控力，引入日本經營成功但尙未進入中國市場的品牌，跳脫以往單純的購物中心，打造出一個全新的概念 ：Shopping Museum。
謙墨府
時而隱奢 食而顯貴。設席府默謙友敘 肆筵景怡同人凝。
謙墨府 2
位於上海北外灘的謙默府，定位東方奢華中式美饌。服務十里洋場頂尖商務人士。不凡，於是虛懷若谷。
Mandu
諸多美好 自然蔓延。A BETTER PREMIUM LIFESTYLE。MANDU 深知源于自然的能量，能為生活帶來更多美好…
Mandu 2
我們邀請來自澳洲的專業研發團隊，以天然澳式生活型態為概念，融合從自然生態發掘的大地能量，將南半球的藍天、艷陽、海浪、綠意、花香...一點一滴地加入你的日常。
Mandu 3
當各種美妙感受如珍珠般串連，源自澳洲大地的美好生活，從此自然蔓延…
KOR
獨具一格的 Kor Super Lounge，不僅是屢獲殊榮的雞尾酒吧，也是米其林餐廳，更有著國際公認一流的室內設計。
KOR 2
KOR 獨有的迎賓觀點聚集了各界深具影響⼒的客群。
KOR 3
來賓自在地感受富有挑戰的基調，在單⼀空間裡便能滿⾜所有基本需求。
KOR 4
我們以五大核心：美食、酒水、音樂 、時尚和人作為基礎。KOR上海就是如此與眾不同的首選之地。
水井坊
600年坊藝心 與時俱進 傳承中開拓。
Anberth Hotel
旅心安行 Heart In Heart Inn。旅行，從不是一個人的事。過程中，很多很多故事。有時慌張，有時小小確幸。所以，大部分時候，旅行其實是旅心，心跟著呢！
Anberth Hotel 2
躺在異地旅床上。行李安了，洗梳好了，手機滑了， 心，安躺下了不？有個地方，叫安泊。讓旅行的心，安妥妥的在每個晚上。睡了個穩，然後醒來！
Andre Hotel
綠以及現代 因你而在。modern to all life, relevant to you all. 旅店住人，也同時駐心。是身分場景的轉換，也是舒適心懷的駐在。
Andre Hotel 2
安芮，多點讓人呼吸的綠與空間。就讓旅人，能多點自在。安芮，多點細心細節滿意客人。就讓旅人，能多點放鬆。安芮的寧靜時尚 日日夜夜與你同在。
AnCheng
安程酒店管理公司是藝龍投資的創新型企業，致力於通過“OTA+酒店”模式，與業主、業務夥伴建立平臺賦能、資料賦能、流量賦能的智慧型發展環境。
H Visions
智在未來工業 Intelligent Manufacturing Lab。肩負起中國工業智能化轉型使命的 H Visions，自 2018 年以來我們逐步打磨品牌整體框架，從品牌定位/口號/故事/賣點、產品框架疏理/命名/文案，再到品牌和產品象徵符號/平面識別系統/指標系統等全方位品牌設計，最終再將品牌精神與文化崁入在辦公空間中。
H Visions 2
最終成果讓 H Visions 從先前完全不符合品牌定位的形象中，蛻變為中國智能製造行業中代表性的指標品牌，並順利獲得多輪融資。
Home Thing
預見明日的美好生活，MEET THE BEAUTIFUL FUTURE。
Home Thing 2
打造一個你要的家，其實可以很好玩！人性化設計、合理的價格、超乎想像的賣場體驗，讓你邊玩邊造家。
Home Thing 3
人們總是期待著未來。未來代表著尚未實現的美好充滿希望的生活。
Home Thing 4
在打造一個空間時。人們就是在構思未來的生活樣貌。透過互動式科技，你能在未來抵達前。預先體驗明日的樣貌。早一步預見美好生活。
Tony's Deco
想要住的不一樣？「龍貓懂你」不一樣！
Tony's Deco 2
造家的過程，就像一場充滿樂趣的遊戲，你需要的，除了無與倫比的商品及服務，還有一個真正懂你、值得信賴的完美夥伴！
RouRou
不一樣的小龍蝦，風味地道，風格獨具。
RouRou 2
這不是你熟悉的小龍蝦。在純淨的水域長大，並通過嚴格的健康檢查。白腹美的蝦肉，搭配天然原材料發酵的鬆軟麵包烘托出小龍蝦的 Q 彈鮮美，堪稱天生絕配。
Ayaya Bedding
美美噠睡，爽爽噠醒。早安鴨，為您的睡前醒來，通通備起。
Ayaya Bedding 2
早晨醒來，一夜好眠！高質感面料親膚透氣，造型合意。睡的好，就有好心情。想要的舒適好棉、細膩工藝。想要的潮流有形、時尚朝氣。
Hakubaku
合康貝穀(Hakubaku)創始於日本1941年，持續探索高品質穀物，致力讓每一顆穀物成為希望的種子，成就生命價值。
Hakubaku 2
合康貝穀已連續多年獲得了日本雜糧Award金獎、MAMARI口碑大獎、日本食量新聞社“產業貢獻獎”及“食品安全&環境責獻獎”等眾多殊榮，2015年合康貝穀(Haku baku)正式登陸中國市場並快速得到消費者的喜愛和認可。
JellyBay
小宇宙，大自在。在這裡，我們可以從頭開始，關注⾃⼰，連結⾃然與科技，治癒內⼼。
JellyBay 2
在宇宙的⾃然運⾏中，我們試圖在找⼀種平衡，那是⼀種近似於“⽔⺟”的連接體，純粹簡單，輕鬆愉悅，從內⼼到地球，到宇宙，是我們每個⼈的⽔⺟星系，我們叫它JellyBay。
DFC
由中法政府合資成立的中法莊園 ，坐落於和法國波爾多相同風土條件的河北懷來，孕育出高品質的中國原產地葡萄酒。
DFC 2
旗下的東花園品牌，由法國建築師依據當地文化符號「故宮紅牆與長城灰磚」所設計的酒莊建築為概念形象，設計符合品牌基因的酒標與包裝。
溪上
肌膚的攻守之道。從《孫子兵法》中汲取靈感：昔之善戰者，先為不可勝，以待敵之可勝。先強化肌膚防禦能力，再謀求肌膚狀態改善。
Dodie
依據產品獨特賣點和專利，設計一套屬於 Dodie 風格的象徵圖形，並融合品牌IP以水彩畫風呈現童趣形象。永不離手的小布偶，依賴的氣味以及抱在懷中柔軟的安全感，像是寶寶的第一個玩偶，成為寶寶成長過程中絕對不可缺少的貼心夥伴。
Atour
由亞朵集團傾力打造的上海虹橋中心愛琴海亞朵 S 酒店項目。“薩和”（SAVHE）起源於傈僳族語言中“呼吸”一詞，來自於亞朵品牌的發源地，也是本案的靈感來源。
Phyllis' House
位於上海法租界華山路的私宅空間，我們將完備機能收斂在簡約日系風格之中。
Phyllis' House 2
位於上海法租界華山路的私宅空間，我們將完備機能收斂在簡約日系風格之中。
Phyllis' House 3
為業主打造兼具自宅放鬆與居家辦公、可獨享可待客的多模式空間。
Phyllis' House 4
為業主打造兼具自宅放鬆與居家辦公、可獨享可待客的多模式空間。
POP W
天鵝群棲湖泊泛起漣漪，湖面下魚群仰望著湖面，黑白交錯的倒影與波紋。
POP W 2
天鵝群棲湖泊泛起漣漪，湖面下魚群仰望著湖面，黑白交錯的倒影與波紋。
POP W 3
黑與白，至純至淨顏色。白天鵝的純潔無暇，黑天鵝的稀有雍容，各自的存在不是非黑即白，而是黑白明暗的交相輝映。
POP W 4
黑與白，至純至淨顏色。白天鵝的純潔無暇，黑天鵝的稀有雍容，各自的存在不是非黑即白，而是黑白明暗的交相輝映。
Soul
起初，神創造天地。地是空虛混沌，淵面黑暗；神的靈運行在水面上。
Soul 2
神說：要有光，就有了光。And God said, "LET THERE BE LIGHT," and there was light.