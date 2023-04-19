專業服務商業地產、餐飲娛樂、飯店/ 酒店、科技新創、高端洋酒、奢侈品、高定珠寶禮服、醫美、美妝日用化工品等產業，執行品牌設計、平面識別系統設計、品牌廣告、空間設計、展示陳列、數位媒體設計等品牌形象塑造。

透過形象策劃專業及品質控管經驗，為客戶提供切身的設計解決方案及預期性價比的打樣、量產、工程管理。

有效率的在三次以內確認設計概念，為客戶提供即時且精准的設計解決方案。嚴格的控管制作及工程項目的產出品質及時間，使客戶安心的委託專案任務。運用客戶所在地的各種製作廠商豐富資源，為客戶提供價格合理的貼心服務。