2023金點新秀設計獎揭曉入圍名單！726件佳作脫穎而出 5月新一代設計展現場角逐年度大獎

備受台灣設計學子矚目的「金點新秀設計獎」，今（4/18）日公布年度入圍名單！由經濟部及教育部共同指導、經濟部工業局主辦，台灣設計研究院、台灣優良設計協會執行，金點新秀設計獎為台灣指標性新銳設計展會「新一代設計展」官方獎項競賽，每年發掘眾多優秀青年設計師及創意作品。今年度獎賽報名熱烈，共收到來自全台55校、121系共5,005件作品，初審階段選出的726件入圍佳作，將在5月19日（五）於新一代現場舉辦之決審競逐獲獎榮耀！

經初審激烈評選，2023金點新秀設計獎9大參賽類別及「金點新秀包裝設計特別獎」，共選出292件作品晉級決審；與永續循環經濟發展協進會共同辦理的「金點新秀循環設計特別獎」，報名採校系推薦制，在初審階段有22件出線；今年首度與行政院環境保護署合作增設的「金點新秀包裝減量設計贊助特別獎」，則有30件作品入選。另由台灣優良設計協會辦理的「金點新秀贊助特別獎」，邀請國內知名企業或機關單位共同評選，獎勵優秀創意人才，初審階段共選出382件入圍作品，其中產品及工藝設計類將再進行複審，最後於新一代現場決審選出得獎名單。凡通過初審之作品，皆可獲得「金點新秀入圍獎」肯定。

今年各類別入圍作品題目、類型豐富多元，令人期待台灣設計新生代的創意能量。如產品設計類的「適老化輪椅」，針對行動不便長者的外出需求，整合現有輪椅及助行器，搭配簡單易用的可拆卸配件，希望幫助長者更輕鬆地與人互動交流。傳達設計類的「媽祖叫我做實驗」，創意運用台灣媽祖遶境過程中產生的炮灰、香灰、塑膠蓋等廢棄物，重製成海報、紀念品及可夜間使用的隨行包袋等，以新穎手法記錄百年文化活動的感動，亦期待提升人們的環境意識。