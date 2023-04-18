2023金點新秀設計獎揭曉入圍名單！726件佳作脫穎而出 5月新一代設計展現場角逐年度大獎

▲ 時尚設計類入圍作品：報復性心態的自白書（實踐大學服裝設計學系）
備受台灣設計學子矚目的「金點新秀設計獎」，今（4/18）日公布年度入圍名單！由經濟部及教育部共同指導、經濟部工業局主辦，台灣設計研究院、台灣優良設計協會執行，金點新秀設計獎為台灣指標性新銳設計展會「新一代設計展」官方獎項競賽，每年發掘眾多優秀青年設計師及創意作品。今年度獎賽報名熱烈，共收到來自全台55校、121系共5,005件作品，初審階段選出的726件入圍佳作，將在5月19日（五）於新一代現場舉辦之決審競逐獲獎榮耀！
經初審激烈評選，2023金點新秀設計獎9大參賽類別及「金點新秀包裝設計特別獎」，共選出292件作品晉級決審；與永續循環經濟發展協進會共同辦理的「金點新秀循環設計特別獎」，報名採校系推薦制，在初審階段有22件出線；今年首度與行政院環境保護署合作增設的「金點新秀包裝減量設計贊助特別獎」，則有30件作品入選。另由台灣優良設計協會辦理的「金點新秀贊助特別獎」，邀請國內知名企業或機關單位共同評選，獎勵優秀創意人才，初審階段共選出382件入圍作品，其中產品及工藝設計類將再進行複審，最後於新一代現場決審選出得獎名單。凡通過初審之作品，皆可獲得「金點新秀入圍獎」肯定。
今年各類別入圍作品題目、類型豐富多元，令人期待台灣設計新生代的創意能量。如產品設計類的「適老化輪椅」，針對行動不便長者的外出需求，整合現有輪椅及助行器，搭配簡單易用的可拆卸配件，希望幫助長者更輕鬆地與人互動交流。傳達設計類的「媽祖叫我做實驗」，創意運用台灣媽祖遶境過程中產生的炮灰、香灰、塑膠蓋等廢棄物，重製成海報、紀念品及可夜間使用的隨行包袋等，以新穎手法記錄百年文化活動的感動，亦期待提升人們的環境意識。
▲ 產品設計類入圍作品：適老化輪椅（實踐大學工業產品設計學系）
▲ 傳達設計類入圍作品：媽祖叫我做實驗（嶺東科技大學視覺傳達設計系）
數位影像設計類的「囍事」，述說魚的婚禮因人為汙染變成喪禮的警世故事，藉以呼籲大眾對於海洋生態保護的關注。數位互動設計類的「之外」，是一款大膽結合痛覺刺激的VR體驗遊戲，讓人探索在社會集體控制下尋找生命出口的經驗，回應作品意圖叩問的哲學命題。空間設計類的「城市癒洲」，規劃一處以自然環境及交流為主軸的空間，期待藉由人際互動、活絡社區氛圍、刺激五感的自然景觀等空間機能，療癒心理疾患者。
▲ 數位互動設計類入圍作品：之外（國立臺北科技大學互動設計系）
▲ 空間設計類入圍作品：城市癒洲（台南應用科技大學室內設計系）
工藝設計類的「鳥杯杯」，以不同店家的回收紙杯，精心雕琢製成特色鳥類，透過維妙維肖的呈現，讓觀者反思紙杯垃圾對於生態的影響。時尚設計類的「報復性心態的自白書」，以一系列張揚多彩的服裝，闡述消費欲望的無窮擴張，以及光鮮亮麗背後心理壓力的創作意念。社會設計類的「鉄骨計画」，利用台灣工地外圍閒置空間作為策展現場，掛上帆布述說五個主題系列故事，向社會大眾傳達建築工人的心聲。產學合作設計類的「神農藏百草」，以神農氏的實驗精神為概念，打造校園植物採集與收藏的創新教具，讓學童透過實作認識植物，並與同儕共創。入圍循環設計特別獎的「塑膠紀念壓縮機」，鼓勵遊客將使用過的寶特瓶回收製成動物紀念幣，以趣味創新的機制，減少園區垃圾並實踐環保思維。入圍包裝設計特別獎的「FAREWELL-流浪動物友善送行服務」，為流浪動物打造送行箱設計，結合回報機制及處理流程透明化的服務，讓動物走得更有尊嚴。
▲ 工藝設計類入圍作品：鳥杯杯（國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系）
▲ 社會設計類入圍作品：鉄骨計画（亞洲大學視覺傳達設計學系）
綜觀本次參賽作品，數位互動設計類評審團召集人蘇巧純觀察，今年作品關注面向多元、選題活潑，也可明顯看到疫情過後，有許多經由實際體驗與田調後產生的作品，讓評選過程充滿驚喜，而隨AR/VR等互動科技的發展成熟，不少學生不僅能掌握好設計與執行，更嘗試融合多種體驗方式，在虛實結合的互動中感受到滿滿創意。時尚設計類召集人陳劭彥表示，今年服裝類有許多系列感出色的作品，在材質、印花和結構設計上，也展現了別出心裁的創意，而創作概念的執行力和完成度，會是脫穎而出的關鍵。空間設計類召集人宋鎮邁指出，大多作品主題探索使用者面對傳統聚落、環境生態、都市涵構所發生的各種衝突與潛力，要在有限的版面及文字說明中，有效提出設計策略及論述，非常考驗學生精準提報的能力。
產品設計類召集人陳人鳳表示，參賽產品設計類型眾多，評審團注重發現問題的角度與精確性，以及解決方案在概念、形式、材料及技術應用的創新性，而美感及潛在市場價值與商業可行性若有出色表現，會是加分項。產學合作設計類召集人王千睿也表示，作品能否找到市場上尚未被滿足的需求或體驗，大膽提出創意解方、為產業帶來新的突破點，會是出線的關鍵，也期待同學透過產學合作了解業界概況，產業也能提供資源幫助實現其構想，產生正向的循環。包裝設計特別獎召集人陳進東表示，今年有不少作品積極回應淨零減碳、環境永續議題，讓包裝不只是一種裝飾或包材，感受到同學對於議題的重視與努力，而評審團也重視設計概念的獨特性、內外包裝的整體性，以及能否在有限版面有效率地溝通品牌或產品特性。循環設計特別獎召集人陳國欽則提到，這次在許多作品中看見學生對於環境及使用者的敬重，創意值得鼓勵，而執行流程能否具備永續循環的實踐，會是評選時考量要點。
▲ 循環設計特別獎入圍作品：塑膠紀念壓縮機（國立臺北教育大學藝術與造形設計學系）
▲ 數位互動設計類入圍作品：之外（國立臺北科技大學互動設計系）
社會設計類召集人李明璁表示，社會設計的核心價值在於「為社會而設計」，可能跨及多種不同設計類別，評審看重作品能否在既有範疇的設計語彙中，提出非消費導向、能解決公共問題或服務不同人群需求的可能性，且必須務實地基於調查研究，推導出具體的設計內容。傳達設計類召集人莊濟寰提到，評選主要從議題內容及設計手法去解析，兩者相輔相成、互為充要條件，若作品具有跨界思維、文化再發現，以及為未來生活準備等特質，會吸引評審的目光。工藝設計類召集人周育潤表示，材質與工法的創新，是工藝應追求的本質，創作者的獨特思考觀點與自我突破的企圖心相當重要。數位影像設計類召集人洪鈺堂表示，不論是寫實取向或天馬行空、採用何種類型或手法，最核心的始終是敘事內容，鼓勵同學多觀察體會日常生活，或深入且紮實地研究議題，影像故事才會有血有肉、具有自己獨特的觀點，更讓人有所共鳴。
2023金點新秀設計獎，9大參賽類別將各評選出至少5名獲得「金點新秀設計獎」及獎金2萬元，並另選出各類首獎「金點新秀設計獎年度最佳設計獎」1名，得主可獲10萬元獎金；其中產品設計類因報名件數達1,273件，將另增加金點新秀設計獎得獎名額6名。「金點新秀包裝設計特別獎」及「金點新秀循環設計特別獎」則將各選出3名得主，每名頒發獎金2萬元。「金點新秀包裝減量設計贊助特別獎」3名，每名得主可獲新台幣5萬元獎金；若於今年6月30日前，向環保署提出獲獎設計與產業完成媒合之證明，亦將加碼提供5萬元贊助金予媒合之企業，鼓勵業者將好的包裝創意落地實現。後續評選最新消息，歡迎關注「金點設計獎」官網、Facebook及Instagram社群平台。
- 完整入圍名單，請見金點獎官網：goldenpin.org.tw/zh-TW/download