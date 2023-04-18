南臺學校財團法人南臺科技大學(品牌及包裝設計中心)
Southern Taiwan University of Science and Technology
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南臺學校財團法人南臺科技大學(品牌及包裝設計中心)
Southern Taiwan University of Science and Technology
簡介
中心主任：黃綝怡/助理教授
「品牌及包裝設計中心」是隸屬於南臺科技大學數位設計學院之院級單位，主要營運項目是以「設計服務」為專業提供。本中心活用商業設計領域之專業，以品牌及包裝為設計與研究的發展重點，幫助中小企業之品牌開發、設計提升、加值及輔導，同時並協助廠商積極爭取政府補助計畫，以達到學以致用、產業升級。
服務項目
品牌基本識別系統建置及應用系統建置、平面及包裝設計、活動專案視覺設計、空間規劃等。關鍵技術：品牌規劃與設計、創新包裝設計、專利、智慧財產權
設計標籤
DE2 視覺傳達設計
聯絡資訊
公司地址：710 台南市永康區南台街一號
連絡電話：06-25331317#7309
公司網址：https://www.stust.edu.tw/
E-mail：stutvcdt809a@gmail.com
作品/專案
東昱輝 CIS 設計規劃案
東昱輝是專業醫衛產品企業，包括防護衣、口罩等；而企業自有品牌「AMULET」，意指護身符，字義融合「ULT」與「multi」，代表著艾姆特擁有多元化的發展及創造不同產品的多樣性，不斷超越極限，並如同護身符般守護在我們左右。
南楓模具標誌優化及動畫短片設計製作
臺灣南部最具指標性模具公司，具有專業信賴、熱情態度及服務，成為大眾與員工敬佩與仰賴的公司，如大樹般生生不息且不斷成長與進步，共護環境與自然。
MOOF 寵物沐浴品牌 CIS 及展示設計案
取自日文中「柔軟（もふもふ）」之意，飛揚的毛髮，並給予飼主觸摸時輕滑與柔軟的觸感。運用插畫營造輕鬆自然的視覺氣味，四種香味、四種花語、四種性格、四種期許，用色彩分類，讓商品嗅覺的閱讀更有意境。
經濟部工業局 111 年度 MIT 產業技術輔導計畫─桌上型多功能療癒收納組質感提升計畫
臺南知名模具廠的二代所創立的新品牌「Fornice」，以植栽、收納、分類、療癒等桌上商品模型作為新商品開發的方向，為消費者帶來更好的生活品質，更透過視覺創意之流串，顛覆消費者對於傳統模具產業之創新與想像。
赫麥庭 CIS 基本系統設計案
為連鎖休憩產業下的新品牌，在觀光產業蓬勃發展的臺南，我們萃取星星（矚目）與床墊（飯店），並結合字母「Ｈ」、「M」進行設計，寓意享受精品飯店所帶來的五感的饗宴，期許赫麥庭成為業界中矚目焦點。
夢中菩提書籍編輯設計
為林今悔先生畢生收藏與珍貴的影像紀錄，內容包括典藏的詩書、書畫、水墨等藝術品。
國家科學及技術委員會南部科學園區管理局 111 年度委託印製南科簡訊案
使大眾能了解園區發展，透過本刊物揭露園區產業及公共事務資訊，傳達機關重大活動動態、服務亮點與成果，藉此行銷南科品牌。透過系列設計與企劃，添加藝術人文元素，配合主題進行色彩配置，更貼近生活並感受到溫度。
111 年健康指引宣導素材製作
協助國健署針對健康指引宣導素材進行視覺元件設計，依據 7 大主題(少鹽、限酒、體重管理、戒菸、飲食、運動、其他)共完成單張編輯，其中包括兩位代表人物，以生動活潑的方式傳達慢性疾病的健康指引宣導。