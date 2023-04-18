中心主任：黃綝怡/助理教授

「品牌及包裝設計中心」是隸屬於南臺科技大學數位設計學院之院級單位，主要營運項目是以「設計服務」為專業提供。本中心活用商業設計領域之專業，以品牌及包裝為設計與研究的發展重點，幫助中小企業之品牌開發、設計提升、加值及輔導，同時並協助廠商積極爭取政府補助計畫，以達到學以致用、產業升級。