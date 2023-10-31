台灣設計研究院榮獲WDO PRESIDENT’S AWARD！林鑫保副院長高票當選理事

▲ 台灣設計研究院榮獲WDO的President’s Award大獎。
世界設計組織（WDO）於2023年10月27日至29日在日本東京舉辦兩年一次的世界設計大會。本次大會是疫情之後的首場大型的國際設計聚會，台灣設計研究院（TDRI）身為國際設計社團重要的一員，是WDO長期會員與合作夥伴，因此也受邀參加。
TDRI本次前往日本完成許多任務，首先是與東京都墨田區、千葉大學共同簽署設計合作備忘錄。TDRI的前身台灣創意設計中心（TDC）曾於2015年與墨田區合作「日本精造x台灣設計」計畫，透過製造端、顧問團、設計端三方緊密合作，以商品化為目標進行創新提案及開發。本次TDRI首次與千葉大學合作，在設計研發的領域進行交流，相互實現國際交流等願景，並推動發揚各自專業知識和專業性的推廣活動。
▲ 劉世南研發長於WDO學術論壇進行設計指標發表。
為促進國際間運用設計的力量解決經濟、社會與環境等各個層面的問題，TDRI與WDO合作發展城市設計力指標，在本屆會員大會發表研究成果。指標模型可以有效地描述一個城市的設計力，並解釋其對城市表現的影響，如經濟競爭力、社會幸福感和環境永續性等。藉由城市設計力指標，各個城市得以檢視自身的設計力發展，找到城市品牌定位的方向，並擬定增強設計力的推動策略。
目前TDRI正與美國加州大學聖地牙哥分校設計實驗室洽談中，預計將城市設計力指標進一步導入WDO主辦的世界設計之都（World Design Capital，簡稱 WDC）活動的影響力研究。本次於會員大會發表，也邀請所有與會者和WDO會員，一同運用城市設計力指標促進設計的影響力。透過與國際設計組織和學術研究單位合作，台灣的設計研究能量將進一步對世界帶來貢獻。
▲ 台灣設計研究院代表林鑫保副院長（左1）高票當選WDO新任理事成員。
另外本次TDRI參加世界設計大會有一項重要任務，便是推派林鑫保副院長代表台灣參選WDO下屆理事會成員。本次競選非常激烈，林鑫保副院長成功從19位別來自美國、印度、德國、西班牙、日本、義大利、韓國等代表中脫穎而出，並獲的最高票成功當選理事成員。
▲ 世界設計組織WDO於日本東京辦理會員大會。
台灣設計研究院持續呼應WDO的SDGs發展策略，讓設計的價值能夠進行更高的「加值」，更讓設計師能夠有針對不同的社會性議題的「積極性的表現」。林鑫保副院長持續為台灣設計界服務，讓台灣設計持續在國際上發聲，將在未來持續讓台灣的設計力與國際更緊密合作，為共同打造更美好的生活一起努力。