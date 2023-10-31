台灣設計研究院榮獲WDO PRESIDENT’S AWARD！林鑫保副院長高票當選理事

世界設計組織（WDO）於2023年10月27日至29日在日本東京舉辦兩年一次的世界設計大會。本次大會是疫情之後的首場大型的國際設計聚會，台灣設計研究院（TDRI）身為國際設計社團重要的一員，是WDO長期會員與合作夥伴，因此也受邀參加。

TDRI本次前往日本完成許多任務，首先是與東京都墨田區、千葉大學共同簽署設計合作備忘錄。TDRI的前身台灣創意設計中心（TDC）曾於2015年與墨田區合作「日本精造x台灣設計」計畫，透過製造端、顧問團、設計端三方緊密合作，以商品化為目標進行創新提案及開發。本次TDRI首次與千葉大學合作，在設計研發的領域進行交流，相互實現國際交流等願景，並推動發揚各自專業知識和專業性的推廣活動。