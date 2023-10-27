因應台灣超高齡社會到來，趨勢論壇將分享附服務型全齡友善住宅導入設計觀察與案例

▲ 跨領域專家對於未來附服務型全齡友善住宅的觀察、規劃與想像，將在「台灣銀髮產業協會年度趨勢論壇：原居安老—附服務安居設計新未來」中分享。
經濟部產業技術司透過經濟部科技專案支持財團法人台灣設計研究院組織產業設計共創聯盟，與將捷股份有限公司、意集設計股份有限公司、中化銀髮事業股份有限公司、東方線上股份有限公司，探討未來附服務型全齡住居可能性，開發在地安老服務模式與技術。專案團隊謹訂於112年11月18日（六）下午1:30 華山1914文化創意產業園區辦理之台灣銀髮產業協會年度趨勢論壇中分享專案經驗與案例，邀請更多產業領域參與共創。
國家發展委員會推估台灣將自2025年起進入超高齡社會，然而長輩最主要的期待卻是「在地老化」。伴隨著照護機構、服務與人力開始逐漸落後於高齡以上人口的激增，「附服務型全齡友善住宅」將在可預見的未來中成為最迫切的需求。「我們看到的是一個以將捷為基石者，聯盟成員為利基者的產業生態系逐步成形」設研院團隊對於聯盟的發展深具信心，也在共創的過程中導入合適的思考工具，讓設計不只是造型美學，而是經營策略。
「從2021年與2022年台灣銀髮產業協會的研究報告中，我們發現針對於下一世代的準銀髮族而言，硬體空間環境的安心感、軟體服務整合的舒適感、社群互動與參與的富足感、實踐自我與成長的成就感是他們最關心的議題」中化銀髮行銷公關經理暨台灣銀髮產業協會秘書長張雅欣表示。「然而如何有效串聯跨產業進行服務整合，並提供這些體驗到需求端，卻是很大的挑戰」
▲ 全齡友善住宅需要全面性考量使用者需求，不僅是硬體安全的滿足，更包含創新服務與商業模式的發展（圖片來源：意集設計）
「雖然國際上的案例眾多，但深入研究會發現這些案例大多有政策支持，或是因應當地的特殊文化風情而生，很難直接將個案經驗移植到台灣」東方線上王昱中總監將國外案例的重要概念透過消費者視角轉譯成在地洞察。「所以我們將這些個案提供的服務重新解構，透過在地視角，轉換成為台灣未來全齡友善住宅的關鍵議題。」
「透過服務設計共創工作坊，意集設計團隊運用溝通引導專業，帶領跨域專家再次聚焦客群需求、共同設想未來附服務型安居宅的最佳情境與服務體驗，並依此具體討論合作機會點。」意集設計執行長楊振甫運用服務設計方法（Service Design 4D Process）解析跨界觀點、塑造獨特體驗。
▲ 將捷旅闊、將捷央旅會是率先導入進行測試驗證的場域，而將捷之森則將第一個完整導入服務，塑造獨特體驗（圖片來源：將捷）
「我們會率先踏出這一步」將捷林莉婷執行長表示。「『量身打造隨選即用、一站式訂閱的全人健康住居生活服務。』是我們主張的價值。將捷於十餘年前開始研發社區室內外順平，及設施多功能化，努力朝向全齡社區邁進，目前搭配設研院已經使用精實畫布幫助團隊建立了基本的商業模式概念，然而這項議題是一個產業生態系的逐步成形，我們需要更多不同產業的加入來逐步完善社區住戶軟硬體的輔助及需求。」
團隊目前根據工作坊成果已經建立了一份軟硬整合設計藍圖，然而附服務型全齡友善住宅除了需要因地制宜的建立獨特的服務與體驗，還需要更多不同的產業一同加入形成穩定的商業模式。因此邀請各領域專家參與論壇，與設研院、專案團隊共創全齡友善住宅未來。