因應台灣超高齡社會到來，趨勢論壇將分享附服務型全齡友善住宅導入設計觀察與案例

國家發展委員會推估台灣將自2025年起進入超高齡社會，然而長輩最主要的期待卻是「在地老化」。伴隨著照護機構、服務與人力開始逐漸落後於高齡以上人口的激增，「附服務型全齡友善住宅」將在可預見的未來中成為最迫切的需求。「我們看到的是一個以將捷為基石者，聯盟成員為利基者的產業生態系逐步成形」設研院團隊對於聯盟的發展深具信心，也在共創的過程中導入合適的思考工具，讓設計不只是造型美學，而是經營策略。

「從2021年與2022年台灣銀髮產業協會的研究報告中，我們發現針對於下一世代的準銀髮族而言，硬體空間環境的安心感、軟體服務整合的舒適感、社群互動與參與的富足感、實踐自我與成長的成就感是他們最關心的議題」中化銀髮行銷公關經理暨台灣銀髮產業協會秘書長張雅欣表示。「然而如何有效串聯跨產業進行服務整合，並提供這些體驗到需求端，卻是很大的挑戰」