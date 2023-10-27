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2025年IASDR研討會在台灣！台灣設計研究院與中華民國設計學會成功爭取主辦權

2023-10-27
2025年IASDR研討會在台灣！台灣設計研究院與中華民國設計學會成功爭取主辦權

（義大利米蘭訊）2023年10月，台灣設計研究院（設研院）與中華民國設計學會（CID）代表在IASDR 2023研討會閉幕式上共同宣布，下一屆的IASDR研討會將於2025年在台北舉行。本次台灣的申辦提案一致獲得執行委員的認可，繼2005第一屆研討會，成功在睽違二十年後，台灣將再次舉辦IASDR研討會。

IASDR，全名為International Association of Societies of Design Research，是全球著名的設計研究領域學術盛會，吸引來自世界各地的設計學者、專家以及學生參與交流。設研院與CID攜手爭取主辦權，IASDR 2025研討會將成為一個具有重要意義的國際盛事，為台灣的設計界和學術界帶來難得的交流機會。

參與IASDR 2023研討會期間，設研院不僅與來自世界各地的設計組織和院校深入交流，分享了來自不同應用領域的研究成果和實踐經驗，更積極接洽潛在的合作對象，以期在學術與實務層面取得更多的合作契機。除此之外，與會代表積極記錄了研討會的主題方針、研討內容、行政程序以及活動流程安排，為未來IASDR 2025籌備工作提供參考並奠定基礎。

IASDR 2023研討會閉幕式上，設研院研發長 劉世南與CID的代表 董芳武教授，共同上台發表簡報，宣布下一屆IASDR研討會將由設研院與CID於台北共同主辦。簡報簡述了兩個組織的背景、組成和實績，也介紹了預計舉辦的場館─松山文創園區和其附屬設施，以及周邊環境，為各界人士提供了對IASDR 2025台北研討會的初步了解。

隨著IASDR 2025台北研討會的期程正式揭開序幕，相關的前置籌備工作將於明後兩年（2024、2025）緊鑼密鼓地展開，設研院與CID保持密切聯繫與合作，全力迎接IASDR 2025的到來。

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