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台灣設計研究院與日本墨田區、千葉大學簽署合作備忘錄 以設計促進地方產業創新與學研交流

2023-10-25
台灣設計研究院與日本墨田區、千葉大學簽署合作備忘錄 以設計促進地方產業創新與學研交流

▲ 10 月 25 日在東京墨田區役所，由台灣設計研究院張基義院長（右）、日本東京都墨田區山本亨區長（中）及千葉大學代表渡邊誠理事（左）簽署三方設計合作備忘錄(MOU)，結合各單位資源，未來在設計研究、產業創新、人才培訓、設計獎項等方面展開合作。

為促進台日本間的產業合作與文化交流，台灣設計研究院（簡稱「TDRI」）將與日本墨田區、千葉大學共同在設計研究、產業創新、人才培育、設計獎項等方面展開合作，並於10 月 25 日在墨田區役所，由台灣設計研究院院長張基義、日本東京都墨田區長山本亨及千葉大學校長中山俊憲，簽署三方設計合作備忘錄（MOU），結合各單位資源及專業領域，以設計促進日本當地製造業創新發展，並整合千葉大學在文化設計、視覺傳達設計等各領域的設計知識，共同進行設計交流及前瞻議題學研合作。

在過去幾年中，墨田區和 TDRI 一直保持著密切的合作關係，自 2015 年起，與 TDRI 的前身台灣創意設計中心簽署MOU，規劃「台灣設計・日本精造」計畫，致力於以台灣優秀的設計創意搭配墨田區的製造技術，展開於日本地方政府及工藝家的設計合作案，共同投入新產品開發，讓台灣設計走向國際市場。千葉大學船橋分校在 2021 年 4 月設立設計研究院（DRI），除提升設計教育和研究領域的發展，為培養能解決社會議題的設計人才，強化學生的實踐能力，更進一步與墨田區積極合作，利用設計知識解決地區問題，進行了共同研究和共同事業。

台灣設計研究院長期以「設計創價」為核心，連結國內外資源形成創價生態系平台。期許三方簽訂MOU後，將以「台灣設計 × 日本精造」為基礎，TDRI將依據墨田區產業發展需求，整合台灣設計能量共同進行跨領域的創新產品及服務開發，並與千葉大學合作體驗設計或故事性構築，以利推廣。在此次合作的新里程碑展開下，將為台日雙方在設計政策、設計支持、人才育成、設計研究、設計推廣等設計生態系大架構中（Design Ecosystem），進行資源整合與專業知識分享，並為國內設計產業開啟國際交流合作舞台，創造產業商機。

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