臺東縣政府與台灣設計研究院合作 推動臺東市衛生所再設計

臺東市衛生所將應用「衛生所再設計」的規範及研究基礎，針對臺東市衛生所的服務流程、對象、環境現況等進行服務設計研究，並提出臺東市衛生所的適性優化的設計解決方案。從衛生所空間與動線的整合、服務流程的優化、系統指標的導入等等，改善現有課題，提升臺東衛生所的服務現場。張基義院長表示，過去在新北市建立典範後，希望將這套經驗移植到臺東，我們期待用設計改變公共服務場域，給民眾一個專業、安心的公衛現場。