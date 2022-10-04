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臺東縣政府與台灣設計研究院合作 推動臺東市衛生所再設計

2022-10-04
臺東縣政府與台灣設計研究院合作 推動臺東市衛生所再設計

今（111）年臺東縣政府與台灣設計研究院攜手合作，共同推動臺東公共服務創新發展，並以臺東市衛生所作為臺東第一個公衛服務優化的示範場域。今（4日）由臺東縣長饒慶鈴與台灣設計研究院長張基義共同簽署合作備忘錄，展開合作交流，為推動臺東公共服務創新開啟新篇章。

▲ 臺東縣政府饒慶鈴縣長（左）與台灣設計研究院張基義院長（右）共同簽署設計合作備忘錄。

由衛生所再設計開啟合作契機

台灣設計研究院於2020年推動「衛生所再設計」計畫，以建構一致且安心的公衛環境為總體目標，目前已成功在新北市鶯歌、汐止、新店、金山衛生所落實導入。計畫廣獲好評，榮獲多項國際獎項殊榮，包含2021日本Good Design Award、2021金點設計獎年度最佳特別獎-社會設計獎、2022德國iF Design Award。2022年，致力於推動設計美學導入城市治理的臺東縣政府，受「衛生所再設計」計畫感動、啟發，向設研院敲門，期望將衛生所再設計的成功經驗複製到臺東，提升公衛服務環境與品質。

▲ 臺東縣政府與台灣設計研究院將攜手合作臺東市衛生所改造

以服務量最高的臺東市衛生所作為示範場域

臺東縣22萬人口，臺東市人口便佔了全縣近一半，臺東市衛生所為全縣服務人數最高的衛生所，加上高齡化的人口結構，是當地社區的重要醫療據點，因此作為「衛生所再設計」首個跨縣市的改造案例，別具指標性的意義。2014年，隨著臺東慢性病防治所裁撤，原連棟建築空間整併為臺東市衛生所。後隨著疫情發展，拓增的業務工作讓原先空間配置及相關設備等漸不敷使用，因此讓臺東市衛生所無論在服務動線、使用空間等軟硬體皆亟待改善。

▲ 過去慢性病防治所裁撤後，兩連棟建築物現為衛生所服務空間、並存有兩個出入口。

▲ 臺東市衛生所高服務量現況。

延伸衛生所再設計經驗 揭開臺東設計導入城市治理的新篇章

臺東市衛生所將應用「衛生所再設計」的規範及研究基礎，針對臺東市衛生所的服務流程、對象、環境現況等進行服務設計研究，並提出臺東市衛生所的適性優化的設計解決方案。從衛生所空間與動線的整合、服務流程的優化、系統指標的導入等等，改善現有課題，提升臺東衛生所的服務現場。張基義院長表示，過去在新北市建立典範後，希望將這套經驗移植到臺東，我們期待用設計改變公共服務場域，給民眾一個專業、安心的公衛現場。

▲ 衛生所再設計示範設計說明書示意。

臺東市衛生所作為跨縣市的標竿示範，饒慶鈴縣長表示，除了希望能夠建立典範，便於未來拓展到各鄉鎮衛生所外，更期待未來與台灣設計研究院能有更多合作與交流、深化設計導入城市治理、推動公共服務創新！

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