一場全民參與的想像力運動「WeWe Futures：2040 多元宇宙」點子松徵件暨展覽 10月3日線上線下接力展開！

「WeWe Futures」是一種號召，集結多個我們，一同想像綻放未來！展覽將引領民眾以推測設計啟發未來靈感，一步步帶領民眾完成未來想望的投遞。你曾想過 2040 年的未來，會是什麼樣貌嗎？未來除了是當下社會的延伸，也是由無限個元宇宙所集合而成的可能。永遠不要忘記，我們每個人都是其中的一份子，都可以有所貢獻，一同參與元宇宙的設定，探索各式各樣版本的未來。

「WeWe Futures ： 2040 多元宇宙」展覽將透過虛實交錯的沉浸式展演，以3個步驟「開啟可能」、「收集未來」、「想像參與」，帶領大眾一步步的體驗與思考，各種未來的可能。以「想像」作為連結每個人世界觀的催化劑，一同建構出 2040 年的多元未來與宇宙。