一場全民參與的想像力運動「WeWe Futures：2040 多元宇宙」點子松徵件暨展覽 10月3日線上線下接力展開！

第一屆點子松徵件暨展覽活動「WeWe Futures：2040 多元宇宙」，將於10月3日起於線上線下接力展開！點子松計畫是由數位發展部及經濟部工業局主辦，並由國家科學及技術委員會協助前期計畫推動，台灣設計研究院執行，首屆邀請日目陳普操刀主視覺、宮保睿擔任策展人，以「WeWe Futures：2040 多元宇宙 （Plurality）」為年度主題，號召全民參與對於未來生活情境的想像，共同打造眾人的未來！第一屆點子松徵件即日起開放投件，活動主題展覽接力於台灣設計館盛大開展，歡迎全民一同發想屬於你的2040年！
不遠的未來需要你、我、他、我們一同參與
「WeWe Futures」是一種號召，集結多個我們，一同想像綻放未來！展覽將引領民眾以推測設計啟發未來靈感，一步步帶領民眾完成未來想望的投遞。你曾想過 2040 年的未來，會是什麼樣貌嗎？未來除了是當下社會的延伸，也是由無限個元宇宙所集合而成的可能。永遠不要忘記，我們每個人都是其中的一份子，都可以有所貢獻，一同參與元宇宙的設定，探索各式各樣版本的未來。
「WeWe Futures ： 2040 多元宇宙」展覽將透過虛實交錯的沉浸式展演，以3個步驟「開啟可能」、「收集未來」、「想像參與」，帶領大眾一步步的體驗與思考，各種未來的可能。以「想像」作為連結每個人世界觀的催化劑，一同建構出 2040 年的多元未來與宇宙。
▲ 「集體想像池」參與互動裝置。
本次展覽邀請到10組國內外機構與創作者案例，包括《胚根公民計畫》英國Dark Matter Labs、《日常實驗》丹麥IKEA SPACE 10、《水學校》荷蘭Studio Makkink & Bey，以及來自台灣的《未來神豬博物館》、《外星人大使館》等作品。從環境、倫理、社會、政治各式未來實驗案例，同時運用未來錐等推測工具引導發想，最後讓觀眾練習運用「想像」作為連結每個人世界觀的催化劑，大家可在「集體想像池」參與互動裝置，沉浸體驗開啟可能、收集未來、再到想像參與，建構屬於每個人想像與我們的2040年。
第一屆點子松徵件起跑，廣納全民新點子，實現開放政府精神
從總統盃黑客松開始，號召全民參與政府推動已有相當成果，而點子松的徵件啟動，將首度邀請全民參與未來生活情境之想像，期許廣納公民創新點子、實現開放政府的精神，進而影響政策制定與推動國家數位產業未來之發展，並持續與大眾對話，達到全民「共創」及「涵融」的願景，進而串聯至數位發展部的相關重點計畫。
本年以「WeWe Futures：2040多元宇宙」為主題，希望從「多元的元宇宙」出發，探討不同世代、地區、國籍在2040年的未來情境，不論是自己到群眾，虛擬到實體，也可跳脫現實，進入到不同的世界或元宇宙裡，點子松接納所有可能，尊重每個選擇的意義與價值，期望打造眾人一同想像的未來 ( WeWe Futures )。
▲ 開放政府與數位民主。
第一屆點子松徵件活動，自10月3日起至11月25日於線上收件，本次徵件分作二個類別：第一類為「未來新聞」個人賽，交件內容為描繪2040年可能發生的事件或消息報導，形式不限影像、文字或多媒體。第二類為 「未來原型」團體賽，此類為鼓勵發展在2040年情境中的設計概念，包含有形空間商品、無形服務機制或生命體……等。本次徵件比賽獲選者，將能獲得NFT憑證獎章，以及提案內容發展深化的機會！
沒有人能準確預測未來。但我們相信，只要你懷抱希望、讓想像力脫韁，未來的起點就是現在！
快送出關於你的、我們的2040大膽幻想！
第一屆點子松徵件計畫「WeWe Futures：2040多元宇宙」即日起開放線上收件，另邀請各領域專家於10/29國際論壇中，共同探討未來的各種議題與想像，詳情請至點子松官網查詢（ideathon.tw）。
「WeWe Futures：2040 多元宇宙 」展覽
體驗收集未來、開啟可能、想像參與的沉浸式展演路徑，以推測作為催化劑，開啟每個人的世界觀，一同建構我們的2040年多元未來與宇宙的未來情境。展場除了有限定的特殊濾鏡，還設有台達電子Innergie「未來情境充電體驗站」，提供免費快充服務，並可打卡抽Innergie C3 Duo萬用充電器活動，歡迎觀眾來到展覽現場共同體驗一場關於未來的顱內刺激！
展期｜10/4(二)-12/25(日)
時間｜週二至週日 09:30-17:30
地點｜松山文創園區 台灣設計館01展間
門票｜學生票50元／全票100元