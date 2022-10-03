Sport Everywhere! 10/20 運動x科技x設計系列講座開放報名中

科技ｘ運動ｘ設計=？
TAIWAN IN! 還記得2022東京奧運我們一同盯著螢幕上的鷹眼系統，為世界球后小戴與麟洋配集氣的感動嗎？除了國際賽事中越來越精準的高科技判別系統，科技已經無處不在我們的運動生活中，像是智慧穿戴設備、iOT健身器材、無人健身房，或是球類賽事的app互動；而如何帶給使用者最好的體驗，實際上需透過嚴謹設計流程，以使用者角度出發，縝密地規劃技術與情境，讓科技與運動可以完美結合。
本次座談特地邀請實際在運動市場上應用科技的企業代表與專家們，與設研院一同探討科技如何利用設計串聯運動產業，讓大家可以 Sport Everywhere！
Sport Everywhere! 運動x科技x設計 系列講座（實體&線上轉播）
活動時間｜2022/10/20 下午 2:00-4:00（13:40開放入場）
活動地點｜（實體＋線上）松山文創園區 不只是圖書館Not Just Library
台北市信義區光復南路133號一樓
報名連結｜https://www.accupass.com/event/2210030411581111050376
講座內容｜全球疫情催化運動與科技更緊密的結合，無論是個人運動的線上線下串聯，各式體育賽事的科技導入，甚至於場域中的科技串聯，皆需要重要的黏著劑——使用者經驗流程設計（User Centered Design）；本講座邀請來自於台灣最大數位健身房營運系統「健身管」的母公司類星體數位股份有限公司CEO Jamie；與全球知名運動設備及服務提供大廠 喬山健康科技的全球產品行銷經理 向慧經理，以及致力於台灣三鐵運動推廣的第一人，身兼Challenge Family 亞太區以及威整合運動股份有限公司的執行長Jovi，與我們探討運動與科技結合的可能性以及未來趨勢。
▍活動議程
活動小叮嚀｜
- 講座為實體活動，請參加者務必全程戴上口罩。
- 「不只是圖書館 Not Just Library」位於松山文創園區一樓，前身為菸廠澡堂，入場時需脫鞋入場（現場備有拖鞋更換），請知悉。
- 開車來訪者可於台北文創地下停車場停車後步行到會場。
- 以上活動有任何問題請聯繫：yt_chen@tdri.org.tw 陳小姐