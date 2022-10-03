Sport Everywhere! 10/20 運動x科技x設計系列講座開放報名中

科技ｘ運動ｘ設計=？

TAIWAN IN! 還記得2022東京奧運我們一同盯著螢幕上的鷹眼系統，為世界球后小戴與麟洋配集氣的感動嗎？除了國際賽事中越來越精準的高科技判別系統，科技已經無處不在我們的運動生活中，像是智慧穿戴設備、iOT健身器材、無人健身房，或是球類賽事的app互動；而如何帶給使用者最好的體驗，實際上需透過嚴謹設計流程，以使用者角度出發，縝密地規劃技術與情境，讓科技與運動可以完美結合。

本次座談特地邀請實際在運動市場上應用科技的企業代表與專家們，與設研院一同探討科技如何利用設計串聯運動產業，讓大家可以 Sport Everywhere！