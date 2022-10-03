點睛設計有限公司
Dot Design Co Ltd
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點睛設計有限公司
Dot Design Co Ltd
簡介
相信「設計是發掘並發揚每件事物的特質」，擁有高度的靈活與整合性，協助客戶建立品牌形象及提升產品價值，秉持著創意構思與扎實的技術，不斷轉型成長，期盼帶來更完善的設計整合。
服務項目
產品設計、平面視覺設計、包裝設計及空間規劃設計
設計標籤
DE1 工業設計、DE2視覺傳達設計、DE4 空間設計、DE6 設計協同
聯絡資訊
作品/專案
re-ing 菱格盤
reing品牌與台灣零塑材料專利合作，製作出具設計風格及符合循環經濟產品菱格盤，材料使用竹纖維，零塑膠，顏色部分以食品級天然色素結合，微量染色呈現出自然安定且豐富的質感。
re-ing 菱格盤 2
菱格的凹凸設計，增強材質結構的穩固性以及堆疊上的穩定；視覺上呈現出閃耀的光影與反光變化。
寶特瓶回收再製壓紋袋包 re-PET Bag
2021年「re-ing」推出一系列永續循環設計的新概念產品。從布料、鈕扣到縫線全部採用單 一PET材料，方便回收分類。布面以壓褶的設計方式呈現視覺豐富且具功能性的設計風格，本體不印刷、不染色也盡可能的不浪費布料。
家樂福自有品 牌永續計劃
瓶子的原料採用回收再運用之寶特瓶，搭配自然大地的色系。
家樂福自有品 牌永續計劃 2
瓶身設計以流線的線條帶出Ｒ字母與地球概念，呼應了re-duce, re-use 與 recycle的構想。
農產電子商務 包裝及品牌輔 導-鹿苑茶莊
台灣蛇紋石作為品牌包裝的主要識別，精心挑選出具豐富自然層次的石紋表面，襯托鹿苑茶莊的大器與歷史性。將上天賜予的美麗紋理，設計為台灣傳統茶葉的包裝視覺，未來將運用在品牌延伸拓展的空間或產品上面，承載鹿苑茶莊的精神與品牌形象。
RA100設計行 動高峰會
以易讀、易理解、易辨識的設計，轉譯聯合國宣布2030永續發展目標(SDGs)17項指標，並將其歸類4個範疇。
RA100設計行 動高峰會 2
視覺中心以圓象徵團結力量帶 動指標，策動地球永續及解決方案，並展示於2022年世界地球日RA100活動。
RA100設計行 動高峰會 3
視覺中心以圓象徵團結力量帶動指標。
【Rivon禮坊】 永愛鳳梨酥禮盒
將鳳梨皮透過天然乾燥與特殊技法，取得天然鳳梨纖維，與100%再生紙漿結合製成鳳梨造型外盒。
【Rivon禮坊】 永愛鳳梨酥禮盒 2
鳳梨造型外盒。
光之所向- 三周年紀念票 卡組
輕軌禮盒的水藍色，象徵淡水河波光粼粼，兩側以藍海橋的弧形設計表現。盒型呈現出列車駛出的速度感。
光之所向- 三周年紀念票 卡組 2
整體僅運用了一張全開紙，相較於一般精裝禮盒，減少了至少50%的紙張浪費，並增加了量產的效率，使整體更符合永續設計的理念，也象徵台日交通的深厚友誼。
大魚入港 - 竹編鯨魚藝術 裝置
以大魚入港作為饗賓集團於高雄的精神象徵，也代表了義享旭集日式料理美味新鮮的堅持；結合台灣知名竹藝大師-林群涵一起共創，採用溫潤且具有文化底蘊的竹編工藝，創造出獨一無二的視覺感動。
S.P.O.T. 泰國好設計 永續金點展
主視覺以「永續」為概念，結合臺、泰兩大設計獎-金點設計獎與DEmark的LOGO。
S.P.O.T. 泰國好設計 永續金點展 2
兩個同心圓向外擴張、交會，展現出臺、泰設計師在循環設計領域中的生生不息。