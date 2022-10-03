寶特瓶回收再製壓紋袋包 re-PET Bag

2021年「re-ing」推出一系列永續循環設計的新概念產品。從布料、鈕扣到縫線全部採用單 一PET材料，方便回收分類。布面以壓褶的設計方式呈現視覺豐富且具功能性的設計風格，本體不印刷、不染色也盡可能的不浪費布料。