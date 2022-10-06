「設計無維度–漫遊虛實之間」開放報名中 Project On Museum、夢想動畫林家齊分享數位創作思考

本講座邀集於數位娛樂體驗有豐富經驗的設計師，分享其多元的創作素材與內容，舉凡從心靈陶養、運動休閒、觀光教育到動畫影像等等，是如何以數位工具作為媒介呈現，帶給大眾不同以往的沉浸式體驗；同時討論數位/虛擬世界做為設計工具的新興浪潮，將如何轉變設計師的工作模式、創意思考方式，以及拓展與深化不同領域間的鏈結。
▍講者介紹
石岱芸｜the MEDIAN 負責人、POM ( Project On Museum ) 藝術指導
是瑜伽老師同時也是平面設計師， 將瑜伽與設計相互結合，參與眾多跨域合作。將肢體與內在開發之形式結合各種媒介，把不同的感官體驗帶入課程與活動中，讓參與者更加投入練習過程，經驗身心靈之間的的連結和平衡。曾與台灣設計研究院、嘻哈廠牌顏社、文策院、文博會等單位合作瑜伽相關活動。
彭冠傑｜POM ( Project On Museum ) 負責人 / 藝術指導、the MEDIAN共同創辦人
專注於品牌及視覺識別設計，並致力追求專案實務性與實驗性之平衡。近年獲獎包含iF設計獎、日本東京字體指導俱樂部獎、金點設計獎、亞洲最具影響力設計奬、澳門設計雙年展等。亦曾擔任金曲獎（裝幀設計類）、金點概念設計獎、金點新秀設計獎等獎項之評審。
林家齊｜夢想動畫股份有限公司 創辦人
因緣際會下踏入動畫世界的工程師，相信發展科技才能實現夢想，為影像製作帶來革新與突破實現更多想像，希望帶動台灣影視後期產業的轉型，並持續用科技帶來更多創新可能。成立夢想動畫迄今超過十年，營運範疇以動畫為軸心，延伸至遊戲、VR、體感互動、投影與創新影視技術的研發，並主持《夢境現實》沉浸式劇院、4D REC 高解析容積捕捉技術及5G環形直播技術等開發計畫。
▍活動議程
13:20-13:30 (10mins) ｜ 開放學員線上登入
13:30-15:30 (120mins)｜【設計跨度：創新娛樂體驗】
→ 石岱芸 / the MEDIAN 負責人
→ 彭冠傑 / POM（Project On Museum）負責人
15:30-16:30 (60mins) ｜【設計協作：夢想動畫的元宇宙】
→ 林家齊 / 夢想動畫股份有限公司 創辦人
▍活動資訊
日期：2022/10/28 星期五 13:30-16:30
形式：講座將以線上Google Meet進行
費用：100元
指導｜經濟部
主辦｜經濟部工業局
執行｜台灣設計研究院