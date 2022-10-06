「設計無維度–漫遊虛實之間」開放報名中 Project On Museum、夢想動畫林家齊分享數位創作思考

石岱芸｜the MEDIAN 負責人、POM ( Project On Museum ) 藝術指導

是瑜伽老師同時也是平面設計師， 將瑜伽與設計相互結合，參與眾多跨域合作。將肢體與內在開發之形式結合各種媒介，把不同的感官體驗帶入課程與活動中，讓參與者更加投入練習過程，經驗身心靈之間的的連結和平衡。曾與台灣設計研究院、嘻哈廠牌顏社、文策院、文博會等單位合作瑜伽相關活動。