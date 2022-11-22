2022金點設計展11月29日台灣設計館正式開展！

「金點設計獎」每年評選出優質設計作品加以推廣，表彰設計者與業者的優異表現，自開放全球徵件以來，亦吸引眾多來自美國、日本、中國大陸、港澳、泰國、新加坡、馬來西亞等各地業者或設計公司角逐榮耀。而每年舉辦的「金點設計展」，更是得以一睹台灣及世界各地優秀得獎作品的重要平台。

今年展覽由偶然設計共同發起人曾令理擔任策展人，繼去年金點設計展「UPLOAD」的驚豔成果，榮獲德國紅點設計獎、日本優良設計獎（Good Design Award）等國際大獎肯定，此次也將帶來嶄新的觀展體驗。

呼應今年頒獎典禮主題「THUMB-STOPPING CREATIVE」象徵著好的美學及設計，能讓人在資訊量爆炸的當代，為其思維及創意「停下手指」，進而動身思考與沉浸感受，本次展覽將此主題概念具象化，讓展場化身為沉浸體驗設計的場所，並精選本年度金點設計獎及金點概念設計獎得獎作品百餘件，於極富未來感的展場空間展出，呈現多元創意的精彩交織，敬請期待！