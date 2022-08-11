泰國設計前進港都！泰風格設計選物在2022臺灣文博會熱情展出

▲ 本次泰風格設計選物主視覺，歡迎大家一起來體驗泰國設計的魅力。
你有多久沒出國了呢？《THAI！泰風格設計選物》讓你一秒徜徉在泰國創意的繽紛世界
由泰國商務部國際貿易促進局與泰國商務處（臺北）主辦，台灣設計研究院共同合作的《THAI！泰風格設計選物》展，將於今年2022臺灣文博會，在高雄展覽館C4-01攤位熱情展出！
本次邀請去年在台灣設計展以「舊監青年旅店 Jail Hostel」大獲好評的策展團隊「同心圓設計・影像」操刀，策展人張伊增以泰國七種幸運色及泰國市場（THAI Market）作為發想，主視覺透過餘暉、陽光、沙灘的泰式意象，搭配著全區空間獨具未來科技的金屬氛圍，襯托出泰國品牌熱情的原創設計力。
▲ 2022臺灣文博會《THAI！泰風格設計選物》展場形象。
無法抵擋的泰國魅力!37個品牌、145件展品盡在高雄展覽館
本次展覽以可回收再利用的鋁鋅小圓浪板，建構出帶有科技、高冷時尚的空間氛圍，同時卻又將主視覺延伸到展區裡的各個角落，並精選37個泰國原創品牌的設計選物，一展泰國原創品牌獨特的設計魅力。策展團隊更將多達145件的泰國特色選品，以時尚工藝飾品、風格設計配件、質感居家生活選品作為區分，而座落於泰國的特色建築、室內設計，本次也同樣一網打盡。
做設計也要做環保
對於永續的責任，全球人民責無旁貸，因此本次展區除了以可回收材質應用外，精選的特色選品更是展現泰國對環保議題的重視。如重視環保永續的泰國設計品牌 NEW ARRIVA COMPANY LIMITED (Qualy) ，將家庭使用者所捐出的塑膠袋，重製成鯨魚外型的塑膠袋收納容器「Moby」，象徵對於海洋的保護，並向消費者傳達循環經濟概念。環保皮革設計品牌 THAIS. ECOLEATHERS，則將垃圾變為寶物，將皮革廢棄物轉化為高價值、有品味、百分之百可回收的永續新材質，並可依客戶需求，重製為室內設計與與生活風格產品。
更多讓人意象不到的泰式驚奇，盡在高雄展覽館C4-01《THAI！泰風格設計選物》。
▲ 2022臺灣文博會《THAI！泰風格設計選物》展場形象。
▲ 2022臺灣文博會《THAI！泰風格設計選物》展品。
▲ 文化部長李永得（左2）、高雄市長陳其邁（左1）、台灣設計研究院院長張基義（中）、泰國商務處李凱利處長（右2）在策展人張伊增總監（右1）陪同下參觀泰國展區。
展覽資訊
THAI！泰風格設計選物
- 主辦單位：泰國商務部國際貿易促進局、泰國商務處（臺北）
- 合辦單位：台灣設計研究院
- 策展團隊：同心圓設計・影像
- 展覽日期：8月10日（三）至8月14日（日）
- 展覽時間：上午10時至下午6時（8月14日至下午5時結束）
- 展覽地點：高雄展覽館（高雄市前鎮區成功二路39號）
- 展覽攤位：C4-01
- 觀展備註：8月10日及11日僅開放專業人士換證入場，8月12日至14日開放全民進場參觀。
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