泰國設計前進港都！泰風格設計選物在2022臺灣文博會熱情展出

你有多久沒出國了呢？《THAI！泰風格設計選物》讓你一秒徜徉在泰國創意的繽紛世界

由泰國商務部國際貿易促進局與泰國商務處（臺北）主辦，台灣設計研究院共同合作的《THAI！泰風格設計選物》展，將於今年2022臺灣文博會，在高雄展覽館C4-01攤位熱情展出！

本次邀請去年在台灣設計展以「舊監青年旅店 Jail Hostel」大獲好評的策展團隊「同心圓設計・影像」操刀，策展人張伊增以泰國七種幸運色及泰國市場（THAI Market）作為發想，主視覺透過餘暉、陽光、沙灘的泰式意象，搭配著全區空間獨具未來科技的金屬氛圍，襯托出泰國品牌熱情的原創設計力。