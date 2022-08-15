2022台灣設計展10月高雄登場！新銳團隊Local Remote 以科技編碼設計最潮主視覺

「2022台灣設計展」10月7日至10月23日將在高雄「設計中島」海派登場！今年的展覽主視覺由新生代設計團隊「Local Remote 本地遙控」操刀，用設計力呈現高雄最潮的年度設計盛會！
台灣設計展睽違10年後，今年再次回到高雄，由經濟部及高雄市政府共同主辦，經濟部工業局承辦，集結台灣設計研究院、高雄市政府文化局、青年局、客委會、研考會、海洋局、新聞局、經發局、農業局、觀光局、高雄市立美術館、高雄市立圖書館、高雄市電影館、高雄市歷史博物館、高雄流行音樂中心等單位共同執行，以「台灣設計設計台灣」為展覽主題，從8月文博會到10月台灣設計展，串聯高雄大大小小設計活動，將下半年的高雄打造成充滿設計氣息的海洋首都。
「台灣設計設計台灣」由高雄出發與世界設計交流
今年展覽主題為「台灣設計設計台灣」，從歷史的角度切入，呈現百年來高雄逐步累積的創意實力，以設計力拓展城市未來。海洋首都高雄匯集來自台灣及世界各地的設計量能，不僅出口台灣豐富的創意設計，同時也是與世界設計交流的創意港灣，展現城市多元創新的特色與實力，用設計與創意再掀波瀾。
培育青年設計力，由新銳設計Local Remote打造最潮主視覺
主視覺由新銳設計團隊「Local Remote（本地遙控）」操刀，由創意總監劉書堯帶領著設計團隊倪薇、程品媗、于薇、陳育稘、張維中、高郁婷共同參與，其中資深設計師于薇曾在大學時期拿下2020高雄青春設計節金獎及人氣獎銀獎、放視大賞優選，因今年設計展在高雄舉行，主辦單位特別邀請Local Remote參與主視覺設計，展現高雄不斷培育蓄積的青年設計力。
Local Remote是以創意先行，整合平面與空間、設計與顧問的年輕設計團隊，擅長以實驗性的創作模式、策略性的概念鋪陳，開放性的設計思考，由線上至線下打造兼具創新與時代精神的連貫體驗。曾設計過多項知名視覺與品牌形象設計，如：伯朗咖啡品牌識別更新、怡客咖啡品牌識別更新、plzzzz藝廊微風南山展場室內設計及整體視覺規劃等。
突破設計疆界，以科技編碼Processing創造主視覺
呼應高雄近年積極發展智慧科技創新，以及快速變動、不斷進化的城市特色，此次主視覺打破傳統，採用科技編碼技術探索無限可能，Local Remote在設計時，使用開源的線上編碼系統Processing 編寫視覺。科技編碼的多元隨機性及可互動性，使視覺得以適應快速變動的城市特性，賦予活動識別嶄新氣象，也讓視覺與文化激盪出共同成長的空間。無限延伸的線條組成富有活力、動感、方向性的動態視覺，以科技詮釋創意，呈現出高雄引以為傲的智慧城市特色。
主視覺設計以廣闊的藍色大海，展現高雄的格局視野，熱情海派的城市特質；海面上交錯漸層的藍綠色方格，呈現高雄港灣區建築群與山海意象。 海面綻開的浪潮，象徵由台灣設計力驅動的船隻，滿載著創意，出口台灣的設計能量。
藍色展現海洋首都的城市特質，穿梭其間的黃色線條則呼應勇敢向前的台灣設計力，層層堆疊擴散的浪紋，回應今年設計展的主題「台灣設計設計台灣」，象徵台灣與世界在設計的交流與碰撞，成就台灣於世界的航道上發光。Logo設計則擷取主視覺中浪尖的前緣，以橫向觀看時，也是代表著高雄 Kaohsiung 的「K」字，象徵高雄是引領台灣設計前行的力量。
「2022台灣設計展」以「台灣設計設計台灣」為主題，10月7日起於高雄盛大展開，大港浪潮席捲全台！展期17天，歡迎大家免費參觀。
展出時間
2022年10月07日（五）至10月23日（日 ) 共17天
辦理單位
- 主辦單位：經濟部、高雄市政府
- 承辦單位：經濟部工業局
- 執行單位：台灣設計研究院、高雄市政府文化局、高雄市政府青年局、高雄市政府客委會、高雄市政府研考會、高雄市政府海洋局、高雄市政府新聞局、高雄市政府經發局、高雄市政府農業局、高雄市政府觀光局、高雄市立美術館、高雄市立圖書館、高雄市電影館、高雄市歷史博物館、高雄流行音樂中心（按照筆畫排序）
- 協辦單位：經濟部技術處、臺灣港務股份有限公司、工研院電光系統所、船舶暨海洋產業研發中心、高雄港區土地開發股份有限公司、高雄市輪船股份有限公司
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