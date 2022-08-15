2022台灣設計展10月高雄登場！新銳團隊Local Remote 以科技編碼設計最潮主視覺

呼應高雄近年積極發展智慧科技創新，以及快速變動、不斷進化的城市特色，此次主視覺打破傳統，採用科技編碼技術探索無限可能，Local Remote在設計時，使用開源的線上編碼系統Processing 編寫視覺。科技編碼的多元隨機性及可互動性，使視覺得以適應快速變動的城市特性，賦予活動識別嶄新氣象，也讓視覺與文化激盪出共同成長的空間。無限延伸的線條組成富有活力、動感、方向性的動態視覺，以科技詮釋創意，呈現出高雄引以為傲的智慧城市特色。

主視覺設計以廣闊的藍色大海，展現高雄的格局視野，熱情海派的城市特質；海面上交錯漸層的藍綠色方格，呈現高雄港灣區建築群與山海意象。 海面綻開的浪潮，象徵由台灣設計力驅動的船隻，滿載著創意，出口台灣的設計能量。

藍色展現海洋首都的城市特質，穿梭其間的黃色線條則呼應勇敢向前的台灣設計力，層層堆疊擴散的浪紋，回應今年設計展的主題「台灣設計設計台灣」，象徵台灣與世界在設計的交流與碰撞，成就台灣於世界的航道上發光。Logo設計則擷取主視覺中浪尖的前緣，以橫向觀看時，也是代表著高雄 Kaohsiung 的「K」字，象徵高雄是引領台灣設計前行的力量。

「2022台灣設計展」以「台灣設計設計台灣」為主題，10月7日起於高雄盛大展開，大港浪潮席捲全台！展期17天，歡迎大家免費參觀。