徵求產業共創夥伴！2024 COC產業跨域創新平台4/15說明會開放報名中

本次「COC產業跨域創新平台」針對招募以下2項專案潛在合作業者：

【運用跨域設計引導企業創新】

利用設計導入協助產業跨領域創新，以趨勢研究與市場分析、專家深度診斷諮詢、創新發展策略制定、到結合跨領域資源共創後實際成果落地，設研院在短短3年內已協助「家樂福發展impact永續概念店」、「友達光電第一間智慧商店整合方案」、「創利空間建置臺北體育館智慧方案」與「臺北田徑場入口空間改造」等成果落地。

【推動設計產學合作】

本計畫自2014年起推動「新一代設計產學合作」計畫，串接企業與學界進行合作，促成產業及企業間合作跨域創新發展，協助企業嘗試找出具發展價值的創新解決方案，減低產業間探索創新應用模式之時間成本﹑加速發展進程。從過往成功案例所奠定的基礎，本分項自2023年起，更進一步延伸出「產學研合作案」，深化與企業的合作，引導學界資源進入企業策略規劃，提升設計決策位階。