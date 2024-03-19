徵求產業共創夥伴！2024 COC產業跨域創新平台4/15說明會開放報名中

為激勵臺灣企業融入設計思維，提升設計於企業內部的決策位階，促進不同領域間的協作與創新，台灣設計研究院提出「COC產業跨域創新平台」概念，徵求產業設計共創夥伴，募集各方產業攜手創新，提升台灣國家設計力！
為讓企業夥伴們更了解計畫內容，將於4月15日（一）下午2點，台灣設計研究院創意劇場，舉行計畫平台說明會；本次說明會將從產業創新與學術研究的前瞻性角度，以實例分享設計如何導入台灣產業，創造共贏價值。
計畫說明
本次「COC產業跨域創新平台」針對招募以下2項專案潛在合作業者：
【運用跨域設計引導企業創新】
利用設計導入協助產業跨領域創新，以趨勢研究與市場分析、專家深度診斷諮詢、創新發展策略制定、到結合跨領域資源共創後實際成果落地，設研院在短短3年內已協助「家樂福發展impact永續概念店」、「友達光電第一間智慧商店整合方案」、「創利空間建置臺北體育館智慧方案」與「臺北田徑場入口空間改造」等成果落地。
【推動設計產學合作】
本計畫自2014年起推動「新一代設計產學合作」計畫，串接企業與學界進行合作，促成產業及企業間合作跨域創新發展，協助企業嘗試找出具發展價值的創新解決方案，減低產業間探索創新應用模式之時間成本﹑加速發展進程。從過往成功案例所奠定的基礎，本分項自2023年起，更進一步延伸出「產學研合作案」，深化與企業的合作，引導學界資源進入企業策略規劃，提升設計決策位階。
活動資訊
■ 活動時間｜04月15日（一）下午14:00 – 16:30
■ 活動地點｜台灣設計研究院不只是圖書館Not Just Library（110台北市信義區光復南路133號）
14:00 – 14:10 | 開場 — 主持人：台灣設計研究院 產業創新組簡思寧組長
14:10 – 14:15 | 台灣設計研究院簡介
14:15 – 14:30 | 產業創新組、產業跨域創新平台介紹
14:30 – 15:10 | 設計現場：臺北田徑場的使用者中心 — 大予創意設計股份有限公司 陳文剛使用者經驗設計總監、彡苗空間實驗 羅開共同創辦人
15:10 – 15:50 | 設計產品：恆隆行回收產品再設計 — KEV Design Studio / 臺灣師範大學設計系 周育潤負責人 / 講師、單挑概念有限公司 白睿騰設計總監
15:50 – 16:00 | 產學徵件說明 — 台灣設計研究院 產業創新組陳昱廷
16:00 – 16:30 | Q&A + 自由交流