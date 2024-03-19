商圈未來藍圖專家座談會：現況分析與創新策略

工作坊由設研院前瞻研發組、產業創新組、品牌推廣組共同企劃，期跳脫「解決商圈現有問題」的短期策略模式，邁向探索商圈2.0之未來藍圖發展可能。期待藉由中央政策決策者與地方政府推動者協力合作，並參考地方政府跨局處推動市政服務的政策發展，透過商圈各方利害關係人，為商圈共同定義未來發展之可能性，做為年度輔導的重要發展依據，而發展面向除商業經濟、生活機能之滿足外，以商圈爲市政公共服務之現場縮影為概念，從商圈擴大至城市規劃等打造商圈2.0計畫！