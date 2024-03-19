商圈未來藍圖專家座談會：現況分析與創新策略

▲ 工作坊參與人合影。
台灣設計研究院設計導入公共及產業有感，並積極拓展公私領域協作創新模式。本（113）年受經濟部商業發展署委辦「商圈美學設計加值計畫」，透過發掘商圈發展課題、輔導示範商圈、進行全面的美學設計導入，為全台商圈突破轉型帶來改變契機，建立永續營運基礎，成為長期活化的城市在地經濟。
今舉辦首場座談會邀請18位跨領域專家，匯聚各域觀點交流討論，出席者包含設計指引組林事務所林承毅創辦人、一口規劃設計顧問公司宋鎮邁負責人、禾磊設計顧問有限公司梁豫漳負責人、大同大學媒體設計系林家華副教授、瓦建國際設計有限公司許偉揚總監、本埠設計蔡嘉豪總監；商圈輔導組中華民國景觀學會鄧婉君理事長、國立台灣科技大學設計系唐玄輝教授、中華平面設計協會王德明理事長、雅比斯國際創意策略股份有限公司蔡志堅行銷總監、The One異數宣言股份有限公司劉邦初執行長、國立臺中教育大學國際企業學系鄭尹惠系主任、亞太商工總會徐大衞執行長；品牌推廣組The big issue大誌雜誌李取中執行長、BIOS monthly陳祖康共同創辦人、天下雜誌未來城市頻道陳芳毓總監、電通邁格瑞博恩股份有限公司周麗君創意長、一途創意莊舒羽共同創辦人，透過不同專業背景與執行經歷成員激盪探討商圈發展。
▲ 工作坊討論
此次座談會以工作坊方式進行，從都會型、轉運型、遊樂型三類商圈之特徵定義，從現勘課題到未來政策，並透過價值要素金字塔（四類需求功能、情感、改變生活、生活影響）進行討論、發想可能的解決方針，以四維度（提升優勢、降低劣勢、設計導入、策略發展）進行商圈未來輔導方向引導，以擴散搜集各觀點為目標，後續將作為本案執行，包含建立商圈設計指引及服務規範、目標商圈發展策略與設計輔導、美學形象推廣擴散之重要參考。
▲ 各組討論發表
工作坊由設研院前瞻研發組、產業創新組、品牌推廣組共同企劃，期跳脫「解決商圈現有問題」的短期策略模式，邁向探索商圈2.0之未來藍圖發展可能。期待藉由中央政策決策者與地方政府推動者協力合作，並參考地方政府跨局處推動市政服務的政策發展，透過商圈各方利害關係人，為商圈共同定義未來發展之可能性，做為年度輔導的重要發展依據，而發展面向除商業經濟、生活機能之滿足外，以商圈爲市政公共服務之現場縮影為概念，從商圈擴大至城市規劃等打造商圈2.0計畫！