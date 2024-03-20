2024新一代設計展5月24日南港盛大開展！早鳥團體票即日啟售

台灣新銳設計盛事「2024第43屆新一代設計展」，將匯聚台灣及國際設計院校的創意作品，於5月24日至27日在台北南港展覽館2館盛大展出。今（3/20）日早鳥票及團體票啟售，同步公布年度主題「超越永續」。本屆展覽由新銳團隊嶼人設計工作室曾雅欣及林中一建築師擔綱策展人，設計師張溥輝操刀主視覺，共同為展覽創造嶄新面貌！

「新一代設計展」開辦於1981年，現由經濟部及教育部共同指導，經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，每年皆有全台百餘個設計科系、近4千件作品參與展出，為台灣歷史最悠久也最具規模的新銳設計聯展。近年新一代設計展不僅持續推動展覽創新，包括採行設計領域分區、全展區導入專業策展、邀請專家組成品牌形象委員會、策劃主題展區等作法，全面提升展覽品質及觀展體驗；同時也致力作為產學交流與共創平台，結合「新一代設計產學合作」計畫，推動產業實務與設計教育接軌，建構雙向創新的循環，並搭配「企業日」參訪活動、專家分享主題講座、線上展曝光媒合等資源，創造更多元且深入的產學交流機會。

今年新一代設計展首度從議題性主題出發，鼓勵設計新銳思考如何運用自己的創意，在不同領域發揮設計的力量與價值。本屆以「超越永續」（Beyond Sustainability）為主題，不僅響應全球對於聯合國永續發展目標（SDGs）的關注與行動，其意涵也在於期望學生們由此出發、但不拘於此17項目標範疇，而能將永續理念靈活實踐於整體環境及社會面臨的諸多挑戰，實現更永續、共好的生活願景；另一方面也鼓勵校系攤位盡量採用可回收利用、環保、減少不必要加工等形式規劃展出，實踐綠色展會模式。屆時除了主題展區將展出「2023-2024第十屆新一代設計產學合作」參與企業與學生在「超越永續」主題下共創的心血結晶，其他策展區域也將能看到台灣設計研究院研發團隊針對國際永續設計創新的研究成果與開發工具，精彩可期。

本屆展覽由新銳建築師曾雅欣及林中一擔任策展人，為展場空間進行總體規劃及主題策展。兩人畢業於東海建築系後，曾雅欣於哈佛大學完成建築碩士學位，後前往日本nendo設計事務所任職設計師，參與過巴黎樂蓬馬歇（Le Bon Marché）百貨展覽裝置設計「Ame Nochi Hana」、米蘭大理石家具品牌Marsotto Edizioni品牌展示空間設計、京都「NENDO SEES KYOTO」展覽等多項國際專案；林中一則於哥倫比亞大學取得建築碩士學位，曾任職於日本隈研吾建築都市設計事務所、美國波士頓 Leers Weinzapfel Associates 等國際知名事務所，累積多年實戰經驗。兩人於2022年回台後共同創立嶼人設計工作室，活躍於建築、室內、展覽及裝置藝術等領域，探索空間設計的各種可能性，令人期待他們豐富的海外工作閱歷與跨領域的創意洞察，將如何詮釋「超越永續」的主題概念，為展覽注入更多創新活力。