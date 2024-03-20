2024新一代設計展5月24日南港盛大開展！早鳥團體票即日啟售

台灣新銳設計盛事「2024第43屆新一代設計展」，將匯聚台灣及國際設計院校的創意作品，於5月24日至27日在台北南港展覽館2館盛大展出。今（3/20）日早鳥票及團體票啟售，同步公布年度主題「超越永續」。本屆展覽由新銳團隊嶼人設計工作室曾雅欣及林中一建築師擔綱策展人，設計師張溥輝操刀主視覺，共同為展覽創造嶄新面貌！
「新一代設計展」開辦於1981年，現由經濟部及教育部共同指導，經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，每年皆有全台百餘個設計科系、近4千件作品參與展出，為台灣歷史最悠久也最具規模的新銳設計聯展。近年新一代設計展不僅持續推動展覽創新，包括採行設計領域分區、全展區導入專業策展、邀請專家組成品牌形象委員會、策劃主題展區等作法，全面提升展覽品質及觀展體驗；同時也致力作為產學交流與共創平台，結合「新一代設計產學合作」計畫，推動產業實務與設計教育接軌，建構雙向創新的循環，並搭配「企業日」參訪活動、專家分享主題講座、線上展曝光媒合等資源，創造更多元且深入的產學交流機會。
今年新一代設計展首度從議題性主題出發，鼓勵設計新銳思考如何運用自己的創意，在不同領域發揮設計的力量與價值。本屆以「超越永續」（Beyond Sustainability）為主題，不僅響應全球對於聯合國永續發展目標（SDGs）的關注與行動，其意涵也在於期望學生們由此出發、但不拘於此17項目標範疇，而能將永續理念靈活實踐於整體環境及社會面臨的諸多挑戰，實現更永續、共好的生活願景；另一方面也鼓勵校系攤位盡量採用可回收利用、環保、減少不必要加工等形式規劃展出，實踐綠色展會模式。屆時除了主題展區將展出「2023-2024第十屆新一代設計產學合作」參與企業與學生在「超越永續」主題下共創的心血結晶，其他策展區域也將能看到台灣設計研究院研發團隊針對國際永續設計創新的研究成果與開發工具，精彩可期。
本屆展覽由新銳建築師曾雅欣及林中一擔任策展人，為展場空間進行總體規劃及主題策展。兩人畢業於東海建築系後，曾雅欣於哈佛大學完成建築碩士學位，後前往日本nendo設計事務所任職設計師，參與過巴黎樂蓬馬歇（Le Bon Marché）百貨展覽裝置設計「Ame Nochi Hana」、米蘭大理石家具品牌Marsotto Edizioni品牌展示空間設計、京都「NENDO SEES KYOTO」展覽等多項國際專案；林中一則於哥倫比亞大學取得建築碩士學位，曾任職於日本隈研吾建築都市設計事務所、美國波士頓 Leers Weinzapfel Associates 等國際知名事務所，累積多年實戰經驗。兩人於2022年回台後共同創立嶼人設計工作室，活躍於建築、室內、展覽及裝置藝術等領域，探索空間設計的各種可能性，令人期待他們豐富的海外工作閱歷與跨領域的創意洞察，將如何詮釋「超越永續」的主題概念，為展覽注入更多創新活力。
▲ 2024新一代設計展策展人：嶼人設計工作室曾雅欣建築師
▲ 2024新一代設計展策展團隊嶼人設計工作室
年度主視覺則由 ddd.pizza 設計工作室負責人及藝術指導張溥輝操刀，也是新一代「學長」的他，在2015年即以金點新秀設計獎視覺傳達設計類「年度最佳設計獎」得主嶄露頭角，作品多次入選東京TDC大獎，並於2017年獲日本設計雜誌《+81》選為影響下一個世代的44位新銳設計師之一。他專注於視覺創意的呈現，擅長品牌內容、平面廣告，以及紙質媒體和流行文化等類型設計，曾為知名歌手盧廣仲、黃宣等打造專輯封面與裝幀，並憑藉2HRs的《永生獸》入圍第29屆金曲獎最佳專輯裝幀設計。他也操刀過多部熱門影集的主視覺，包括《此時此刻》、《愛愛內含光》等；為臺東縣政府設計的名片，曾被媒體譽為台灣公部門最美名片。
▲ 2024新一代設計展主視覺設計師：ddd.pizza 張溥輝
今年度主視覺回歸新一代設計展品牌識別為主體，張溥輝透過簡潔的版面構成與元素排列，創造出多樣變化。他表示這次主視覺的設計過程，讓他回想起學生時期初學平面設計時，在軟體上排列文字與形狀、實現各種視覺創意的成就感，也正是這一次次微小的滿足，讓他逐漸發現自己對於平面設計的熱忱，後來更一路支持他從學生跨度到成為專業設計師。因此設計這次主視覺，對他而言不僅是「回歸初衷」的一趟旅程，也是對於設計師初心的致敬。他以輕盈的黃色、清新的藍綠色與象徵初心的粉色，呈現初衷的純粹、明亮與親切，後續在展覽應用及現場，也將有更多驚喜呈現，敬請期待。
今年度主視覺回歸新一代設計展品牌識別為主體，張溥輝透過簡潔的版面構成與元素排列，創造出多樣變化。他表示這次主視覺的設計過程，讓他回想起學生時期初學平面設計時，在軟體上排列文字與形狀、實現各種視覺創意的成就感，也正是這一次次微小的滿足，讓他逐漸發現自己對於平面設計的熱忱，後來更一路支持他從學生跨度到成為專業設計師。因此設計這次主視覺，對他而言不僅是「回歸初衷」的一趟旅程，也是對於設計師初心的致敬。他以輕盈的黃色、清新的藍綠色與象徵初心的粉色，呈現初衷的純粹、明亮與親切，後續在展覽應用及現場，也將有更多驚喜呈現，敬請期待。
「2024第43屆新一代設計展」實體展將於5月24日（五）至5月27日（一）在台北南港展覽館2館熱鬧登場，線上展同步開展。本屆共有全台55校116系參與展出，橫跨產品與工藝、視覺傳達、數位多媒體、空間與建築設計、服裝與時尚、跨領域整合等多元設計領域，此外亦將有美國哈佛大學、芬蘭奧圖大學、泰國朱拉隆功大學、日本芝浦工業大學及桑澤研究所等國際知名設計院校跨海參展，將是能一次飽覽國內外新銳設計創意的精彩盛會！
今年度自3月20日（三）起正式開放售票，全票250元，早鳥票與團體票皆享180元最優惠票價。早鳥票（3/20-4/21）及預售票（4/22-5/23）販售期間，可至獨家超商通路7-11全台門市ibon機台或售票系統網站（ticket.ibon.com.tw）購買；9人以上團體票，請至新一代設計展官網（yodex.com.tw/ticket_info）填單預購。展期購票可至7-11及展場售票口，或以悠遊卡、一卡通或icash刷卡入場。更多購票資訊，請至新一代設計展官網查詢；展覽最新消息，歡迎關注官方Facebook及Instagram平台。
2024新一代設計展售票資訊
票種票價：
- 3/20 – 4/21｜早鳥票／團體票：每張新台幣180元
- 4/22 – 5/23｜預售票：每張新台幣200元
- 5/24 – 5/27｜展期票：優待票（學生/軍警/團體/設籍於南港區與內湖區之民眾）每張新台幣180元；全票每張新台幣250元
購票通路：
- 展前購票：7-11全台門市ibon機台或售票系統網站（購買1-8張）；新一代官網（購買9張以上團體票）
- 展期購票：7-11全台門市ibon機台或售票系統網站、展館1樓與4樓售票口，或持悠遊卡、一卡通或icash刷卡入場
新一代設計展
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