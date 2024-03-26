「IDDI Design Cube x Space | 2024IDDI 設計驅動產業創新 – 循環設計交流活動」

為使台灣產業運用設計轉型升級,經濟部產業發展署推動「設計驅動產業創新」( Industrial Design-Driven Innovation,簡稱 IDDI ),期許企業通過計畫執行導入設計思維以提高自主營運 能量與服務價值、驅動內部流程決策創新以提升企業內設計位階及設計創新價值,協助產業永續 發展,提升市場競爭力。
2024 年推出「IDDI Design Cube」,將不定期舉辦系列活動,概念以破解 Cube 排列組合形成, 含 Point 說明會、Line 工作坊、Plane 新創課程、Space 交流性等多元設計資源管道,給予各位創 意玩家多樣性的協助與可能性!
今年首發 Design Cube x Space 活動,我們邀請斜作股份有限公司展示其 2023 年成果「循環設計 工具」,工作坊將著重實作,包含循環設計簡介、成果案例及工具分享,以「培訓參與者如何操 作循環設計工具」為主要目的,目標於解析循環、永續設計之思維,引導企業如何夠過透過重新 設計、商業模式建構、提升能資源效率來提升企業價值。
希望藉由工作坊傳達永續設計之趨勢,協助企業在瞭解如何在產業中實踐永續,同時提升現有產 能與商業模式,也透過實作讓企業啟發永續設計可以加入實際生產之環節。
▌講師簡介
Slash studio 斜作股份有限公司,成立於 2021 年,是一家非典型的設計團隊。以設計思考和系統 思考為核心,擅長解決各種陌生問題,提供具全局觀的永續解方。為 IDDI 2023 年獲輔導之設計 公司。
▌活動資訊
時間｜2024 年 4 月 2 日 (二) 15:00 – 17:00
地點｜台灣設計研究院-信義辦公室· XD-Lab(台北市大安區信義路三段 41 號 3 樓信義辦公室)
▌活動對象
- 一般製造業者
- 設計服務業者
▌注意事項
◉本活動為免費參加,名額有限,報名截止期限至 3/26(二);報名後尚須進行徵選,後續若有收到主辦方通知才視為「報名成功」。
◉ 報名時敬請填寫公司名稱|中文本名及職稱,建議每個單位 2 位夥伴參與。
◉ 本活動為實體辦理,請準時參與;主辦單位亦保有活動異動之權利。
◉ 工作坊將以分組討論方式進行:同產業一組。
◉ 本活動地點為台灣設計研究院-信義辦公室(台北市大安區信義路三段 41 號 3 樓)。
◉ 聯絡方式請洽台灣設計研究院 – IDDI 設計驅動產業創新專案辦公室。
——02-2745-8199#111 蘇小姐