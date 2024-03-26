醫療與設計的結合，台灣設計研究院與三軍總醫院松山分院簽署共創合作意向！

為推動設計導入跨領域創新服務，從國家衛福體系醫院及私人醫院外，再度開創新局跨入軍醫體系。三軍總醫院松山分院與財團法人台灣設研究院在今日(113 年 3 月 26 日) 於台灣設計研究院創意劇場簽訂合作意向書，由三軍總醫院松山分院詹正雄院長與台灣設計研究院張基義院長代表締約，三軍總醫院松山分院與會單位、台灣設計研究院副院長林鑫保與研發長劉世南、台灣設計研究院同仁等共同觀禮見證。
▲ 三軍總醫院松山分院與台灣設計研究院雙方合作團隊於創意劇場合影
台灣設計研究院(TDRI)張基義院長表示，台灣設計研究院這幾年積極推動設計進入公共 服務、醫療場域，設研院自升格後與輔大醫院 MAC 病房共同開發創新永續模組病房、 與金山、汐止、鶯歌、台東…等地的衛生所攜手合作，讓民眾、醫生與護理人員深切體 驗到良好的設計環境，將能帶來創新的無限可能。設研院也期許後續能夠與三軍總醫院 松山分院的夥伴攜手共進、追求卓越，透過跨界科技與設計合作，改變大眾對軍醫服務系統的印象，並建立創新典範模式，讓民眾、醫生與護理人員體驗到好的環境可以創造無限可能，創造有益身心發展的醫療服務永續系統。
▲ 台灣設計研究院張基義院長細數近年來設研院透過設計在醫療領域裡的跨界合作。
三軍總醫院松山分院詹正雄院長也表示，設研院在前身時期(台灣創意設計中心)曾到訪分享，點燃我們想要用設計提升的熱情，而三軍總醫院松山分院的前身是空軍總醫院，我們不論在空軍及松山機場都有很重要的文化與歷史連結，位置也與台灣設計研究院相近，我們期望透過雙方的攜手可共同創新松山的服務廊帶。醫院本身的經營核心為 TACI (Trust, Amenity, Care, Innovation)，在新建大樓將於本年度完工之際，也期望透過與台灣設 計研究院的合作，創新使用者的信賴感、以使用者需求為核心創新服務，共同推動善的循環與科技加值應用。也期許未來的合作成果可擴散至台灣的軍醫系統，並讓世界看到 設計的影響力與價值。
▲ 三軍總醫院松山分院詹正雄院長期許設計提升使用者需求的服務和心理念，可以擴散至台灣的軍醫系統。
▲ 雙方團隊於簽署後交流合影，左起依序為：三軍總醫院松山分院護理部主任陳美容上校、醫務企劃室主任蔣偉善上校、醫療部主任李明勇上校、院長詹正雄將軍、設研院張基義院長、林鑫保副院長、劉世南研發長、產業前瞻組陳廷碩專案經理、產業前瞻組吳於軒組長。