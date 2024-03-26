醫療與設計的結合，台灣設計研究院與三軍總醫院松山分院簽署共創合作意向！

三軍總醫院松山分院詹正雄院長也表示，設研院在前身時期(台灣創意設計中心)曾到訪分享，點燃我們想要用設計提升的熱情，而三軍總醫院松山分院的前身是空軍總醫院，我們不論在空軍及松山機場都有很重要的文化與歷史連結，位置也與台灣設計研究院相近，我們期望透過雙方的攜手可共同創新松山的服務廊帶。醫院本身的經營核心為 TACI (Trust, Amenity, Care, Innovation)，在新建大樓將於本年度完工之際，也期望透過與台灣設 計研究院的合作，創新使用者的信賴感、以使用者需求為核心創新服務，共同推動善的循環與科技加值應用。也期許未來的合作成果可擴散至台灣的軍醫系統，並讓世界看到 設計的影響力與價值。