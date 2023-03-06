CHINAPLAS 2023「設計 x 創新」創新産品 DNA 一探究竟！

隨著産品迭代加速，CHINAPLAS在塑料科技領域强大的資源爲不斷涌現的産品設計創意提供了强而有力的支持。第八屆【設計 x 創新】即將以「創新産品 DNA 探秘： 低碳。智慧。健康」爲題，在 CHINAPLAS 2023展會亮相，為希望打造攻陷消費者心靈，環保智能、健康時尚、創新功能兼備産品的研發人員和品牌商精心製作激發創意靈感的兩大活動：
創新設計廊
展出近百件與塑料及主題相關的優秀設計產品及材料樣版，涵蓋亞洲多地耳目一新的展品，讓觀眾目不睱給，激發產品的創意靈感！
日期：2023.4.17-20
地點：深圳國際會展中心17號展廳（一層）2號門序廳
設計論壇
台灣設計研究院受邀推薦的浩漢設計股份有限公司總經理吳奕成先生、日本著名産品設計師米田充彥先生、日本G-Mark設計大獎評委時曉曦先生及全球領先塑料科技供應商及專家－埃萬特、科思創、沙特基礎工業及 Materi’act，匯聚暢談塑料科技如何成就產品創新與突破、分享產品設計的寶貴經驗和新趨勢。廣東省工業設計協會常務副會長周紅石先生將帶領討論，與多位設計專家將爲業界帶來激蕩創意思維的智慧盛宴。
日期及時間：2023.4.18 14:00-16:30 及 2023.4.19 10:00-12:30
地點：深圳國際會展中心18號展廳 (二層) 會議室 CC201A
主題：創新産品 DNA 探秘：低碳。智慧。健康
語言：普通話
對象：來自各塑料應用行業的産品/工業設計師、工程師及産品研發人員、品牌決策者
主辦單位：雅式展覽服務有限公司
支持單位：抱樸再生、廣東省工業設計協會、杭州工業設計協會、香港設計中心、香港設計商會、日本工業設計協會、龍域創新、香港低碳設計協會、小智研發、深圳市龍崗區工業設計協會、台灣設計研究院、WDGO 綠研院
合作夥伴：埃萬特、科思創、意慕利油脂化學、Materi’act、沙特基礎工業公司
活動詳情：www.ChinaplasOnline.com/DXI
立即報名：http://adsale.hk/ArKqpe