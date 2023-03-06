CHINAPLAS 2023「設計 x 創新」創新産品 DNA 一探究竟！

自行車的設計其實並不容易！除了有重量、強度、剛性、幾何、空氣力學等硬派知識之外，也有外型曲線、塗裝設計、人因體驗等軟性設計，如何混合兩者，揉和出剛剛好的美感與實用性，正是DARE的獨到之處，讓我們一起來了解獲獎無數的自行車設計關鍵吧！