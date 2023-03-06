「2021台灣設計展」在嘉義市登場！「家意 ‧ 以城為家 City as Home」嘉義，是城也是家，以設計導入城市治理，打造城市品牌

「台灣設計展」於2021邁入第19年，首度打開嘉義市的大門，以城為家，邀請各界人才回鄉。展覽以「家意 ‧ 以城為家 City as Home」 為主題，從文化記憶、城市尺度到款待精神，處處展現屬於嘉義像「家」的精神，強調嘉義市小而巧的生活尺度，在一個面積僅有六十平方公里，人口僅有26萬的城市，卻擁有豐沛的城市量能，藉由此次台灣設計展重塑一座具歸屬感的桃城，12月底在這個小巧而美的地方，展開了一年一度的設計盛會，深掘、創造與再現家的意義！