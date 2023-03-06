「2021台灣設計展」在嘉義市登場！「家意 ‧ 以城為家 City as Home」嘉義，是城也是家，以設計導入城市治理，打造城市品牌

▲ 主視覺延伸公共工程(圖片提供／台灣設計研究院 攝影／有家影像)
「台灣設計展」於2021邁入第19年，首度打開嘉義市的大門，以城為家，邀請各界人才回鄉。展覽以「家意 ‧ 以城為家 City as Home」 為主題，從文化記憶、城市尺度到款待精神，處處展現屬於嘉義像「家」的精神，強調嘉義市小而巧的生活尺度，在一個面積僅有六十平方公里，人口僅有26萬的城市，卻擁有豐沛的城市量能，藉由此次台灣設計展重塑一座具歸屬感的桃城，12月底在這個小巧而美的地方，展開了一年一度的設計盛會，深掘、創造與再現家的意義！
▲ 現場人潮直擊(圖片提供／台灣設計研究院 攝影／有家影像)
穿梭古今文化新絲路，打開城市的無限想像
近年來，台灣設計展已從活化特定建築場域轉為打造城市品牌，藉由設計力導入地方產業，讓城市考現學不斷在地發酵，最明顯的差異是2019年在屏東舉辦的「超級南－超級南方，非常台灣」，以農業大縣的特點打造出最在地的設計超市，耕耘出深刻的地方認同；2020年「新竹。人來風」則是以check in 科技之城的概念推動步行城市。
2021「家意 ‧ 以城為家 City as Home」以城市策劃的思維開啟嘉義市，展區隨著文化新絲路開展，這一條人文路徑是嘉義市最富文化深度的藝文軸帶。展場獨具特色，有著具觀光潛力的園區空間和木都創生產業，包括前身為台灣最早生產高粱酒的嘉義文創園區，至今仍保留了儲酒桶、酒瓶輸送帶、煙囪、高粱米儲存槽等歷史機具，現在轉化為在地青創品牌的進駐地。
日治時期被譽為「東洋第一」的嘉義製材所園區，擁有各種林業加工珍貴的文化資產，從設計導入透過這特殊展場訴說著林業與鐵道發展的故事；轉型為獄政博物館的國定古蹟嘉義舊監獄，是世界少數完整保存的賓夕凡尼亞式監獄，由地方創生團隊翻轉為舊監青年旅店；由菸酒公賣局改建的嘉義美術館，典雅的湖水綠門框和玻璃帷幕，成了年輕人爭相到訪的景點們，更在近期獲得台灣建築獎首獎殊榮。
▲ 記憶 ‧ 阿里山⼀阿里山林業暨鐵道特展 (圖片提供／台灣設計研究院 攝影／有家影像)
▲ 舊監青年旅店(圖片提供／台灣設計研究院 攝影／有家影像)
此外，本次設計展更突破既定展覽的框架，將展覽融入到常民生活中，例如納入嘉義的國定古蹟「嘉邑城隍廟」與知名廟宇「九華山地藏庵」作為城中的美術館，以設計打亮傳統廟宇工藝，用一炷香的時間帶領民眾探索日常生活中的文化工藝。也有在地青年活動「東市有青」透過設計和藝術導入城市場域，開啟「嘉義東市場」，為傳統市場注入創意活水，帶來多元使用的可能性，給這座高齡化並有三百年歷史的城市注入一股設計的能量。
▲ 城美館 (圖片提供／台灣設計研究院 攝影／有家影像)
▲ ONE WOOD (圖片提供／台灣設計研究院 攝影／有家影像)
透過台灣設計展首次於嘉義市舉辦的契機，以設計導入之金鑰，開啟嘉義市在生活、產業及公共領域之設計動能，由文化新絲路串連起城市的觀光休閒產業，讓嘉義在地美學沿著這條路徑遍地綻放。
啟程回嘉，號召各領域的在地人才共襄盛舉
今年特別集結9位策展顧問、超過20組策展團隊，其中12人皆為嘉義出身或因熱愛嘉義而移居此地，從編輯、編劇、設計師、建築師到地方創生團隊，網羅各路好手回鄉打造「鬧熱滾滾的家」。
策劃本次主題館「Re：嘉義」的禾重建築設計周榮敬建築師、++工作室蘇弘建築師，讓百年舊酒廠大變身，深掘嘉義產業的脈絡與台灣生活觀的連結；新生代編輯好手黃銘彰策劃「剛剛好的城市」從速度、時間、尺度的三個面向，提煉嘉義市不慍不火、恰如其分的城市性格，「中間試驗場」網羅嘉義在地眾多排隊名店和質感選物，感受設計與在地品牌激盪出的火花。
▲ RE：嘉義 您有一則來自嘉義的新訊息(圖片提供／台灣設計研究院 攝影／有家影像)
另外也輔導在地業者品牌優化，用設計讓過去隱沒於街市中的業者擦亮招牌，重新被大眾關注；並打造「文化路環保夜市」，讓設計能夠接地氣，讓大家白天看展覽；晚上逛夜市，今年台灣設計展集結眾人的力量，策展團隊們懷抱著對土地的熱情，攜手共進打造出以城為家的可愛親和。
為在地設計與城市創造影響力
隨著科技快速發展與社會價值轉換，從產業到生活的過去與未來、傳統與現代之間，皆存在著共生共存的樣貌，及和諧又矛盾的狀態。「設計」正是扮演其間轉化調和的要角，從人本的需求出發，透過城市的獨特性與設計專業性連結，藉由設計力梳理城市，以多元面向重新編輯地方，打造城市品牌。
▲ 戶外展演(圖片提供／台灣設計研究院 攝影／有家影像)
這次台灣設計展在嘉義，整座城市就是展覽場，「家意 ‧以城為家City as Home 」，一座城市，3種家的概念，13處家的所在，18種家的表現，還有超過百場的市集、表演活動、講座及工作坊於展期間發生，共吸引超過200萬人次參觀，透過設計的能量讓嘉義這座百年城市成功轉型，更具魅力！展覽落幕並不是一個句點，而是讓曾經參與設計展的每個人都帶走設計美學的種子在心中發芽，並在各個角落持續發酵，共同用設計為城市打開具備影響力的一扇門。
關於台灣設計展
自 2003 年起推動至今，已是台灣每年最具規模的大型設計展會之一。由經濟部工業局主辦、TDRI執行，每年以徵選方式與不同地方政府共同合作辦理，針對在地生活、文化及產業發展特色，運用設計思考詮釋新時代的意涵，並以展覽及多元的活動方式，呈現在地設計與產業的現在與未來，期能透過主題策展，探討國內外關注之設計或產業議題。
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