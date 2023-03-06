「2022台灣設計展」以高雄為核心，匯聚台灣設計力！ 600萬人齊聚高雄，刷新參展設計師、展區規模等多項紀錄

「2022台灣設計展在高雄」以「台灣設計設計台灣」為主題，展出規模為史上最大，展場規劃「設計中島」、「城市展區」、「設計響應」3大展區，包含了33個展館和上千場周邊活動，高雄38個行政區全面動員。出於獨特的時代意義，這次展會也特意落腳素有「經濟中島」之稱的蓬萊商港區，在歷史上這裡是高雄港貨物轉運的重要基地，將台灣富饒的農產品銷往全世界。如今重整海港邊的數個大型倉庫，將過去的「經濟中島」翻轉為主展場「設計中島」，不僅成為史上最大萬坪展區，也成為台灣近十年來規模最大的設計展覽。除了主展場外，也同步打開城市展區7大歷史場館，並在全城38個行政區共同響應近千場展覽活動，從食衣住行育樂等日常各面向著手，以設計改變高雄常民生活。