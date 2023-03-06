「2022台灣設計展」以高雄為核心，匯聚台灣設計力！ 600萬人齊聚高雄，刷新參展設計師、展區規模等多項紀錄

▲ 精神堡壘 ( 圖片提供／高雄市政府 )
「台灣設計展」始於2003年，在這20年間走過全台近10座城市，迄今已累積2,100萬的參觀人次。每年與顧問專家及策展團隊合作，透過設計導入梳理地方、協助在地產業加值，與地方政府共同透過展覽展現地方特色。近年，已經越來越多城市將設計展作為重新建立「城市品牌」的關鍵平台，也大幅推升地方民眾對自己居住城市的光榮感，更是外縣市遊客深度了解一個城市脈絡跟特色的捷徑。
「台灣設計展」今年是第3度到高雄舉辦，過去的展場由2005年的衛武營，到2012年的駁二藝術特區，經過設計的導入活化之後，如今都已成為高雄重點的文創據點。設計展睽違十年再次重返高雄，不僅具有歷史意義，也見證了高雄從20世紀以來的現代化進程，以及近年如何在設計力介入下，煥發出嶄新城市樣貌。
史上最大萬坪展區，共創台灣十年最大規模設計展
「2022台灣設計展在高雄」以「台灣設計設計台灣」為主題，展出規模為史上最大，展場規劃「設計中島」、「城市展區」、「設計響應」3大展區，包含了33個展館和上千場周邊活動，高雄38個行政區全面動員。出於獨特的時代意義，這次展會也特意落腳素有「經濟中島」之稱的蓬萊商港區，在歷史上這裡是高雄港貨物轉運的重要基地，將台灣富饒的農產品銷往全世界。如今重整海港邊的數個大型倉庫，將過去的「經濟中島」翻轉為主展場「設計中島」，不僅成為史上最大萬坪展區，也成為台灣近十年來規模最大的設計展覽。除了主展場外，也同步打開城市展區7大歷史場館，並在全城38個行政區共同響應近千場展覽活動，從食衣住行育樂等日常各面向著手，以設計改變高雄常民生活。
▲ MAKE PRO 創造之城-高雄 (圖片提供／台灣設計研究院 攝影／伯樂影像)
不只活動內容豐富精采，參與的設計師也是史上最多，集結超過560位設計師共同參與，台灣各領域的代表設計師都匯聚高雄，動員全台設計量能，啟動城市治理與設計思維的對話，共同打造城市品牌，由高雄的觀點出發，帶領民眾觀看台灣的設計能量。「2022台灣設計展」備受全台觀眾與高雄市民好評，吸引破千則媒體報導，於展期間吸引600萬人次到訪參觀，共同見證高雄設計導入城市後的轉變，觀光產值預估達新台幣49億！
▲ 戶外市集 ( 圖片提供／高雄市政府 )
10大主題展、7大歷史場域、38座行政區展現「最潮」設計力
主展場「設計中島」的10大主題展，方方面面展現高雄的設計能量，包含產業發展、循環設計、地方產業、智慧觀光、青年設計、元宇宙等主題。其中以22個40呎的貨櫃擺陣成圓的「台灣設計設計台灣X22組台灣設計力」十分吸睛，集結全台22組各領域的優秀設計團隊，涵蓋建築、平面、音樂、時尚、公益等，以貨櫃為載體呈現設計對於社會的公眾影響力，吸引眾多人潮排隊參觀，除了展覽，每晚還有精彩的光之展演，擎天光束與音浪交會港區夜空，貨櫃的中心更有酒吧進駐，看展之餘還能在此愜意小酌，讓到訪的旅客享受高雄港邊的夜晚風情。
▲ 台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力 ( 圖片提供／高雄市政府 )
而此次主展區亮點也包含「海上展覽」，以設計與科技結合打造新一代的觀光渡輪，連結高雄港的發展歷史與亞洲新灣區的未來想像，創造出屬於高雄的智慧觀光願景，在「未來巡航」展館民眾可以登船看展、實際體驗。
2022台灣設計展不只展現從高雄觀點出發的台灣設計，吸引全台觀眾到此感受海派創意力，也透過設計導入傳統市場、魚市場、戶政事務所結婚背板設計、青年租屋、計程車外觀再造等等，將設計導入常民生活，讓民眾有感，2022台灣設計展為在地設計與城市創造影響力，不只是一瞬間的花火，更能讓設計浪潮長久地浸潤在港都的各個角落。
▲ 鹽埕第一公有零售市場 (圖片提供／高雄市政府)
百位設計師齊聚，新世代抬頭，看見港都蓬勃的青年設計力
今年的展覽活動總計五百多位設計師參與，也特別聚焦新世代的青春活力，像是本屆主視覺便由史上最年輕的設計團隊「Local Remote 」操刀，應用編碼技術 Processing 打造「最潮」主視覺，也呼應高雄近年積極發展科技創新的城市特色。同時，今年也是「台灣設計展」首次有青年局參展，更首開先例邀請高中生參展，讓人看見年輕世代的蓬勃創意力。
▲ 不朽青春 (圖片提供／台灣設計研究院 攝影／伯樂影像)
▲ 青春限動 (圖片提供／台灣設計研究院 攝影／伯樂影像)
在眾多策展人、設計師及工作人員的努力下，「2022台灣設計展」帶著多項新紀錄圓滿落幕，而未來台灣設計展也將在此次的成功基礎上，持續以設計為引擎，提升城市動能，對在地設計與城市風景，帶來更深遠的影響力。「台灣設計展」不只是瞬間的花火，在展覽結束後，設計能量仍在城市中持續發酵，設計新浪潮已席捲全城、深入日常街巷，讓民眾感受今日港都如何在設計治理下，呈現獨特風貌。
▲ 未來轉變中 (圖片提供／台灣設計研究院 攝影／伯樂影像)
關於台灣設計展
自 2003 年起推動至今，已是台灣每年最具規模的大型設計展會之一。由經濟部工業局主辦、TDRI執行，每年以徵選方式與不同地方政府共同合作辦理，針對在地生活、文化及產業發展特色，運用設計思考詮釋新時代的意涵，並以展覽及多元的活動方式，呈現在地設計與產業的現在與未來，期能透過主題策展，探討國內外關注之設計或產業議題。