高雄「共創2號基地」，新時代共享工作空間開放自由工作者申請

「駁二共創2號基地」所創造的是一個適合設計產業發展的環境，空間場域是日光、在地化是土壤，設計夥伴是種子，而靈感成為流動的水源。駁二提供自由生長的空間，形成一處自帶友善、共好的循環系統，使夥伴創意在得以發芽茁壯，能結成美好果實，再創高雄創意產業能量之新高峰。