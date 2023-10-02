高雄「共創2號基地」，新時代共享工作空間開放自由工作者申請

＃設計・源於眾人對美好的嚮往
「駁二共創2號基地」做為南方設計人才培力場域，將臨港的歷史倉庫活化再生，以「創意啟動城市的想像」、「相信設計改變生活」、「美學五感融入日常」為三大發展方向。
基地坐落在鹽埕，過去曾是高雄最繁華的政商地區，後期更以重五金產業帶動經濟發展，然隨著知識經濟的軟實力時代來臨，老城區有了轉型為文化、藝術特區的契機。駁二作為高雄文化創意重要推手，注入了文化創意因子，以獨特的人文、自然景觀的特色，使不同創意在此交織碰撞，在地創新靈感逐漸茁壯成長。
駁二深耕高雄文創產業20年，發展至今持續以多元開放、創新實驗為特色。2017年駁二共創基地正式營運，以跨界合作Ｘ共享資源的概念打造「文創聚落」，提供舒適的創業環境及商務服務，成為文創領域創業者的培養皿。
2022年，駁二有了文創聚落場域的經營經驗，描繪創意＆設計產業聚光在高雄，讓城市設計能量再進化，持續醞釀、累積、發酵！
「駁二共創2號基地」所創造的是一個適合設計產業發展的環境，空間場域是日光、在地化是土壤，設計夥伴是種子，而靈感成為流動的水源。駁二提供自由生長的空間，形成一處自帶友善、共好的循環系統，使夥伴創意在得以發芽茁壯，能結成美好果實，再創高雄創意產業能量之新高峰。
打造適合文創、設計、藝術領域的工作者可以創意思考的靈感場域，舒適的環境、安靜的空間、還有大面的落地窗可以享受暖暖的自然光。滿足新時代自由工作者追求舒適、專注的夢想場域，並有機會尋找跨界合作的商業夥伴！
資料來源：駁二共創2號基地
專線：(07)521-2980
服務時間：週一至週五 9:00-18:00／中午休息時間：12:00 – 13:30
基地地址：高雄市鹽埕區必信街105號
諮詢信箱：pier2base.no2.info@gmail.com
官網：https://v2.pier2base.tw/
線上申請：https://v2.pier2base.tw/apply/?type=office