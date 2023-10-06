台灣設計國際發光！T22計畫、選舉公報再設計等多項TDRI專案 榮獲日本2023 Good Design Award

日本優良設計獎（Good Design Award）日前公布2023年度得獎名單，其中台灣共有115件作品脫穎而出，拿下獲獎殊榮。其中，「2002 Mattauw 大地藝術季：曾文溪的1000個名字」榮獲金獎，而歐萊德的《解凍格陵蘭 Melting Greenland》環境教育紀錄片以及無式製作的「台東慢波計畫」，亦榮獲Best100的殊榮。

此外，台灣設計研究院策劃執行相關專案中，亦有8件作品獲獎：

▍T22設計振興地方產業計畫｜鶯歌產地一顆星「KOGA許家陶器品」

▍T22設計振興地方產業計畫｜花蓮「實踐型工廠改造」棟隆企業 × 生活起物

▍學美‧美學—校園美感設計實踐計畫｜高雄市光武國小《植物．物值》

▍學美‧美學—校園美感設計實踐計畫｜彰化縣湖東國小《光棚計畫》

▍源來如此！大博物展

▍2022台灣設計展｜《MAKE PRO創造之城》

▍選舉美學《公投公報再設計》

▍陽明實驗山屋《YANG-MING Mountain Lab》

此次獲獎不僅再次肯定台灣設計的卓越水準，也凸顯了台灣在國際設計界的影響力。面對未來的挑戰，設計將扮演關鍵角色，台灣設計研究院也將持續透過跨領域的設計整合，攜手產官學界及設計夥伴，共同為產業及社會打造創新發展的基礎。