2023金點設計獎、金點概念設計獎得獎名單揭曉！新北市公共垃圾桶改造、台電月曆、SYM新款女性用車獲得標章

2023金點設計獎、金點概念設計獎公布得獎名單！今年兩獎項共收到來自全球23地、近8千件作品報名參賽，經9月中旬舉辦之複審階段，「金點設計獎」共有552件來自台灣、中國大陸、香港、澳門、泰國、日本、新加坡、美國、馬來西亞、韓國、立陶宛及印度等地作品脫穎而出，獲得標章肯定，並取得晉級決審之資格；「金點概念設計獎」則選出38件榮獲標章作品，其中16件更獲晉級。緊接在決審階段，兩獎項繼續選出象徵最高榮耀的「年度最佳設計獎」，12月頒獎典禮上正式揭曉大獎得主！
今年度兩獎項於9月辦理複、決審，為疫情後首度恢復實體評選，一千多件各地晉級作品齊聚台北松山文創園區同場競技，盛況空前。本次複審共邀集海內外30位產學界設計及創意專家，組成陣容浩大的評審團，包括哈佛大學設計學院院長暨建築學教授Sarah M. Whiting、MVRDV創始合夥人Winy Maas、騰訊用戶研究與體驗設計部總經理陳妍、泰國指標性潮流媒體《happening》總編輯 Vip Buraphadeja、日本知名設計師Product Design Center創意總監鈴木啓太、台灣資深廣告人莊淑芬、究方社創意總監方序中等，一同評選出各類別年度得獎之作。
在今年金點設計獎的552件得獎作品中，產品設計類囊括243件、傳達設計類164件、空間設計類114件，整合設計類則有31件獲選。在產品設計類得獎的亮點作品中，SYM三陽工業與浩漢產品設計股份有限公司的「CLBCU」，以蜂鳥為核心概念，打造鎖定女性客群的新型輕量化車款，外型簡約優雅、細節質感細膩，並結合省力中柱、煞車拉桿優化等機能性設計，為女性帶來更貼心安全的騎乘體驗。韓國BDCI設計事務所的「Calzone」，從義大利美食披薩餃汲取靈感，為一款輕巧便攜的矽膠容器，具有對半折疊與扣合密封的特殊結構，可用於盛裝食物，取代一次性包材或塑膠袋，平攤亦能作為盤子使用。泰國新創永續材質開發及家具品牌MORE的「Bound Chair」，以所有零件皆可換的模組化概念，提供可依使用者需求訂製及日後汰換的彈性，除了使用天然原木及藤製作椅身、扶手及腰靠，並採廢棄咖啡渣與塑膠聚合物製成輕巧堅固的椅面，在材料選用也實踐永續。
▲ 2023金點設計獎標章獲獎作品：「CLBCU」（浩漢產品設計股份有限公司／台灣）
▲ 2023金點設計獎標章獲獎作品：「Calzone」（BDCI／韓國）
▲ 2023金點設計獎標章獲獎作品：「Bound Chair」（MORE／泰國）
在傳達設計類，大象設計整合有限公司的「2022台電月曆：電驛心傳」，以超現實感的現代插畫手法，創意詮釋台電75年來的豐富文化資產，包括台電歷史與人員的工作樣貌，精彩演繹出12個月份不同主題的視覺設計，並延伸至電費帳單信封、賀卡、翻翻撲克牌等週邊，期待大眾以新穎的視角認識台電。澳門Loksophy Design為知名咖啡店百川珈琲設計的品牌識別「MOMOKAWA」，以手繪的單一線條延伸出不同樣貌，貫穿整個識別系統，詮釋咖啡形態如流動川水般無常的品牌概念，極簡侘寂的視覺風格，也體現了創辦者期望品牌以安靜專注的方式回應舊社區變化的定位與精神。馬來西亞Humana Studio的「Humana劇場」，以迷你舞台概念呈現劇場節目指南的外包裝，營造彷彿置身劇場的互動體驗，並以五彩繽紛的配色，結合豐富的幾何圖形變化，引領讀者進入充滿想像力的新世界。
▲ 2023金點設計獎標章獲獎作品：「2022台電月曆：電驛心傳」（大象設計整合有限公司／台灣）
▲ 2023金點設計獎標章獲獎作品：「MOMOKAWA」（Loksophy Design／澳門）
▲ 2023金點設計獎標章獲獎作品：「Humana劇場」（Humana Studio／馬來西亞）
在空間設計類，暁房子創意設計有限公司的「高雄市光武國小資源及垃圾集中場改造」，以輕巧且通透的波浪牆與延續地景的緩坡圍塑出回收區域，並透過有效機能分區及機制，使廢棄物件回收過程一目了然，讓作為校園重要公共空間的資源回收場，不再是封閉且髒亂的角落，而是校園生活的學習場域。泰國建築事務所IDIN Architects為曼谷咖啡品牌打造的分店「NANA Coffee Roasters Bangna」，以大量植栽與通透的空間設計，模糊了建築、室內與景觀之間的界限，營造遠離塵囂且綠意盎然的氛圍，讓遊客更專注於享受與體驗咖啡。PONE普利策設計的「火把社區」，是位於廣州番禺的社區服務中心，主要目標是為城市新移民提供一個公共空間，幫助其無縫過渡到城市社區生活；設計團隊在保有青磚和瓦片等原始建築元素下，以玻璃屋設計創造出通透性，象徵此處的開放與包容，遠觀更猶如密集村落裡掌起的一盞明燈。
▲ 2023金點設計獎標章獲獎作品：「高雄市光武國小資源及垃圾集中場改造」（暁房子創意設計有限公司／台灣）
▲ 2023金點設計獎標章獲獎作品：「NANA Coffee Roasters Bangna」（IDIN Architects／泰國）
▲ 2023金點設計獎標章獲獎作品：「火把社區」（PONE普利策設計／中國大陸）
在整合設計類，社團法人台灣重新思考環境教育協會的「RE-Design 垃圾桶改造計畫」，為與新北市政府合作改造城市公共空間的垃圾桶，從使用者行為出發，透過資訊設計及垃圾桶的改良，幫助使用者正確分類投入品項，從生活參與減廢與循環經濟。新加坡建築事務所Lekker Architects與設計工作室Lanzavecchia + Wai共同合作、為當地長者及兒童照護基金會設計的「Hack Care: Tips and Tricks for a Dementia-Friendly Home」（照護黑客：打造失智症友善家居的訣竅 [暫譯]），不只是一份失智症患者的照護指南，以創意與黑客精神彙編相關知識，主張照護者也可以是設計師，能透過一般家具產品及簡單技巧，打造對患者更友善的家居環境，助其應對日常的挑戰，更有品質及尊嚴地生活，也給予照護者參考指引與力量。
▲ 2023金點設計獎標章獲獎作品：「RE-Design 垃圾桶改造計畫」（社團法人台灣重新思考環境教育協會／台灣）
▲ 2023金點設計獎標章獲獎作品：「Hack Care: Tips and Tricks for a Dementia-Friendly Home」（Lekker Architects、Lanzavecchia + Wai／新加坡）
首次參與金點獎評選的國際評審，如產品設計類的日本設計師鈴木啓太、韓國弘益大學設計管理學教授羅建（Ken Nah），與傳達設計類的紐約頂尖設計工作室Karlssonwilker創意總監Hjalti Karlsson等，皆對於參賽作品的高水準及多元性感到驚豔。本次擔任傳達設計類評審的香港設計師毛灼然則表示，金點設計獎在亞洲具指標性地位，每年都吸引各地優秀作品參賽，是設計師發表作品的重要舞台；他也提到，今年台灣有不少為公部門設計的作品表現出色，即使這類項目往往有較多條件限制，依然能夠看到設計師展現出豐沛的創造力，也顯示出公部門對於設計的信任和重視，令他印象深刻。產品設計類評審、臺灣師範大學設計學系教授王千睿觀察，在今年參賽作品中，樂見己有不少企業在產品開發上展開ESG的實踐，包括新的應用、新材料開發、分件及塗裝的環保考量等，不乏創新有趣之作；他也強調，減少碳足跡、實行碳稅等都是正在發生的趨勢，期望更多企業參與投入，因應未來環境挑戰。
擔任空間設計類評審的建築師張清華表示，設計者對於生活方式有無提出獨特觀點或新的詮釋、對於未來有沒有想法，進而可能為社會帶來不同啟發，或對既有空間產生新的變化，皆為評選時的重要考量。逢甲大學副校長暨建築專業學院院長黎淑婷則提到，今年空間類作品參賽地區眾多，顯見金點獎日益擴大的國際影響力，而這次看到了許多來自東南亞的作品，在設計回應在地風土、從傳統技術發掘新應用與美學表現上皆相當精彩，令她留下深刻印象。擔任整合設計類評審的北歐設計顧問有限公司執行總監廖佳玲表示，參賽作品橫跨商業策展、美感教育到醫療照護等，議題相當多元，也樂見設計跳脫過往以單一物件為核心，進而以系統的尺度連結起不同領域參與共創，也期待未來能有更多來自產業的作品參賽，帶給市場及整個產業生態更多正向影響。
另在金點概念設計獎，今年複審階段共選出38件榮獲標章作品，其中16件更取得晉級決審資格，進一步角逐「年度最佳設計獎」殊榮。今年獲獎作品概念精彩，如在產品設計類，蔡頌愛的「彈性結構模組列印燈具」，以可精確控制形變的模組片設計，提供造型燈具的客製化，可望打破燈具過去大量製造與制式化生產的商業模式，而模組化與使用單一材料的特性，也讓未來回收與修護產品更容易。深圳所思設計有限公司的「MEDISPACE 冥想電子缽」，是一款為都市人設計的冥想設備，運用降噪與電子音樂模擬技術，提供十多種頌缽的聲音變化，並能自行敲擊金屬圓盤輸出獨特音樂，讓使用者享有不受干擾的冥想體驗。在整合設計類，陳昱廷、薛凱潔、林仲威、李鍇朮的「茶枝培育杯」，採用茶樹枝作為容器材料，並透過雙層結構保護茶苗根部，提升種植效率與存活率，同時能完整於土壤中分解，有助減少環境負擔與人力成本。
▲ 2023金點概念設計獎標章獲獎作品：「彈性結構模組列印燈具」（蔡頌愛／台灣）
▲ 2023金點概念設計獎標章獲獎作品：「MEDISPACE 冥想電子缽」（深圳所思設計有限公司／中國大陸）
▲ 2023金點概念設計獎標章獲獎作品：「茶枝培育杯」（陳昱廷、薛凱潔、林仲威、李鍇朮／台灣）
擔任本次產品設計類評審的實踐大學工業產品設計學系教授官政能表示，金點概念設計獎不僅鼓勵新銳設計，也是企業展現自身創意的絕佳機會，而能夠突出的概念設計，往往是注意到常人較少關注的問題，也考驗設計者精準抓住議題、提出創新且合理解決方案的能力。日本產品設計師鈴木啓太則建議，如何找到問題點至關重要，而從構想到完成設計創作、問題著眼點是否完整陳述、設計概念如何實踐、提案如何讓他人有所共鳴，都是參賽者可多加強之處。傳達設計類評審潘虎則表示，在概念獎項評選，作品具備的前瞻性與先鋒性比經驗主義更重要，也鼓勵參賽者不忘設計真正的本質與服務對象，堅持創作與創新的表達。
2023金點設計獎、金點概念設計獎，在第三階段評選將從取得晉級資格的標章得主中，選出象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」及「年度特別獎」得主，入圍名單於10月上旬公布。最後獎落誰家，將於兩獎項在12月共同舉辦的頒獎典禮上正式揭曉！獎項最新消息，歡迎密切關注金點獎官網及官方社群平台。