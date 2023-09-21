2023金點設計獎、金點概念設計獎得獎名單揭曉！新北市公共垃圾桶改造、台電月曆、SYM新款女性用車獲得標章

2023金點設計獎、金點概念設計獎公布得獎名單！今年兩獎項共收到來自全球23地、近8千件作品報名參賽，經9月中旬舉辦之複審階段，「金點設計獎」共有552件來自台灣、中國大陸、香港、澳門、泰國、日本、新加坡、美國、馬來西亞、韓國、立陶宛及印度等地作品脫穎而出，獲得標章肯定，並取得晉級決審之資格；「金點概念設計獎」則選出38件榮獲標章作品，其中16件更獲晉級。緊接在決審階段，兩獎項繼續選出象徵最高榮耀的「年度最佳設計獎」，12月頒獎典禮上正式揭曉大獎得主！

今年度兩獎項於9月辦理複、決審，為疫情後首度恢復實體評選，一千多件各地晉級作品齊聚台北松山文創園區同場競技，盛況空前。本次複審共邀集海內外30位產學界設計及創意專家，組成陣容浩大的評審團，包括哈佛大學設計學院院長暨建築學教授Sarah M. Whiting、MVRDV創始合夥人Winy Maas、騰訊用戶研究與體驗設計部總經理陳妍、泰國指標性潮流媒體《happening》總編輯 Vip Buraphadeja、日本知名設計師Product Design Center創意總監鈴木啓太、台灣資深廣告人莊淑芬、究方社創意總監方序中等，一同評選出各類別年度得獎之作。

在今年金點設計獎的552件得獎作品中，產品設計類囊括243件、傳達設計類164件、空間設計類114件，整合設計類則有31件獲選。在產品設計類得獎的亮點作品中，SYM三陽工業與浩漢產品設計股份有限公司的「CLBCU」，以蜂鳥為核心概念，打造鎖定女性客群的新型輕量化車款，外型簡約優雅、細節質感細膩，並結合省力中柱、煞車拉桿優化等機能性設計，為女性帶來更貼心安全的騎乘體驗。韓國BDCI設計事務所的「Calzone」，從義大利美食披薩餃汲取靈感，為一款輕巧便攜的矽膠容器，具有對半折疊與扣合密封的特殊結構，可用於盛裝食物，取代一次性包材或塑膠袋，平攤亦能作為盤子使用。泰國新創永續材質開發及家具品牌MORE的「Bound Chair」，以所有零件皆可換的模組化概念，提供可依使用者需求訂製及日後汰換的彈性，除了使用天然原木及藤製作椅身、扶手及腰靠，並採廢棄咖啡渣與塑膠聚合物製成輕巧堅固的椅面，在材料選用也實踐永續。