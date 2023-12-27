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台灣最美麗的書：2020-2024金蝶獎—台灣出版設計大獎作品展

2023-12-27
台灣最美麗的書：2020-2024金蝶獎—台灣出版設計大獎作品展

不只是圖書館近年引進世界各地最美麗的書展，本次將於年末與大家分享屬於我們自己，台灣最美麗的書。

集結近五年台灣最美麗的書，由財團法人台北書展基金會與不只是圖書館，共同主辦「台灣最美麗的書2020-2024金蝶獎—台灣出版設計大獎作品展」，本次展出讓讀者盡情閱覽2020-2024五年來金蝶獎得獎與入圍書籍成果，展現台灣書籍設計的獨特風采。

「金蝶獎」台灣出版設計大獎，由財團法人台北書展基金會主辦，國立臺灣師範大學圖書館協辦，從2005年開始舉行，2024年剛好邁向第20屆。「金蝶獎」是台灣鼓勵書籍裝幀設計最重要的獎項，目的在於表揚台灣書籍設計者與出版者追求書籍設計美學，頒發金、銀、銅獎各1名，及榮譽獎10名。

「金蝶獎」為台灣出版界注入創新與活力，帶動書市呈現豐富多元的面向，引領台灣書籍設計與國際潮流並駕齊驅。所有「金蝶獎」獲獎作品，均送至德國萊比錫角逐「世界最美麗的書」設計大賽，如2013年《坐火車的抹香鯨》及2012年《zoom in, zoom out以有機為名》，連續兩年勇奪「世界最美麗的書」書籍設計大獎的銀獎及銅獎榮耀，「2022金蝶獎」金獎作品《Steamy Buns》，入圍「2022世界最美麗的書」短名單，呈現台灣出版品裝幀設計實力獲得國際獎項肯定。

展覽名稱｜台灣最美麗的書2020-2024金蝶獎—台灣出版設計大獎作品展
展覽期間｜2023.12.28-2.4（週⼀休館；春節1/21除夕-1/24初三休館）
開放時間｜10:00–18:00（最後售票時間17:30）
展覽地點｜不只是圖書館
展覽票價｜50元／40元 (10⼈以上團體票)／符合優待票資格者免費
主辦單位｜台灣設計研究院 不只是圖書館、財團法⼈台北書展基⾦會

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