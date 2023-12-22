翻開教育設計的美力新章！教科書風格創新趨勢研究探討專書上線

在臺灣，教科書是學生日常生活中不可或缺的學習媒介，我們從小就在教科書的陪伴中成長，因此教科書是傳遞知識、培養美感最公平普及的媒介。隨著十二年國教課綱在108學年度上路（「108課綱」），不再只強調學生的學科知識，更要培養「態度」與核心「素養」。而「美感」作為 108 課綱關鍵素養之一，其對於塑造豐富的個人品格至關重要，美感的體驗來自生活經驗與環境脈絡，在教育領域它不僅止於讓教科書變得好看，更有利於提升孩子的學習品質與對知識的理解貫通。教科書是導入美感素養的關鍵媒介，藉由將美感融入教科書中，培養孩⼦的感受力與創造力，進而影響下個世代的美感；翻開課本，願每個孩⼦都能看見更美的學習風景、帶著知識走向新的世界。

2021年教育部與台灣設計研究院辦理「第一屆教科圖書設計獎」，是臺灣第一個以教科書為主題的設計競賽，也是首次於體制內表揚教科書出版業者導入創新設計成果，獲得各界熱烈迴響與肯定，也是教育與設計跨域合作的重要里程。此前由社團法人美感細胞協會於體制外耕耘多年，自2013年起推動「美感教科書計畫」，藉由重新設計教科書，將美感融入課本並推廣至國內多個學校；而教育部亦於 2018 年邀集各領域代表，成立教育部國民小學及國民中學教科圖書品質推動會（「教科書品推會」），為教科書人才培育機制開啟新的篇章。

透過體制外到體制內、無數單位的努力與擴散，教科書設計正式成為體制內推動的目標，促成教育部於2023年擴大辦理「教科圖書設計輔導計畫」，希冀以設計推動教科書品質提升，讓更多人關注教科書的品質與內容，並促進產業人才交流，創造更多「教育× 設計」的成功案例。