翻開教育設計的美力新章！教科書風格創新趨勢研究探討專書上線

讓設計，成為教育最好的助力
在臺灣，教科書是學生日常生活中不可或缺的學習媒介，我們從小就在教科書的陪伴中成長，因此教科書是傳遞知識、培養美感最公平普及的媒介。隨著十二年國教課綱在108學年度上路（「108課綱」），不再只強調學生的學科知識，更要培養「態度」與核心「素養」。而「美感」作為 108 課綱關鍵素養之一，其對於塑造豐富的個人品格至關重要，美感的體驗來自生活經驗與環境脈絡，在教育領域它不僅止於讓教科書變得好看，更有利於提升孩子的學習品質與對知識的理解貫通。教科書是導入美感素養的關鍵媒介，藉由將美感融入教科書中，培養孩⼦的感受力與創造力，進而影響下個世代的美感；翻開課本，願每個孩⼦都能看見更美的學習風景、帶著知識走向新的世界。
2021年教育部與台灣設計研究院辦理「第一屆教科圖書設計獎」，是臺灣第一個以教科書為主題的設計競賽，也是首次於體制內表揚教科書出版業者導入創新設計成果，獲得各界熱烈迴響與肯定，也是教育與設計跨域合作的重要里程。此前由社團法人美感細胞協會於體制外耕耘多年，自2013年起推動「美感教科書計畫」，藉由重新設計教科書，將美感融入課本並推廣至國內多個學校；而教育部亦於 2018 年邀集各領域代表，成立教育部國民小學及國民中學教科圖書品質推動會（「教科書品推會」），為教科書人才培育機制開啟新的篇章。
透過體制外到體制內、無數單位的努力與擴散，教科書設計正式成為體制內推動的目標，促成教育部於2023年擴大辦理「教科圖書設計輔導計畫」，希冀以設計推動教科書品質提升，讓更多人關注教科書的品質與內容，並促進產業人才交流，創造更多「教育× 設計」的成功案例。
教科書風格創新趨勢專書，探究不同世代的學習風景與未來創新趨勢
《翻開下一頁➝NEXT PAGE教科書風格創新趨勢研究探討》的出版，提供一個回顧臺灣教科書設計脈絡與演變，以及探討未來願景與創新趨勢的機會。
本書劃分四大章節，前兩章綜整近年由體制外至體制內擴散、推動教科書設計運動的歷程與重要活動，並一窺108課綱下教科書的全新風貌，課本不僅只是傳遞知識與理解學科，更導入設計美感提升學習品質與關鍵素養，透過「第一屆教科圖書設計獎」獲獎作品，飽覽新課綱世代學子的學習風景。
第三章節則將時間軸往前推移，因應快速變動的社會趨勢，臺灣教科書也歷經多次演變，以時間為濾鏡，淬鍊出對於學習重要的關鍵設計元素，從紙張、字體字級、插畫比例、排版、到色彩選用，無一不是影響教科書品質的重要項目。第四章則匯集7位來自國家教育研究院、教科書出版產業、教師、設計師等不同領域代表，藉由深度訪談串聯不同領域觀點，探討教科書現況與挑戰、教學現場的實際需求、教育設計人才養成、數位教科書等核心面向，勾勒臺灣教育設計的現況與發展趨勢。
用設計打造明日的教科書風景
教育是學子邁向社會生活最重要的歷程，我們活在科技發展迅速與資訊爆炸的世界裡，日常生活、工作謀生型態和需求都在快速變化，教育自然也需要不斷進化與改變，透過本書的引導，希望帶領讀者一起關心當前教科書設計的內涵與意義，透過「設計Ｘ教育」的共創與激盪，期待讓更多元領域的產業人才一起投入教育創新行列，共同為下一個世代打造更堅實有意義的教學內容。