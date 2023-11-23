2023 教科圖書設計獎線上講座—教科書的美件事 : 方序中 ╳ 楊振甫

美的教育，激發愛的學習，近年來已經漸漸成為全民共識。在好奇心的驅使、美好的感受中學習，不僅能本能地擴展對知識的接納度與吸收力，更能豐富學生的創意及美感素養。
一本設計得宜、易讀的美感教科書和一套有趣的教材，將知識將化為最美的風景，被視為是在學習路上，重要且極具意義的引路人，啟發眾人理解並擁抱這個多元世界。在一次次美好的讀本和課堂體驗中，汲取外界知識，探尋連結內在的無限潛能，自由展開屬於自己的超級異能。
教育的美學，帶來學習的永續。本次講座，我們邀請到兩位參與過教育設計的設計師究方社創意總監方序中、5% Design Action 社會設計平台創辦人 楊振甫，來分享如何用設計讓人「美」件事都想學，機會難得，敬請把握！
活動流程
19:30－19:40｜教科圖書設計獎競賽介紹
19:40－20:10｜開放作答「美」一題
—— 方序中／方序中／究方社創意總監、小花計畫發起人、SIDOLI RADIO 計畫發起人
20:10－20:40｜永續教育創新背後的設計思維
—— 楊振甫／5% Design Action 社會設計平台創辦人、DreamVok意集設計執行長、Earth Solutions 地球解方總召集人
20:40－21:00｜儘管問之QA相談時間
講者介紹
𝐓𝐚𝐥𝐤 #𝟏：開放作答「美」一題
→ 方序中／究方社創意總監、小花計畫發起人、SIDOLI RADIO 計畫發起人
台灣史上第一位「三金」設計師，經歷過金馬獎、金曲獎、金鐘獎主視覺的設計，擅⻑以「說故事」的設計方式呈現「溫度」，拉近設計與大眾的距離。作品主要領域包括唱片包裝、書籍裝幀、主視覺設計、企業識別，近年參與的專案類型擴及活動策展、商品包裝、裝置藝術、ＭＶ美術、教育設計等領域。擔任「小花計畫」系列展覽策展人，曾參與臺灣文博會、台灣設計展等策展計畫，身為最溫暖的跨界策展人，對於美感教育也始終不遺餘力的支持著，從將設計帶入教科書的世界，如康軒國中音樂科教科書編排設計、《美感教科書第二季》數學課本，於2023年更出版了首本攝影繪本童書《不圓的圓》，送給每個人心中的內在小孩。
「美，不是只有一種樣子，它有很多的可能。」在方序中的創作中一直展現著。美的多元性帶來無限的想像力和思考空間，讓我們對這個世界充滿好奇。每個獨特的人，對每件事都有不同的答案與感受，所有的不完美都完美，生而為人，我們開放作答「美」一題。
一場關於小孩與大人的美感教育分享，現正開放報名對答！
𝐓𝐚𝐥𝐤 #𝟐：永續教育創新背後的設計思維
→ 楊振甫／5% Design Action 社會設計平台創辦人、DreamVok意集設計執行長、Earth Solutions 地球解方總召集人
國立臺灣科技大學工商業設計系博士，美國南伊利諾大學財務管理碩士，國立成功大學企業管理研究所碩士。擁有長達15年的音樂與表演底子，曾兩度獲選為台灣優秀青年代表。過去主要從事跨領域設計研究與實際行動，編著有「打開服務設計的秘密」、「未來生活的創新提案」一書，並出版「次世代的科技新美學」、「未來生活體驗設計」一書。為5% Design Action社會設計平台發起人，11年來，帶領業界專業人士與設計師投入專業與時間，針對社會重要挑戰投入創新設計行動，其中包含協助教育部發展跨領域人才教育、K12教育創新實踐、以及實際推動永續教育進入教學第一線，並在2024年即將推動的「永續教科書平台」。
楊振甫懷抱著對社會關懷，以實質的行動，將設計帶入公共領域中，因關注到因應氣候變遷、數位轉型與超高齡社會來臨下「未來人才的樣貌與發展」的變化下，全球興起一股翻轉教育的浪潮，反思乘載未來人才發展的教育環境，如何透過「服務創新」與「設計思考」，帶動可能的「嶄新學校與教室的定義與設計」，藉由開放式創新與跨域共創，發展下一代「永續教育」課綱與行動。
一場關於永續的教育行動計畫，現正開放報名響應中！
∎ 參加費用
1. 本活動為教育分享性質，全部票券均免費。
2. 報名人數有上限，請及早報名以免額滿。
∎ 活動方式
1. 本活動將透過線上直播進行。
2. 請確認您在購票時登記的 e-mail 正確，我們將會以此發送活動直播連結。
3. 活動開始前一天，會發送直播連結到您登記的信箱。
∎ 注意事項
1. 本講座所分享之教科書案例皆有獲得合法授權，僅限本講座線上活動使用，嚴禁使用者使用截圖或側錄方式轉分享使用授權作品。
2. 因版權考量，活動後不另分享講座全程影片，敬請把握機會。
即刻報名 ▸ https://www.accupass.com/event/2311221131491541127411