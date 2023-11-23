2023 教科圖書設計獎線上講座—教科書的美件事 : 方序中 ╳ 楊振甫

美的教育，激發愛的學習，近年來已經漸漸成為全民共識。在好奇心的驅使、美好的感受中學習，不僅能本能地擴展對知識的接納度與吸收力，更能豐富學生的創意及美感素養。

一本設計得宜、易讀的美感教科書和一套有趣的教材，將知識將化為最美的風景，被視為是在學習路上，重要且極具意義的引路人，啟發眾人理解並擁抱這個多元世界。在一次次美好的讀本和課堂體驗中，汲取外界知識，探尋連結內在的無限潛能，自由展開屬於自己的超級異能。

教育的美學，帶來學習的永續。本次講座，我們邀請到兩位參與過教育設計的設計師究方社創意總監方序中、5% Design Action 社會設計平台創辦人 楊振甫，來分享如何用設計讓人「美」件事都想學，機會難得，敬請把握！