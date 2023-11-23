台灣設計週初登場！提供國際交流平台，橋接台灣與全球設計社群

由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，以「打開視野、打開邊界、建立平台」為核心目標，聚焦全球關注的「永續發展」及「智慧創新」議題，規劃主題展、交流場、設計夜三大系列活動，邀請跨領域國際講者與創意團隊來台交流，為台灣設計界創建新的國際交流平台！
設計週一直都是各地設計師表達主張、交流觀念、展示作品的最佳舞台，也是城市及國家設計力的指標之一！今年12月，屬於台灣的設計週即將首度於松菸展開，以「彈性橋接」為年度主題，呈現台灣靈活的應變力，透過橋接不同領域的智慧與資源，碰撞出更大的影響力！
主展館超精彩！邀54組在地+5組國際團隊同台
第一屆台灣設計週，邀請雙策展人，草字頭創辦人黃偉倫、艸執荒地質造所主持人吳卓昊率隊策劃主題展，邀請54組中小編制的在地團隊，涵蓋數位媒體、平面設計、產品包裝、材料應用、自然創作、食物設計、公共美學等領域，一網打盡台灣團隊最新的創作成果。值得一提的是，策展團隊運用AI工具，將6大分區內容以關鍵字輸入Novel AI，共譜引人入勝的展場故事。展場也呼應永續發展主題，80%以上的展館隔間採用好事交易所的循環廢料製作。同時還有5組來自泰國、德國、希臘、墨西哥等地的建築創作團隊，於松菸室內與戶外現場創作期間限定裝置，帶來不同於台灣的思考路徑。
交流場豪華陣容！9國近70位講師不藏私分享
交流場以「國際論壇」規格企劃11場主題座談，邀請9國近70位跨領域專家接力開講，分享永續發展、智慧創新、AI科技、人機互動、設計政策、城市設計指標、建築趨勢、城市美學等關鍵議題，交流國內外產業發展最前線情報，提供與會者年末思考未來發展方向的重要參考資訊。
設計夜超Chill
除了日間的跨國界腦力激盪，台灣設計週的夜晚也同樣精采！開幕夜邀請多國駐台代表、公部門代表、國內外媒體、參展設計團隊齊聚松菸巴洛克花園，共同慶賀台灣設計週首年的里程碑！此外，還有以產業前瞻為主題的「甩廢之夜」、公共服務領域的「公共圖標設計研究室之夜」等，以邀請制方式匯聚過去一年投入相關議題的設計師與共創團隊，一同回顧今年成果並展望新年願景！
展覽名稱｜2023台灣設計週-彈性橋接
展覽期間｜2023.12.1-12.10
＊台灣設計館03展間展出至2024.1.28
台灣設計館開放時間｜10:00–18:00 （週⼀休館）
展覽地點｜松山文創園區、台灣設計館03展間
展覽票價｜免費入場
主辦單位｜經濟部產業發展署
執行單位｜台灣設計研究院
合作單位｜財團法人台北市文化基金會、松山文創園區、打開台北、Giloo紀實影音