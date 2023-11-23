台灣設計週初登場！提供國際交流平台，橋接台灣與全球設計社群

由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，以「打開視野、打開邊界、建立平台」為核心目標，聚焦全球關注的「永續發展」及「智慧創新」議題，規劃主題展、交流場、設計夜三大系列活動，邀請跨領域國際講者與創意團隊來台交流，為台灣設計界創建新的國際交流平台！

設計週一直都是各地設計師表達主張、交流觀念、展示作品的最佳舞台，也是城市及國家設計力的指標之一！今年12月，屬於台灣的設計週即將首度於松菸展開，以「彈性橋接」為年度主題，呈現台灣靈活的應變力，透過橋接不同領域的智慧與資源，碰撞出更大的影響力！