願景驅動的造山者——專訪實體媒體之父石井裕教授

「實體媒體已經發展到一定的境界，如今人們相信，並且理解實體媒體。」石井裕擁有著實體媒體之父的美譽，然而，他也承認，將近30年前，他開始這個非主流研究時，沒人理解、投投稿常被拒絕，是一段非常孤獨的過程。

1995年他從日本電信電話 (NTT) 被挖角到MIT時，原本以為他的工作是「爬一座高聳入雲、找不到路徑的高山」，沒想到事實上他的工作是「從平地建造一座山，並在5年內爬到山項」[15]，這個造山時期是非常艱辛與孤獨的。「你必須享受孤獨，因為當沒有人能夠理解你時，代表著你的願景是非常原創的」，作為一位有遠見的創作者，必須擁有偉大的決心，且不害怕失敗。

那麼，又要如何不斷堅持信念呢？「請時刻保持渴望的心，問自己為何存在，希望後人如何記住自己，去看看這個世界，尋找屬於你的山脈 (Mountain Range)，也許它可能被埋沒在人群中或不在地圖上，仍必須努力找到它。」石井裕認為，這個過程沒有所謂標準的目標以及自身所應具備的特質與能力，創意產業並沒有一個標準的模版或模範生，「就只有一個強而有力的願景而已。」

「科技容易過時，需求會在10年內被滿足，願景才能點亮未來」[16]現在有許多市場預測工具、或是引領潮流的活動，讓人們判斷哪些事比較容易成功。然而石井裕認為，每個人應該要有自己的願景，也不要害怕變化不斷的世界巨浪，而是嘗試新的方式並找到自己的路，決定自己的未來，即使有效也好，無效也罷，不管結果如何都值得一試。

此外，還要保持著對學習的飢餓以對抗隨之而來的挑戰，「因為人若沒有感覺飢餓，他人是無法強迫他進食的」石井裕說，我們應該時常感到渴望，問自己這些問題：「我為何存在？我應該如何結束我的人生？後人會如何記住我？」人們必須找到存在的目的，並嘗試在幸運獲得的有限生命中做出對自己而言有意義的事情。

石井裕的團隊的專案具開創性、實驗性，挑戰媒材的運用的新層次，這些成果需要跨領域團隊的協力合作。實體媒體研究團隊的許多博士生之中，不少人了成為了長春藤盟校的教授，領導這些優秀的跨域人才，最重要的關鍵是什麼？

「如果人們都因此感到興奮，便會想要一起參與讓它成真」石井裕認為，形成團隊最重要的關鍵是有意義的願景與目標，人們會因此產生熱情。所以不該糾結於管理、領導，或糾正錯誤這種事，提出使命和實踐的關鍵點子，便會吸引許多有志一同的人，形成一個很棒的團隊。然而，要讓他人心甘情願跟隨自己，則必須時時提醒自己必須做個好人並擁有同理心，而不是自我為中心或單純倚靠金錢或名聲，在這樣的前提下，「當你擁有很好的願景，自然而然就會有人跟隨你了。」