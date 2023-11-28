Business優化企業管理

專注於提升企業營運效率和決策品質。透過深入分析企業流程、管理架構與資源配置，我們協助客戶實現業務增長、轉型創新、提高市場競爭力。為企業家族或內部領導設計培訓計劃，提升經營和管理能力，實現組織傳承。

．市場分析

．商業模式

．成長策略

．轉型創新

．傳承培訓

Brand塑造卓越品牌

從品牌定位、形象塑造到溝通策略，我們協助企業建立鮮明且持久的品牌形象。通過創意設計與有效溝通，提升品牌認知度和市場影響力。

．品牌診斷

．品牌定位

．品牌策略

．品牌識別

．溝通傳達

Design打造魅力產品

結合市場趨勢和用戶需求，我們設計具有吸引力且功能全面的產品。從概念到最終產品，我們專注於提供創新解決方案，滿足消費者期望。

．產品企劃

．設計策略

．產品設計

．產品創新

．包裝輔銷

Experience創造美好體驗

專注於用戶體驗與服務設計，我們致力於創造令人難忘的互動和體驗。無論是數位還是實體空間，我們都能提供獨特、吸引人的體驗設計。

．服務設計

．使用經驗

．設計研究

．空間設計

．互動設計

Technology實現技術價值

專注於新技術的研發和應用，我們幫助客戶將創新技術轉化為市場上的成功產品。通過持續的技術評估與產品開發，實現技術的商業潛力。我們協助客戶制定專利策略，在市場中建立壁壘。

．技術評估

．應用發展

．商品化設計

．原型製作

．專利佈局