信美創研股份有限公司
CymDesign Creative
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信美創研股份有限公司
CymDesign Creative
簡介
信美創研 Cymdesign Creative 以永續為核心價值，專注於綠色設計。我們從使用者需求出發，運用設計思考，結合設計、商業與科技，致力於打造高品質、有創意的綠色產品與解決方案，促進可持續的社會發展。
我們具備專業的設計團隊和先進的設計技術，能夠為客戶提供包括企業診斷、商業策略、品牌定位、識別設計、產品企劃、工業設計、視覺與互動設計等全方位的設計顧問服務。
服務項目
Business優化企業管理
專注於提升企業營運效率和決策品質。透過深入分析企業流程、管理架構與資源配置，我們協助客戶實現業務增長、轉型創新、提高市場競爭力。為企業家族或內部領導設計培訓計劃，提升經營和管理能力，實現組織傳承。
．市場分析
．商業模式
．成長策略
．轉型創新
．傳承培訓
Brand塑造卓越品牌
從品牌定位、形象塑造到溝通策略，我們協助企業建立鮮明且持久的品牌形象。通過創意設計與有效溝通，提升品牌認知度和市場影響力。
．品牌診斷
．品牌定位
．品牌策略
．品牌識別
．溝通傳達
Design打造魅力產品
結合市場趨勢和用戶需求，我們設計具有吸引力且功能全面的產品。從概念到最終產品，我們專注於提供創新解決方案，滿足消費者期望。
．產品企劃
．設計策略
．產品設計
．產品創新
．包裝輔銷
Experience創造美好體驗
專注於用戶體驗與服務設計，我們致力於創造令人難忘的互動和體驗。無論是數位還是實體空間，我們都能提供獨特、吸引人的體驗設計。
．服務設計
．使用經驗
．設計研究
．空間設計
．互動設計
Technology實現技術價值
專注於新技術的研發和應用，我們幫助客戶將創新技術轉化為市場上的成功產品。通過持續的技術評估與產品開發，實現技術的商業潛力。我們協助客戶制定專利策略，在市場中建立壁壘。
．技術評估
．應用發展
．商品化設計
．原型製作
．專利佈局
設計標籤
DE1 工業設計
聯絡資訊
公司地址：115 台北市南港區南港路三段52號7樓
連絡電話：(02)2652-2000
公司網址：https://www.facebook.com/cymdesigncreative
E-mail：emily.hp.chang@cymdesign.com