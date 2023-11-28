信美創研股份有限公司

CymDesign Creative 

能登廠商

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簡介

信美創研 Cymdesign Creative 以永續為核心價值，專注於綠色設計。我們從使用者需求出發，運用設計思考，結合設計、商業與科技，致力於打造高品質、有創意的綠色產品與解決方案，促進可持續的社會發展。

我們具備專業的設計團隊和先進的設計技術，能夠為客戶提供包括企業診斷、商業策略、品牌定位、識別設計、產品企劃、工業設計、視覺與互動設計等全方位的設計顧問服務。

服務項目

Business優化企業管理
專注於提升企業營運效率和決策品質。透過深入分析企業流程、管理架構與資源配置，我們協助客戶實現業務增長、轉型創新、提高市場競爭力。為企業家族或內部領導設計培訓計劃，提升經營和管理能力，實現組織傳承。
．市場分析
．商業模式
．成長策略
．轉型創新
．傳承培訓

Brand塑造卓越品牌
從品牌定位、形象塑造到溝通策略，我們協助企業建立鮮明且持久的品牌形象。通過創意設計與有效溝通，提升品牌認知度和市場影響力。
．品牌診斷
．品牌定位
．品牌策略
．品牌識別
．溝通傳達

Design打造魅力產品
結合市場趨勢和用戶需求，我們設計具有吸引力且功能全面的產品。從概念到最終產品，我們專注於提供創新解決方案，滿足消費者期望。
．產品企劃
．設計策略
．產品設計
．產品創新
．包裝輔銷

Experience創造美好體驗
專注於用戶體驗與服務設計，我們致力於創造令人難忘的互動和體驗。無論是數位還是實體空間，我們都能提供獨特、吸引人的體驗設計。
．服務設計
．使用經驗
．設計研究
．空間設計
．互動設計

Technology實現技術價值
專注於新技術的研發和應用，我們幫助客戶將創新技術轉化為市場上的成功產品。通過持續的技術評估與產品開發，實現技術的商業潛力。我們協助客戶制定專利策略，在市場中建立壁壘。
．技術評估
．應用發展
．商品化設計
．原型製作
．專利佈局

設計標籤

DE1 工業設計

聯絡資訊

公司地址：115 台北市南港區南港路三段52號7樓
連絡電話：(02)2652-2000
公司網址：https://www.facebook.com/cymdesigncreative
E-mail：emily.hp.chang@cymdesign.com

作品/專案

全部 產品設計
納米離子水家用洗衣機
此為一台新型態家用洗衣機，運用客戶特有創新洗淨技術，同時整合全新的機電模組、使用流程介面等，進行整機設計。
Zoom2.0智慧手沖咖啡機
這是一款為一家咖啡與咖啡器具品牌所設計的第二代智慧手沖咖啡壺，以模擬手沖咖啡的動作，結合智慧控制的功能，還原咖啡師手沖咖啡的風味，讓使用者隨時享受一杯好咖啡。
Bionicmore高爾夫球鞋
我們的客戶是一家專精於鞋底和鞋面技術的製造商，擁有獨特的開模與生產技術，深受國際品牌認可，客戶計劃利用這些專業技術，創建自有品牌的高爾夫球鞋，踏出自有品牌的第一步。這款高爾夫球鞋結合特殊結構與時尚設計，有助於打球時的穩定度，同時滿足消費者打球時的穿搭需求。
Net Zero 綠能智能貨架-01
「Net Zero」是正美集團的綠能智能貨架，結合太陽能科技與電子標籤，提供獨特的現代化零售體驗。這款貨架利用太陽能板轉化室內光為電力，為電子標籤供電，實現可持續與環保。商家可透過遠端控制系統即時更新標籤，提高營運效率，減少紙質標籤使用。此創新解決方案不僅強化商業功能，還體現對環境永續的承諾，助力智慧、環保經營。
Net Zero 綠能智能貨架-02
「Net Zero」是正美集團的綠能智能貨架，結合太陽能科技與電子標籤，提供獨特的現代化零售體驗。這款貨架利用太陽能板轉化室內光為電力，為電子標籤供電，實現可持續與環保。商家可透過遠端控制系統即時更新標籤，提高營運效率，減少紙質標籤使用。此創新解決方案不僅強化商業功能，還體現對環境永續的承諾，助力智慧、環保經營。
VP048030電池組
以型隨機能的設計理念為核心，巧妙融合實用性與美感；考量加工與與成本限制，將零部件降至最少，以提升生產效率；適切的材質與表面處理結合，營造出獨特的外觀特色，突顯品牌風格。這款工業電池不僅是高效能的動力源，更是一個展現工業美學設計精髓的產品，為品牌帶來全新的風貌。
Cymdicator / TIME TEMPERATURE INDICATOR 時間溫度監控標籤
「Cymdicator 智慧溫控標籤」卓越地監控供應鏈中的冷鏈品質，確保食品安全。它記錄溫度暴露情形，可視化顯示，易於管理和追蹤。這項技術創新不僅提升冷鏈運輸效率，減少食品浪費，也增強食品安全。通過為技術講述故事，我們幫助該技術獲得2023德國iF設計獎，展現其國際影響力。 深入了解Cymdicator溫控標籤解決方案： https://www.cymmetrik.com/zh-tw/innovation/category/time-temperature-indicators/
95°Bottle / ECO-HEATED BOTTLE 牡蠣殼粉生質致熱隨行瓶
這是一款結合生質致熱技術的隨行瓶，在不須使用電力、火力的輔助下，就能安全、快速的將飲用水加熱，滿足使用者在戶外對溫熱水的需求。其採用的生質致熱專利技術，其成分來自廢棄牡蠣殼，天然不含重金屬物質，符合環保趨勢，具有永續概念。 在此專案中，我們協助探勘可行的技術、研究使用者流程、發展結構的概念、定義外觀與風格，打造雛型品並參與實驗過程，共同催生了這款高度創新的生質致熱隨行瓶。
ScoopTHAT RCREAM SCOOP 第三代樂冰勺
全新冰勺設計，利用手柄內的散熱片與相變材料做冷熱交換，使冰勺前緣金屬有效率的切割冰凍的冰淇淋，尾端半球型的鰭片更強化能量交換。新款設計加入特別的小巧思：冰勺傾斜時銘牌還會跟著滑動。
ChillTHAT Platter / REFREEZABLE SERVING PLATTER 保冰盤
ChillTHAT! Platter是一款美觀實用的抗菌、食品安全鋁製冷盤。利用相變化材的冷板技術，透過冷凍預冷4小時，可讓食物保持冷卻達60分鐘。其設計能使冷空氣匯聚，保持食物冷卻，同時避免直接接觸冷板。適用於冷盤、起司、生魚片等食物。
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