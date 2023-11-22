設計智財管理研究專家座談會—設計與法律的跨領域交流

為研析設計產業之智慧財產加值保護與運用模式，台灣設計研究院與國立陽明交通大學科技法律學院、國立陽明交通大學企業法律中心攜手合作，於11/16舉辦「設計智財管理研究專家座談會」。由台灣設計研究院劉世南研發長、台灣科技法學會劉尚志理事長、以及國立陽明交通大學科技法律所陳在方所長主持，邀請設計產業及法界專家學者進行討論交流。

當今設計產業所面臨的問題，在於設計已不限於傳統認知之工業設計或產品設計，而是轉變為涵蓋管理創新流程和模式的手段或策略，屬於服務設計的類型，且多為跨領域的共創合作關係。因此會議主軸聚焦於在現行智慧財產相關法規下，如何讓設計成果展現其價值，並建立其商業模式，且在新型態的共創模式下，如何辨識協作者的貢獻，進而使貢獻者皆能享有與其付出對等的保護。在設計產業及合作模式發展快速更迭下，產業中各個角色之投入量能與成果保護如何調和，是現行法規範必然面對的問題。

本座談會很榮幸邀請到司法院前大法官蔡明誠教授，針對設計成果的特殊性，提出由法律關係之定位、定性與定量三個面相，重新思考權利保護之方式與範圍；與會之專家學者，藉由不同背景及專業知識之切磋與交流，為台灣設計產業的未來發展提供更多元的建議。誠如劉世南研發長所言，期盼在各公私部門的攜手合作之下，台灣最終能如願成為全球設計產業中共享共榮、不可或缺的重要角色。台灣設計研究院希望透過設計而發展產業和社會的軟實力，這個座談會也正是讓軟實力的價值，能夠有創新表現與發展的基盤建設。