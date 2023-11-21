成立於2012年，物外YSTUDIO 是立足於台灣的設計團隊與生活風格品牌。我們擁有設計開發與國際市場銷售的豐富經歷，並且深知創意是完成商業目標的手段。我們的客戶包含國際知名品牌與政府單位、知名企業：Nespresso, Index Ventures, MR.PORTER, 總統府, 中科院, 台北市政府, 國科會, … 等。