物外股份有限公司
YSTUDIO Co., Ltd.
能登廠商
↓手機板
物外股份有限公司
YSTUDIO Co., Ltd.
簡介
成立於2012年，物外YSTUDIO 是立足於台灣的設計團隊與生活風格品牌。我們擁有設計開發與國際市場銷售的豐富經歷，並且深知創意是完成商業目標的手段。我們的客戶包含國際知名品牌與政府單位、知名企業：Nespresso, Index Ventures, MR.PORTER, 總統府, 中科院, 台北市政府, 國科會, … 等。
服務項目
產品設計、商業包裝設計、循環設計
設計標籤
DE1 工業設計、DE2 視覺傳達設計、DE7 整合設計
聯絡資訊
公司地址：10077 台北市中正區和平西路一段122號7樓
連絡電話：(02)3655-011 #100
公司網址：www.ystudiostyle.com.tw/
E-mail：ystudio@ystudiostyle.com
作品/專案
NESPRESSO 完美鋁程手機座
Nespresso與台灣生活設計品牌物外YSTUDIO攜手合作，打造以回收鋁為材質的手機座「完美鋁程手機座」，讓現代人不離身的手機，有了質感與實用兼具的最佳旅程陪伴者。
中科院砲彈重造鋼筆
中科院研發30公厘鏈砲砲塔系統期間，試射後留下了這批砲彈殼。一支能紀念台灣軍事技術突破的筆，以30公厘 TP-T 砲彈殼重新設計製作，具象化台灣軍事技術的可貴，更增加日常使用機會，同時能觸及更多有熱忱的人。
總統府 外賓禮品專案
物外YSTUDIO為總統府客製貴賓禮贈品，選用物外YSTUDIO最受歡迎的經典核心系列黑色鋼珠筆作為精緻禮品，實心黃銅六角筆身外覆高雅黑色烤漆，於六條邊角細心磨製有如緞面的閃耀金邊，黑色筆身藏著金色光芒，展現露銅效果的絕佳品味。
金馬 客製禮品專案
與金馬獎合作，特別推出聯名鋼珠筆禮盒 作為入圍者禮品。將代表金馬的LOGO刻印在經典核心系列黑色鋼珠筆上，霧黑筆身搭配細緻的金色線條，完美呼應外盒燙金樣式，更凸顯出沉穩質感。
NESPRESSO 完美鋁程置物盒
Nespresso 堅持永續價值，年初與物外YSTUDIO攜手，以300顆Nespresso回收膠囊重新熔煉製成的再生鋁打造「完美鋁程手機座」，傳遞簡約純粹的生活風格，得到人們的熱烈迴響。今年底，Nespresso與物外YSTUDIO再度聯手創作，推出「完美鋁程精品置物盒」。在全球ESG浪潮下，展現台灣的永續創新與設計實力。
Olli Salumeria 客製禮品專案
美國知名的臘肉品牌 OLLI Salumeria 進行禮品客製服務。選以「經典核心系列彈簧原子筆」作為贈禮，筆身雕刻品牌字樣散發獨特金光；外盒客製化燙金品牌專屬LOGO，黑底紙盒搭配金黃字樣，將所有微小細節完美呈現，打造極致不凡、獨一無二的企業禮品。
森山 客製禮品專案
物外YSTUDIO也與森山合作製作聯名鋼珠筆，以 #日本插畫家茂苅恵（Kei Mogari）設計的奇幻多變主視覺作為包裝設計，呼應於物外全新風格系列雙六角鋼珠筆的獨特變化：12角外型與特殊撞色。期以更多大膽創新的想法，展現森山市集獨樹一幟的藝術祭典。