第二屆「教科圖書設計獎」徵件10月開跑！總獎金高達625萬元，增設多元教材創新組，鼓勵國中小教師展現教學創意力

由教育部指導、台灣設計研究院執行，台灣第一個以教科書為主題的設計競賽「教科圖書設計獎」，第二屆徵件10月開跑！「專業設計類」徵件針對已通過國教院審定之教科圖書；「概念設計類」則廣邀全台設計好手為教科書發想新穎封面提案，本屆更新增「多元教材創新組」，鼓勵縣市政府、國中小學及教師以自編教材報名參加。本屆競賽總獎金高達新台幣625萬元，徵件自2023年10月16日起，至12月20日截止。報名無須費用，歡迎對教科圖書設計、教育創新有熱忱者踴躍參賽！

「美感素養」是108課綱核心素養之一，為提升國中小學整體教科圖書品質，教育部國民及學前教育署（國教署）自2018年起成立「國民小學及國民中學教科圖書品質推動會」，邀請專家學者提供專業建議及把關，並辦理多場編寫與設計人才培育工作坊，培養更多優秀人才投入。2021年，國教署支持台灣設計研究院辦理首屆「教科圖書設計獎」，期透過獎項鼓勵教科圖書出版單位及設計師，導入設計專業提升教科圖書品質。第一屆競賽即收到三百多件報名作品，吸引眾多知名設計師及出版業者參賽，後續選出的得獎之作，也接連在松山文創園區台灣設計館及國立公共資訊圖書館巡迴舉辦特展，競賽辦理成果廣獲熱烈迴響。

眾所期待的第二屆競賽，分為「概念設計類」及「專業設計類」兩大類別，參賽作品須基於108課綱教育課程（包含部定課程、校訂課程）之國中小學科目課本或教材。「概念設計類」徵求教科圖書封面或教材創新提案，「封面設計國小／國中組」繳交作品須為2024年5月31日前，尚未通過教育部國家教育研究院（國教院）審定／審查之教科圖書封面設計。作品以個別科目單一學期之課本與習作為單位（如：小五國文上學期課本加習作，為一件作品；無審定習作科目者免附），參賽者可挑選任一科目，針對該科目學習內容、學習目標及學科本質，發揮設計創意。報名採線上繳交資料，並須自行輸出實體作品寄予主辦單位。參賽對象不拘，凡對於教育、設計有熱忱者，學生、設計師或公司皆可參加。

為鼓勵更多學校單位及第一線教師加入教育創新的行列，本屆競賽概念設計類增設全新組別「多元教材創新組」，凡根據108課綱教育課程與教學內容，以幫助學生透過創新教學方法輔助學習為目的之自編教材，即符合報名資格，歡迎縣市政府、學校、教師（可跨校聯合報名）參賽。報名須線上繳交計畫書，詳述課程目標、課程架構、教學設計與方法等內容；晉級決審之參賽者則須參與提報，親自解說教材設計理念與內容。

「專業設計類」參賽作品則須為已通過國教院審定／審查之教科圖書，限出版單位報名。本類別分為「學習設計國小／國中組」，報名須線上繳交作品資料與寄送實體書本。評選將針對課本整體設計，包括設計理念、創新風格、視覺美感、印刷品質、呼應學科本質等面向綜合考量，獎勵最具設計力、符合教學及學習需求的優質教科圖書。

各類組別評選皆分為初審、決審兩階段，由教育及設計專家共同組成評審團。「專業設計類」各組將選出金獎1名，獎金高達新台幣60萬元，並選出特獎各10名，可獲20萬元獎金。「概念設計類」各組將選出金獎1名，得主可獲10萬元獎金；特獎各5名（多元教材創新組4名），各獲5萬元獎金。此外，封面設計國小組也將辦理「人氣獎」評選，由學生現場票選出最高票作品前5名，得主各享新台幣1萬元獎勵。除了獲得豐厚獎金，得獎作品或教科圖書也將享有標章使用權，作為優質設計的認證。

「第二屆教科圖書設計獎」總獎金高達新台幣625萬元，徵件自10月16日（一）起，至12月20日（三）17:00截止，報名無須費用。歡迎教科圖書出版單位、設計師及教師參與，為教育及教科圖書帶來更多創新可能！競賽最新消息，請繼續關注「教科圖書設計獎」官網（https://schooltextbooks.design.org.tw/）及Facebook、Instagram粉絲專頁。

第二屆教科圖書設計獎參賽辦法，歡迎至官網下載：https://bit.ly/46y9wQt