「美的進化論：2023教育部美感教育計畫聯展」10月台灣設計館登場

教育部自108年起推動美感教育中長程計畫第二期五年計畫（108-112 年），不僅延續第一期計畫在支持系統、課程教學及環境的美感改善，更強調美感要落實於生活各層面中。除了整合美感教育的溝通平台外，強化中央及地方美感教育課程連結的系統，全面提升教育工作者的美感素養，並透過校園、週遭生活環境之連結，強化生活美感教育。

本次展覽整合 21 項美感教育子計畫，從「身體」、「生活」、「文化」、「自信」、「體驗」及「關係」等6大關鍵字切入探討，從人類身體的感官出發，建立生活議題的素養思維，累積族群文化與生命自信，與環境互動的真實體驗，最後帶出從美出發的人際關係。透過這 6 大關鍵字的索引，呈現過去5年來台灣美感教育的多元樣貌。「美」不僅是美學知識與技能的提升，更演進到生活素養的實踐、跨域議題的思辨，甚至是對生命意義的自我探索。不論科技、社會如何變化，這些能力都將成為孩子生命中重要的自信來源。

若將美感教育計畫的發展，比喻為繪畫學習的歷程，今日美感教育的成果，已由基礎的蘋果靜物，長成豐富多樣的姿態，期盼在此環境下長大的孩子，成為對生命富有感受力的世代。

現在就跟著我們一起探索台灣正在發生的「美的進化論」吧！