「美的進化論：2023教育部美感教育計畫聯展」10月台灣設計館登場

教育部自108年起推動美感教育中長程計畫第二期五年計畫（108-112 年），不僅延續第一期計畫在支持系統、課程教學及環境的美感改善，更強調美感要落實於生活各層面中。除了整合美感教育的溝通平台外，強化中央及地方美感教育課程連結的系統，全面提升教育工作者的美感素養，並透過校園、週遭生活環境之連結，強化生活美感教育。
本次展覽整合 21 項美感教育子計畫，從「身體」、「生活」、「文化」、「自信」、「體驗」及「關係」等6大關鍵字切入探討，從人類身體的感官出發，建立生活議題的素養思維，累積族群文化與生命自信，與環境互動的真實體驗，最後帶出從美出發的人際關係。透過這 6 大關鍵字的索引，呈現過去5年來台灣美感教育的多元樣貌。「美」不僅是美學知識與技能的提升，更演進到生活素養的實踐、跨域議題的思辨，甚至是對生命意義的自我探索。不論科技、社會如何變化，這些能力都將成為孩子生命中重要的自信來源。
若將美感教育計畫的發展，比喻為繪畫學習的歷程，今日美感教育的成果，已由基礎的蘋果靜物，長成豐富多樣的姿態，期盼在此環境下長大的孩子，成為對生命富有感受力的世代。
現在就跟著我們一起探索台灣正在發生的「美的進化論」吧！
美的進化論─2023教育部美感教育計畫聯展
▌ 展覽期間｜2023.10.24-11.23
▌ 開放時間｜10:00–18:00 (週一休館)
▌ 展覽地點｜台灣設計館03展間
▌ 展覽票價｜免費入場
▌ 主辦單位｜教育部、台灣設計研究院
▌ 策展單位｜美感細胞
▌展出計畫列表｜美感教育資源整合平台維護計畫、亞太地區美感教育研究室、中小學師資生美感素養培力課程發展計畫、中小學在職教師暨行政人員美感素養提升計畫、美感教育工作教師國外進修參訪、藝術與美感深耕計畫、幼兒園美感教育扎根計畫、跨領域美感教育卓越領航計畫、美感與設計課程創新計畫、樂器銀行、偏鄉藝術美感育苗計畫、好優 Show 學生藝團活動、廣達游於藝計畫、廣達設計學習計畫、藝起來學學 臺灣藝術與人文教育啟蒙計畫、驚嘆號－臺灣原住民族群永續教育計畫、文化美感輕旅行、藝起來尋美 – 教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫、藝師藝有 – 鼓勵學校延聘在地文化工作者或傳統藝師計畫、學美·美學－校園美感設計實踐計畫、校園美感教育再造計畫
展覽延伸推廣活動｜「美感．再進化」系列活動
美感教育的目標是培養學生對與美的欣賞、理解與創造力，透過發覺、探索、感受、認識及實踐等方式，落實於生活各層面中，培養具前瞻性的美學素養。
「美感．再進化」系列活動作為《美的進化論─2023教育部美感教育計畫聯展》的延伸系列活動，涵蓋「人才培育」、「教育環境」及「課程媒材」三大面向，邀請6組致力於不同領域校園美學的專業團隊，透過工作坊、講座及課程等形式，邀請民眾、教育從業人員及學生共同參與，一起讓美感，進化再進化。
*系列活動皆免收費，於10月12日開放報名
▌系列講座
- 10/28（週六）系列講座一 ：學美・美學以外
- 10/29（週日）系列講座二：新校園建築2.0
- 11/19（週日）系列講座三：美感課程的應用與實踐
▌系列工作坊
- 11/4（週六）系列工作坊一 ：教學簡報改造工作坊
- 11/12（週日）系列工作坊二：小小環境美學工作坊
- 11/18（週六）系列工作坊三：「肢體x生活美感」工作坊