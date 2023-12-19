設計結合科技新發現 台灣設計研究院推出數位設計工具

近年設計導入產業應用的研究不勝枚舉，如何使設計結合科技，提供更適合設計師使用的數位工具，成為一大議題。在經濟部產業技術司的支持下，台灣設計研究院（後續簡稱設研院）經過不懈的努力與探詢，於今年度推出兩支輔助設計與研究的數據產品-「產品數據分析工具」和「使用者研究數位工具」，協助設計團隊在設計初期，更快掌握使用者需求、縮短市場調查的時間，以數據驅動設計決策。

「產品數據分析工具」是一站式的數據整合平台，專門提供產品開發前期工作中所需要的資訊，包含色彩、材質、風格、尺寸、重量、效能、使用者喜歡與不喜歡的因素等，協助設計師運用數據，快速掌握市面產品在外觀與功能設計上的趨勢，提升設計決策的精準度與提案成效。今年度收錄國內外近10年上市的智慧家電產品資料，並細分為80類。分析結果基於30多萬筆的產品與市場數據，和100多萬筆的使用者數據。此外，本工具收錄產品法規、製程、技術等報告資料近7千篇，能幫助新進產業的設計師了解現有技術、法規上的限制，以及量產上可行的做法。欲了解更多「產品數據分析工具」的資訊，請至：https://datatools.rdlab.tw/PDE。

「使用者研究數位工具」是具備資料推薦功能的使用者研究平台，讓需要詳細了解顧客樣貌的專業工作者，可以更快速蒐集、整合、呈現使用者研究成果，有效與業主和團隊溝通、分享研究洞察。本年度提供人物誌、利益關係人模板工具，收錄近200個智慧家電品牌的使用者資訊。這些資訊來自台灣與美國的百萬筆真人評論。在人物誌模板中，只需選擇產品與品牌名稱，即可瀏覽該類產品的使用者輪廓、行為、場景、目的和偏好等資訊，工作者可以進一步在各欄位的資料視窗中，依照因素查看評論摘錄，亦可回到各則評論原文詳細了解個案。每一則資訊皆可帶入模板使用或加以編輯，豐富研究成果。欲了解更多「使用者研究數位工具」的資訊，請至：https://datatools.rdlab.tw/UDE。