內隱幾何 Implicit geometry 1

《內隱幾何》以五個巨大的圓環構成，透過「演算法」自動化分析樂曲，將歌曲的振幅與頻率加以編碼，轉化為圓環中的動態呈現。隨著場域間播送的樂曲，五個懸浮半空的圓環同步地組合、排列為數種幾何圖像，讓以「聲波」作為主要傳播媒介的樂曲，也能藉由肉眼的觀看，演譯音樂無以名狀的意象。聽覺投射出視覺的想像與感受，在每一秒即成為過去的節奏裡，內化為個人的知覺經驗，延長無法延長的記憶。 攝影 Photographer - 丰宇影像 Yu-Chen, Chao