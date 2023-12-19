何理互動設計有限公司
WHYIXD DESIGN CO., LTD.
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何理互動設計有限公司
WHYIXD DESIGN CO., LTD.
簡介
何理為台灣跨領域的裝置創作團隊，團隊成員背景跨足藝術／建築／設計／工程／機械等領域，合作對象更是來自戲劇舞蹈／建築空間／流行音樂／當代藝術等各種領域，何理關注生活中的各種驚喜，發掘想像力，透過新媒體跳脫二維視覺界線，企圖給予觀眾更多的身體經驗，在空間中建造真實的幻象，在熱帶中下一場大雪，在平靜中撒一把花叢，錯置時間和空間，仿造自然地景，擷取心靈的片刻，透過科技新生新的經驗，創作「電子地景」
服務項目
互動多媒體裝置設計
設計標籤
DE3 互動多媒體相關應用設計
聯絡資訊
作品/專案
內隱幾何 Implicit geometry 1
《內隱幾何》以五個巨大的圓環構成，透過「演算法」自動化分析樂曲，將歌曲的振幅與頻率加以編碼，轉化為圓環中的動態呈現。隨著場域間播送的樂曲，五個懸浮半空的圓環同步地組合、排列為數種幾何圖像，讓以「聲波」作為主要傳播媒介的樂曲，也能藉由肉眼的觀看，演譯音樂無以名狀的意象。聽覺投射出視覺的想像與感受，在每一秒即成為過去的節奏裡，內化為個人的知覺經驗，延長無法延長的記憶。 攝影 Photographer - 丰宇影像 Yu-Chen, Chao
內隱幾何 Implicit geometry 2
《內隱幾何》以五個巨大的圓環構成，透過「演算法」自動化分析樂曲，將歌曲的振幅與頻率加以編碼，轉化為圓環中的動態呈現。隨著場域間播送的樂曲，五個懸浮半空的圓環同步地組合、排列為數種幾何圖像，讓以「聲波」作為主要傳播媒介的樂曲，也能藉由肉眼的觀看，演譯音樂無以名狀的意象。聽覺投射出視覺的想像與感受，在每一秒即成為過去的節奏裡，內化為個人的知覺經驗，延長無法延長的記憶。 攝影 Photographer - 丰宇影像 Yu-Chen, Chao
樞軸島 Bonding 1
樞軸島以「連結 」作為概念，期盼公共藝術成為聯繫人與事物的媒介。裝置藝術以桃園城際路網與地圖作為靈感，融合在地自然特色，選以桃樹之葉片排列為一有機的紋理圖樣。此外，作品亦配合基地燈光計畫，公共藝術將車位資訊結合於作品上，透過燈光色彩來顯示空間車位離峰與尖峰間的變化，使公共藝術不僅成為提升城市美學的媒介外，亦符合基地實務面上的機能性需求。 攝影 Photographer - 丰宇影像 Yu-Chen, Chao
樞軸島 Bonding 2
樞軸島以「連結 」作為概念，期盼公共藝術成為聯繫人與事物的媒介。裝置藝術以桃園城際路網與地圖作為靈感，融合在地自然特色，選以桃樹之葉片排列為一有機的紋理圖樣。此外，作品亦配合基地燈光計畫，公共藝術將車位資訊結合於作品上，透過燈光色彩來顯示空間車位離峰與尖峰間的變化，使公共藝術不僅成為提升城市美學的媒介外，亦符合基地實務面上的機能性需求。 攝影 Photographer - 丰宇影像 Yu-Chen, Chao
樞軸島 Bonding 3
樞軸島以「連結 」作為概念，期盼公共藝術成為聯繫人與事物的媒介。裝置藝術以桃園城際路網與地圖作為靈感，融合在地自然特色，選以桃樹之葉片排列為一有機的紋理圖樣。此外，作品亦配合基地燈光計畫，公共藝術將車位資訊結合於作品上，透過燈光色彩來顯示空間車位離峰與尖峰間的變化，使公共藝術不僅成為提升城市美學的媒介外，亦符合基地實務面上的機能性需求。 攝影 Photographer - 丰宇影像 Yu-Chen, Chao
樞軸島 Bonding 4
樞軸島以「連結 」作為概念，期盼公共藝術成為聯繫人與事物的媒介。裝置藝術以桃園城際路網與地圖作為靈感，融合在地自然特色，選以桃樹之葉片排列為一有機的紋理圖樣。此外，作品亦配合基地燈光計畫，公共藝術將車位資訊結合於作品上，透過燈光色彩來顯示空間車位離峰與尖峰間的變化，使公共藝術不僅成為提升城市美學的媒介外，亦符合基地實務面上的機能性需求。 攝影 Photographer - 丰宇影像 Yu-Chen, Chao
複雲島 Compound Clouds Island 1
本作品《複雲島》將看不見的資訊意象化為實體的形象，透過「天氣的資訊雕塑」作為中介為寶高智慧產業園區打造獨特、鮮明的標的物，藉此傳達本園區為「智慧聯網」之示範基地。透過藝術跨域科技的想像，科技技術不再是生冷、陌生的樣貌，它將更進一步的貼近人們與人產生互動，也為園區創造出別具意義的空間意象。 攝影 Photographer:劉哲均 Liu Che Chun
複雲島 Compound Clouds Island 2
本作品《複雲島》將看不見的資訊意象化為實體的形象，透過「天氣的資訊雕塑」作為中介為寶高智慧產業園區打造獨特、鮮明的標的物，藉此傳達本園區為「智慧聯網」之示範基地。透過藝術跨域科技的想像，科技技術不再是生冷、陌生的樣貌，它將更進一步的貼近人們與人產生互動，也為園區創造出別具意義的空間意象。 攝影 Photographer:劉哲均 Liu Che Chun
複雲島 Compound Clouds Island 3
本作品《複雲島》將看不見的資訊意象化為實體的形象，透過「天氣的資訊雕塑」作為中介為寶高智慧產業園區打造獨特、鮮明的標的物，藉此傳達本園區為「智慧聯網」之示範基地。透過藝術跨域科技的想像，科技技術不再是生冷、陌生的樣貌，它將更進一步的貼近人們與人產生互動，也為園區創造出別具意義的空間意象。 攝影 Photographer:劉哲均 Liu Che Chun