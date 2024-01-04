中選會攜手設研院共創台灣選舉美學進化！三階段優化過程完整揭露

設研院在面對公共服務的議題一直存在明確定義，從國家政策、共通性、開放性、合作共創乃至於終端的共同維護，選舉議題涉及全台、公共性極高，因此理性、公平、客觀就是基本精神。在這樣的系統整合思維前提下，歷經40多年發展的台灣選務經驗，隨著時代發展已在人民心中建立高度信任感，這樣的穩定狀態是最適合導入美學思維的時機點。

中選會和設研院攜手共創的第一階段是2021年12月的公投公報，在符合法規與原來的預算限制下，對於版面結構進行大幅度改造。雙方歷經半年時間，率領顧問及設計團隊，提出公報創新設計：如公報刊頭由傳統書法字體改為黑體，呈現簡潔而理性的效果；善用法規的紅黑限制，以紅色強化重要資訊；版面欄位以直式橫書並分多欄形式呈現，減少每行字數，降低閱讀疲勞感；重新設計之版面使每案於同一頁面呈現，便利完整閱讀；此外新增透視視角的投票流程圖，以投票權人進入投票所投票視角呈現，讓民眾有清晰的動線概念，有助加快投票流程。