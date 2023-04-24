產業設計創新趨勢與指引：以設計驅動微移動產業創新

總編輯｜劉世南

執行編輯｜設計研發組 陳郁真、郭憶璇、張瑄

產業創新組 簡思寧、葉軒、洪鉦哲

近幾年科技與環境的劇烈變化，大大改變人們的生活形式，連帶加速市場需求的轉變，面對日益複雜的產業環境，國際上越來越多企業不再侷限以技術進程來決定未來發展的策略，而是逐漸將設計融入到產品創新與研發過程，確保設計的早期參與，能為新技術找到未來應用的情境，藉由設計帶動產業創新。

台灣設計研究院（以下簡稱設研院）長期耕耘設計跨領域合作，鏈結許多不同的產、學、研單位，努力將設計思考導入法人單位和企業，從使用者中心觀點出發，推廣以人為本的設計，為創新產品與服務的情境奠定更有力的基石。2022年，設研院執行經濟部技術處科技專案「設計科技研發暨產研共創計畫」，鎖定國內重要創新議題「智慧移動」，並從國際趨勢與國內重點產業的分析，挑選「微移動（如：自行車、電動自行車、滑板車等）」產業，探索設計於微移動產業的應用機會。

本書從國際趨勢分析到設計應用示範，逐步推展設計於微移動產業的創新實踐，瞭解在後疫情、永續循環與科技的發展下，設計在微移動產業中扮演什麼樣的關鍵角色，來協助產業面對一波波的變革，全書共分為三個章節：

第一部分：微移動產業創新現況觀察

2019年受到新冠肺炎疫情影響，加速淨零碳排與數位科技對既有交通模式的改變，促使「微動交通」的概念逐漸受到關注，產業也重新思考該如何為客戶提供更好的體驗、對環境更友善的交通服務。從國際趨勢及國內產業現況，聚焦「智慧移動」、「創新服務」、「永續循環」3組議題，說明設計如何協助產業在微動交通的趨勢下，重新探索（discover）市場需求、定位（define）城市的移動模式、發展（develop）創新產品及服務方案，並付諸實踐（deliver）可能的商業模式與策略。

第二部分：產業創新趨勢與個案介紹

分別以「智慧移動」、「創新服務」、「永續循環」三個環節，觀測台灣微移動產業的發展狀況，釐清國內產業樣貌與未來發展動向，並藉由標竿企業的訪談瞭解國內創新發展的策略，說明在科技的發展下，如何以人為本的觀點出發，應用科技輔助更好的移動體驗；而在激烈的市場競爭下，應用設計整合跨領域的資源，發展創新移動服務；同時在各國政府與世界組織紛紛提出淨零碳排的願景下，該如何從循環設計的觀點邁向永續移動。

第三部分：設計驅動創新示範案例

最後的章節將藉由與法人單位、產業業者合作共創的示範案例，包含與「自行車暨健康科技工業研究發展中心（CHC）」共同以設計思考探索未來2030 智慧移動樣貌，以及分別與「熊大發展科技股份有限公司」、「路加服務科技股份有限公司」合作，向企業分享設計在產業創新中發揮的影響力，說明如何應用設計媒合跨領域資源，以使用者研究、情境分析與參與式設計等方法，在組織中實際導入設計思考與設計工具協助開發創新的產品與服務、拓展新的市場。