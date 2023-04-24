2023推動產業導入綠色設計 DFS 示範輔導計畫 徵件說明會

為協助企業自品牌服務與商品開發源頭導入永續設計策略，在產品、服務、系統，或營運模式上進行低碳創新，以因應國際淨零碳排法規與國際品牌對生產供應鏈的減碳要求，政府推動產業導入綠色設計示範輔導計畫，促進台灣產業邁向永續淨零目標。
本計畫分為「聯盟示範開發」、「循環低碳產品設計」兩大類，並邀請成功導入綠色設計的業者與設計團隊來進行案例分享，歡迎有興趣的廠商及設計公司一同參與交流！
▍活動時間&地點
112年5月5日（五）10:30-12:00 ( 10:10 開放報到入場 )
台灣設計研究院 201會議室（台北市信義區光復南路133號 松山文創園區 製菸工廠2樓）
▌活動報名
▍活動議程
▍注意事項
– 主辦單位保有活動異動之權利。
– 本活動為工業局主辦，請協助填寫活動後回饋問卷。
▍聯絡窗口
財團法人台灣設計研究院｜產業前瞻組
電話：02-27458199＃649呂經理｜＃647李經理｜＃530吳組長
Email：lupeiyu@tdri.org.tw｜yinhsuan_lee@tdri.org.tw｜Design@tdri.org.tw
指導｜經濟部
主辦｜經濟部工業局
執行｜台灣設計研究院