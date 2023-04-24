2023推動產業導入綠色設計 DFS 示範輔導計畫 徵件說明會

為協助企業自品牌服務與商品開發源頭導入永續設計策略，在產品、服務、系統，或營運模式上進行低碳創新，以因應國際淨零碳排法規與國際品牌對生產供應鏈的減碳要求，政府推動產業導入綠色設計示範輔導計畫，促進台灣產業邁向永續淨零目標。

本計畫分為「聯盟示範開發」、「循環低碳產品設計」兩大類，並邀請成功導入綠色設計的業者與設計團隊來進行案例分享，歡迎有興趣的廠商及設計公司一同參與交流！