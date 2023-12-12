推動「塑膠循環商業模式」以商業驅動企業永續消費與減塑轉型

環境部資源循環署（以下簡稱循環署）與台灣設計研究院今（12）日共同舉行「塑膠循環綠色設計示範發表會」，透過設計導入塑膠循環行動與減塑模式，串連生產與消費展示塑膠循環創新模式，開發「智動化全流程寶特瓶回收機台」，透過電腦光學材質辨識、分色篩選，到壓條切碎等流程，分類並節省寶特瓶回收後之儲存空間；並與網購循環包裝平台共同合作，首創推出購物或包裝袋之共享自助借還機，以降低一次性包裝與塑膠袋的使用。前述機台未來預計設置在桃園機場、國內連鎖超市（全聯）等民眾流量大之場域，擴大民眾參與減塑行為。現場亦展示塑膠回收設計加值的相關應用。
循環署以「3大循環策略」、「2大驅動支柱」為施政主軸，專責資源循環政策規劃與管理，以「綠色設計源頭管理」、「能資源循環利用」、「廢棄物量能平衡及管理」等3大策略，串聯上、中、下游產業暢通循環網絡，同時發展創新技術與制度，作為支持驅動資源循環的支柱。採取「淘汰替代」、「源頭減量」、「加強回收」及「循環再生」等行動措施，推動塑膠資源循環。對於採用環境友善設計的產品訂定回收清除處理費優惠費率，亦稱為「綠色費率」，作為經濟誘因，鼓勵更多企業轉型、共同投入塑膠資源循環，改變材料或產品的設計。
▲ 配客嘉循環包裝與購物袋自助取還租借機。圖片來源：台灣設計研究院；攝影團隊：伯樂影像。
▲ 配客嘉循環包裝與購物袋自助取還租借機。圖片來源：台灣設計研究院；攝影團隊：伯樂影像。
為提升塑膠回收便利性，落實深化減塑生活，循環署委託台灣設計研究院，導入由該院、國內設計與機械工業於本年度共同合作開發「智動化全流程寶特瓶回收機台」，結合材質分選、破碎減容與民眾退瓶回饋等功能，提高各界推動回收意願，並與網購循環包裝平台共同合作，首創推出購物或包裝袋之共享自助借還機，以降低一次性包裝與塑膠袋的使用。前述機台規劃設置於國門桃園機場、國內連鎖超市（全聯）等場域，借助該類場域人流量大之特性，推廣塑膠資源循環利用及減塑概念。
▲ 智動化全流程寶特瓶回收機。圖片來源：台灣設計研究院；攝影團隊：伯樂影像。
▲ 智動化全流程寶特瓶回收機。圖片來源：Plan B。
活動現場並展示塑膠回收設計加值的相關應用，並邀請連鎖業者共同倡議塑膠資源循環。活動與會的企業有來自塑膠生產、包裝應用、膠膜製程、設計團隊、資源回收單位，還有知名連鎖超市，及國門形象代表的桃園機場等，共同揭示減塑生活可以既方便又有質感。
循環署本年度的示範成果機台將於2024年第一季導入連鎖超市與桃園機場來試行，讓民眾參與。推廣綠色設計，以純料、原色、少標籤等三元素開始，從源頭減少塑膠的耗用，提升產品的可回收性，使產品回收循環更方便，能夠提高回收處理效能並提高再利用率，導入綠色設計發展、永續循環商業模式，積極投入資源循環利用，呼籲民眾一起配合資源回收及減塑綠生活。