推動「塑膠循環商業模式」以商業驅動企業永續消費與減塑轉型

環境部資源循環署（以下簡稱循環署）與台灣設計研究院今（12）日共同舉行「塑膠循環綠色設計示範發表會」，透過設計導入塑膠循環行動與減塑模式，串連生產與消費展示塑膠循環創新模式，開發「智動化全流程寶特瓶回收機台」，透過電腦光學材質辨識、分色篩選，到壓條切碎等流程，分類並節省寶特瓶回收後之儲存空間；並與網購循環包裝平台共同合作，首創推出購物或包裝袋之共享自助借還機，以降低一次性包裝與塑膠袋的使用。前述機台未來預計設置在桃園機場、國內連鎖超市（全聯）等民眾流量大之場域，擴大民眾參與減塑行為。現場亦展示塑膠回收設計加值的相關應用。

循環署以「3大循環策略」、「2大驅動支柱」為施政主軸，專責資源循環政策規劃與管理，以「綠色設計源頭管理」、「能資源循環利用」、「廢棄物量能平衡及管理」等3大策略，串聯上、中、下游產業暢通循環網絡，同時發展創新技術與制度，作為支持驅動資源循環的支柱。採取「淘汰替代」、「源頭減量」、「加強回收」及「循環再生」等行動措施，推動塑膠資源循環。對於採用環境友善設計的產品訂定回收清除處理費優惠費率，亦稱為「綠色費率」，作為經濟誘因，鼓勵更多企業轉型、共同投入塑膠資源循環，改變材料或產品的設計。