微移動在台灣！設研院與Looplus共同探討適應台灣未來的永續移動潛力

近年來，台灣交通基礎建設聚焦在智慧科技及綠色永續的議題。疫情期間，歐美國家為降低感染風險，選擇新型態的綠色運具作為主要的移動工具，這對以微型移動為核心的綠色運輸服務帶來蓬勃發展。然而，這些新型且低速的微型運具，也引發城市更多針對因應需求調整基礎建設及交通法規的討論。台灣設計研究院攜手路加服務科技，共同探討微型移動在台灣的可行性和城市適應性，旨在推動台灣未來的永續移動潛力。

作為研究的一部分，台灣設計研究院以微型移動為主題展開相關適應性的研究，並獲得了經濟部產業技術司科技專案支持。以跨學科的創新合作模式，加值國內正在發展微型移動相關議題的業者。除了對產業趨勢脈絡進行基礎調查外，台灣設計研究院還與網頁設計團隊ES design合作，共同打造數位內容場景，引導民眾體驗未來移動需求，並進行使用者研究調查。同時，該研究也與空間設計產業形構設計合作，透過使用者為中心的視角，展開移動過程的騎行感受調查，評估微移動服務對未來城市景觀的影響。