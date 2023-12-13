城市美學元年成果亮相，共築台灣城市美好未來

產官學研以創新合作機制共創具美感的公共場域

眾所矚目的「城市美學計畫」歷經一年努力，在上週2023台灣設計週論壇最終場「城市美學願景對談—設計．讓我們邁向更美好的未來」亮相，介紹即將在台灣10個縣市發生的14個公共場域改造案例階段性成果，並預告將在明、後兩年落地的工程與期待。

「城市美學計畫」由經濟部指導、經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，是台灣公共工程劃時代的創新機制與共創平台，第一年推出，集結由51人組成的城市美學專家小組，以及來自各領域85個專業團隊，為14個改造個案，從最前期的調查研究開始，定義課題、擬定設計方針、進行設計規劃，然後進到驗證、發展細部設計，透過討論過程中透過反覆的發散、收斂，直到場域主管機關、指導委員、設計團隊皆獲得共識，最後再提供主管機關設計書圖，並據以發包、執行。目的就是在讓每一個公共場域的改造，都能對症下藥，解決問題、滿足需求，獲得利害關係人的共識與支持。