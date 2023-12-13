城市美學元年成果亮相，共築台灣城市美好未來

▲ 台11線（親不知子海上古道休憩區）路段景觀介面整合案，由蔡嘉豪建築師事務所領軍，本案獲交通部公路局與花蓮縣豐濱鄉公所支持，為中央地方協力最佳典範，改造成果將翻轉東海岸景觀路廊美學。
產官學研以創新合作機制共創具美感的公共場域
眾所矚目的「城市美學計畫」歷經一年努力，在上週2023台灣設計週論壇最終場「城市美學願景對談—設計．讓我們邁向更美好的未來」亮相，介紹即將在台灣10個縣市發生的14個公共場域改造案例階段性成果，並預告將在明、後兩年落地的工程與期待。
「城市美學計畫」由經濟部指導、經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，是台灣公共工程劃時代的創新機制與共創平台，第一年推出，集結由51人組成的城市美學專家小組，以及來自各領域85個專業團隊，為14個改造個案，從最前期的調查研究開始，定義課題、擬定設計方針、進行設計規劃，然後進到驗證、發展細部設計，透過討論過程中透過反覆的發散、收斂，直到場域主管機關、指導委員、設計團隊皆獲得共識，最後再提供主管機關設計書圖，並據以發包、執行。目的就是在讓每一個公共場域的改造，都能對症下藥，解決問題、滿足需求，獲得利害關係人的共識與支持。
▲ 「城市美學計畫」由經濟部指導、經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，是台灣公共工程劃時代的創新機制與共創平台，集結由51人組成的城市美學專家小組，以及來自各領域85個專業團隊，共創坐落於全台10縣市、14個不同的公共場域改造案。
城市美學元年，以三大有感主題切入改造：主題一「城市地標」分別是在嘉義縣府會廣場、高雄市鹽埕區市民廣場、台南市西門商場及新市區乾式滯洪池共4個改造案，從常民生活點出與民眾息息相關的公園、市場該如何切合民眾的需求而存在；此外，古蹟裡的市場不只復舊，更要再生，並且要與文化、商業共存共榮，與城市一同前進。
主題二「休憩體驗」則分別有苗栗南庄遊客中心、台南關子嶺頂公園、台鐵集集線二水車站、阿里山軸帶服務中心、台11線親不知子海上古道休憩區等5案，由主管機關帶頭，將服務據點打造出國際化的體驗亮點，成為週遭商業、甚至是住家的示範標竿，才能有機會帶領台灣觀光創造在地特色與藍海商機。
主題三「人本空間」，從屏東縣大武村衛生室、彰化北斗衛生所暨長照衛福大樓、新北市鶯歌陶瓷博物館、新北市同慶里社區活動中心、台中市文心森林公園公廁及週遭景觀等5案，以維護在地主體性，同時協助地方產業的發展，針對每個公共空間所提供的機制與服務本質進行梳理及探討，並以開放的方式與態度在城市美學的平台上進行討論與共創，同時提升公共服務的品質與效率。
▲ 高雄市鹽埕之心市民廣場再生案，由一起設計辜達齊共同創辦人帶來精彩分享，將重新開啟高雄舊城市區，為在地居民創造全齡休憩、無障礙的人本環境，與高雄城市品牌相互輝映。
城市美學元年，在政府機關、跨域團隊、專家委員的共同努力下，啟動台灣最大規模的城市美學改造運動。2023年終所提出的是針對台灣14個公共場域改造的設計提案，接下來的2年，將由各主管機關進行14案的工程招標、發包及落地執行，此為台灣公共工程執行上的一大創新作法，獲得與會各界一致推崇，期許其能從示範性的措施提升為全面性的作法。
▲ 活動下半場由合作機關、業界專家與談，高雄市工務局公園處羅椉元副處長（右2）、國立成功大學劉舜仁教授（左2）、侯林設計_建築師事務所林宛蓁設計總監（左1）、台灣設計研究院副院長艾淑婷（右2）。
▲ 城市美學願景對談以三大有感主題「城市品牌」、「休憩據點」、「人本空間」切入，梳理公共空間所面臨的關鍵課題，以開放的方式與態度，透過城市美學平台協作與共創，提升公共服務的品質與效率。
與此同時，城市美學2.0也正如火如荼全面展開，徵求中央機關、縣市政府提出具公共性、開放性、且發展潛力的改造場域。為更全面導入城市美學，2.0計畫擴大改造場域的多元性，推出5大主題：特色聚落、城市地標、休憩據點、服務空間、旅運節點，開放申請至本年12月27日止，歡迎主管機關提出申請！
【城市美學2.0！徵求具潛力的改造場域－徵選資訊】
- 徵求對象：由中央機關、直轄市及縣（市）政府管轄；且已編列有新臺幣5,000萬（含）以下工程款之公共場域、服務空間或設施。
- 申請期間：即日起至2023年12月27日（三）17:00止。
- 聯絡方式：02-2745-8199分機575（陳小組）或洽LINE官方帳號：https://lin.ee/9bv0bZ
- 徵選須知＆申請資料下載：https://reurl.cc/dm8b68